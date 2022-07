राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रही हैं. सुबह 9 बजे मुर्मू रायपुर पहुंचेंगी. रायपुर एयरपोर्ट पर भाजपा की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार का भव्य स्वागत किया जाएगा. जिसमें प्रदेश पदाधिकारी और हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे. रायपुर में वे सबसे पहले रानी दुर्गावती की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगी. इसके बाद वीआईपी रोड स्थित एक निजी होटल में प्रदेश पदाधिकारियों, विधायक दल, सांसदों और मोर्चा समूह की बैठक में शामिल होंगी.

NDA की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं. कांग्रेस भाजपा पर आदिवासी हितैषी का मुखौटा लगाने का आरोप लगा रही है तो भाजपा दलगत राजनीति छोड़कर मुर्मू को वोट देने की अपील कर रही है.

छत्तीसगढ़ में विधायकों का वेतन जल्द बढ़ सकता है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों और विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए प्रस्तावित संशोधन विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गई है. 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में यह विधेयक पेश किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ में सहायक आरक्षक के उपलब्ध 3096 पदों को समाप्त कर, डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स संवर्ग में आरक्षक के 3136 पद सृजित किए जाएंगे . कैबिनेट ने प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पद समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स संवर्ग के सृजन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया .

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने बृहस्पतिवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2009 में छत्तीसगढ़ में एक नक्सल विरोधी अभियान के दौरान एक गांव में कुछ ग्रामीणों के मारे जाने की घटना की, स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी.

रायपुर में भाजपा नेताओं ने राज्यपाल अनुसुइया उइके को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में भाजपा नेताओं ने ये बात कही कि छत्तीसगढ़ में क्राइम नंबर वन पर है. लिहाजा यहां के सीएम को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है.

बलरामपुर जिले के रामानुजगंज के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह को माइनर हार्ट अटैक आया है. जिसके बाद गुरुवार सुबह उन्हें रायपुर के मोवा स्थित निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. बालाजी हॉस्पिटल के संचालक डॉ देवेंद्र नायक ने बताया "अभी उनकी तबीयत स्थिर बनी हुई है लेकिन 48 घंटे तक कुछ कहा नहीं जा सकता है." इससे पहले भी बृहस्पति हार्ट में समस्या को लेकर अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं. (Congress MLA Brihaspati Singh suffered heart attack )

अब रोबोट भी खेती किसानी और गार्डनिंग में आपकी मदद करेगा. रोबोट खेत या गार्डन में मॉइश्चर की कमी को डिटेक्ट कर यह बता देगा कि मिट्टी में कितना मॉइश्चर है और मिट्टी को पानी की जरूरत है या (Soil Moisture Detector Robot made by Class Eight children in Raipur) नहीं. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आठवीं कक्षा के बच्चों ने यह सॉइल मॉइश्चर डिटेक्टर रोबोट बनाया है. आइये जानते हैं इस रोबोट की क्या खासियत है और कैसे इस रोबोट को बनाया गया है.

