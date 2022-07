कारगिल दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है. कारगिल युद्ध 03 मई 1999 से शुरू हुआ था. यह युद्ध करीब ढाई महीने तक चला और 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ. जिसमें भारतीय सेना ने ‘ऑपरेशन विजय’ (Operation Vijay in Kargil) को सफलतापूर्वक अंजाम दिया (Kargil Vijay Diwas for the bravery of the army) था और भारत की भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था. भारत में जब-जब भी कारगिल का जिक्र होता है तब-तब शौर्य गाथाएं सामने आती हैं, जबकि पाकिस्तान में “कारगिल गैंग ऑफ फोर” की भयानक गलतियों के रूप में याद किया जाता है.

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है. सोमवार को सत्र के चौथे दिन सदन में विपक्ष ने सरकार को रेडी टू ईट फूड की सप्लाई और गोबर खरीदी के मुद्दे पर घेरा. इसके अलावा साल 2018 से भ्रष्टाचार के मामले में छत्तीसगढ़ में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. उसको लेकर भी सदन में विपक्ष ने सरकार से सवाल किया. सदन में छत्तीसगढ़ कर्मचारियों की हड़ताल का मुद्दा भी (CG Legislative Assembly) गूंजा. छत्तीसगढ़ उपकर विधेयक समेत 11 बिल छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में पारित किए गए हैं.

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 5 दिवसीय प्रदर्शन सोमवार से शुरू हो गया. 25 जुलाई से तहसील, ब्लॉक और जिला स्तर के साथ ही प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जा रहा है. यह आंदोलन 29 जुलाई तक चलेगा. इस हड़ताल में प्रदेश भर के 56 सरकारी कार्यालयों के लगभग 5 लाख कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं. ऐसे में प्रदेश भर के सभी विभागों में कामकाज पूरी तरह से ठप और बंद हो गया है.

राजनांदगांव में लगातार पंद्रह दिनों से भारी बारिश हो रही है. बारिश से खेतों में पानी भर गया है. जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है. लगातार हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. किसानों को फसल खराब होने की चिंता सता रही है.

बिलासा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल, नए बिल्डिंग, जमीन वापसी और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर हवाई सुविधा नागरिक संघर्ष समिति ने कलेक्टर से मुलाकात की. समिति के सदस्यों ने इस दौरान एयरपोर्ट विस्तार की आवश्यकताओं के साथ काम में हो रही देरी को लेकर कलेक्टर से विस्तृत चर्चा की. कलेक्टर ने 15 दिनों में रुके कार्यो का टेंडर जारी करने और बारिश खत्म होते ही काम शुरू कराने की बात कही है.

छत्तीसगढ़ में सोमवार को कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखा गया. पूरे राज्य में करीब 10 हजार 449 सैंपलों की जांच की गई. जिसमें 543 कोरोना व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले हैं. कोरोना से आज प्रदेश में एक शख्स की मौत हुई है. प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3890 है.

मरवाही वन मंडल के गौरेला वन परिक्षेत्र में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत स्वीकृत हुए लगभग 7 करोड़ के काम में गंभीर अनियमितता सामने आई (Corruption in MNREGA work in Gaurela) थी.जिसकी शिकायत पर मनरेगा आयुक्त की जांच के बाद गठित 4 सदस्य तकनीकी कमेटी ने जांच की. जांच में पाया कि 33 कामों में सामग्री आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ देते हुए आवश्यक समस्त सामग्रियों का एकमुश्त भुगतान कर दिया.

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की युवतियां अब बर्फीले पर्वतों को लांघने के लिए तैयार है. जिला मुख्यालय से 25 किमी दूर एक खैरखेड़ा गांव (Kanker daughters conquered the snowy mountains) है.जहां एक निजी गोटुल खेल एकेडमी हैं. वहां के 3 लड़कियों ने हिमाचल के "देव टिब्बा" पहाड़ी को फतह किया है. इस पहाड़ की ऊंचाई 6001 मीटर है . गौरतलब हो कि देव टिब्बा पर्वतमाला जिसकी ऊंचाई 6001 मीटर वहीं दूसरा पर्वत इंद्रासन है जिसकी ऊंचाई 6221 मीटर है.

