सीएम भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल कोरिया दौरे पर थे. इस दौरे के दौरान उन्होंने टीएस सिंहदेव के इस्तीफे पर बयान दिया. नंदकुमार बघेल ने कहा कि "टीएस सिंहदेव को सभी मंत्रीपद से इस्तीफा दे देना चाहिए. अगर उन्हें पद पसंद नहीं है तो उन्हें मंत्रिमंडल से पूरी तरह इस्तीफा दे देना चाहिए"

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने चक्रवाती बारिश को देखते हुए सभी जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और नगरीय निकायों को सतर्क रहने के दिए निर्देश दिए (effect of cyclonic rain in chhattisgarh) हैं. उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में जलभराव और बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी सभी उपाय सुनिश्चित करने को कहा है. अंदरुनी ओडिशा के ऊपर और चक्रीय चक्रवात का घेरा और प्रबल हो जाने के कारण प्रदेश में सरगुजा संभाग को छोड़कर शेष संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और एक दो स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की प्रबल संभावना है.

छत्तीसगढ़ में कोरोना की चौथी लहर का खतरा मंडरा रहा है. पिछले 3 हफ्ते से प्रदेश में पॉजिटिविटी दर बढ़ा है. प्रदेश में आज पॉजिटिविटी दर 4.48 फीसदी है. शनिवार को 511 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले हैं.

सरगुजा के स्कूलों में गैरहाजिरी में 138 शिक्षकों को नोटिस जारी किया है. इस बड़ी कार्रवाई के बाद सरगुजा में हड़कंप है. कलेक्टर कुंदर कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है.

पुलिस भर्ती में ऊंचाई कम होने की वजह से अयोग्य घोषित जाने के बाद उम्मीदवार ने बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court News) का दरवाजा खटखटाया था. जहां कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनने के बाद चीफ मेडिकल ऑफिसर के समक्ष फिर से लंबाई की जांच कराने का आदेश दिया. जिसके बाद याचिकाकर्ता की लम्बाई 168 सेमी से अधिक पाए जाने पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को भर्ती के योग्य घोषित किया (Bilaspur High Court decision regarding CG police recruitment) गया.

छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में तेज बारिश से नदी-नाले जलमग्न हो चुके हैं. इस बीच दुर्ग में आज हुए तेज बारिश के कारण भिलाई के चन्द्रा-मौर्या में घुटने तक पानी भर गया. बारिश के कारण लबालब प्रियदर्शिनी परिसर रेलवे अण्डरब्रिज में एक कार फंस (Many areas submerged due to heavy rain in durg) गई. वहीं, निचली बस्तियों में जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया.

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी में है, यह मोबाइल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बांटे जाएंगे. जिससे वे अपने कार्य को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं. महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा लगभग 25 हजार मोबाइल खरीदने की योजना बनाई जा रही है. इस पर लगभग 20 करोड़ का खर्च आएगा इसके लिए निविदा जारी किया जा चुका है.

शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के आईएएस अवनीश शरण ने अपनी सफलता के पीछे की मेहनत को सोशल मीडिया पर साझा किया. आईएएस अवनीश ने 13 बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी और यूपीएससी की परीक्षा में देश में 77 वां स्थान हासिल किया. उनका यह ट्वीट ऐसे समय पर आया है जब सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित किए हैं.

बिलासपुर रेलवे बोर्ड ने बंद हुई ट्रेनों को दोबारा शुरू कर दिया है. रेलवे बोर्ड ने छत्तीसगढ़ की जनता को राहत पहुंचाने कुछ यात्री ट्रेनों को दोबारा पटरी पर ला रही (Express and local train will start in Bilaspur zone) है. बोर्ड ने 2 एक्सप्रेस और 13 मेमू ट्रेनों को दोबारा चलाने के निर्देश दिए है. ये ट्रेनें 7 से 15 अगस्त के बीच शुरू कर दी जाएंगी.

छत्तीसगढ़ के डाकघरों में गंगाजल की मांग बढ़ गई है. भारी संख्या में लोग गंगाजल लेने प्रदेश के डाकघरों में पहुंच रहे (Demand for Gangajal increased in Chhattisgarh) हैं. सावन शुरू होने से पहले डाक विभाग ने 200 पेटी गंगाजल के लिए पत्र लिखा था, लेकिन देहरादून से महज 50 पेटी गंगाजल ही भेजी गई (Gangajal was ordered from Dehradun in Chhattisgarh) है. प्रदेश में गंगाजल की बढ़ती मांग और कमी को देखते हुए डाक विभाग ने एक बार फिर उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है.

