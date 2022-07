छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार तेज हो चुकी है. यहां कोरोना की चौथी लहर का खतरा मंडरा रहा है. पिछले 2 हफ्ते से प्रदेश में पॉजिटिविटी दर तेजी से बढ़ा है. प्रदेश में आज पॉजिटिविटी दर 4.41% है. आज प्रदेश भर में हुए 14 हजार 222 सैंपलों की जांच में 627 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. प्रदेश के 26 जिलों से 627 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. प्रदेश में आज 1 की मौत कोरोना से हुई है. (chhattisgarh corona update)

ईटीवी भारत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी (Parliamentary Advisor to CM Bhupesh Baghel Rajesh Tiwari) से कई मुद्दों पर खास बातचीत की है. इस बातचीत में राजेश तिवारी ने केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए. उन्होंने राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की पूछताछ और पेसा कानून को लेकर खुलकर (Special conversation with Rajesh Tiwari ) अपनी बातें रखी हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता की मुहिम छेड़ी. इसके तहत देश को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से सरकार घर-घर शौचालय बनवा रही है. स्वच्छ भारत मिशन के फेज वन में ही ज्यादातर जिले खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित हो चुके हैं. सरगुजा वो जिला है, जो पूरे देश में सबसे पहले ओडीएफ घोषित हुआ. लेकिन सरकारी सिस्टम के लोग इस योजना में भी भ्रष्टाचार का रास्ता निकाल चुके (Fraud in name of construction of toilets in Surguja) हैं.

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में विधायकों (Salary and Allowances Amendment Bill 2022) से जुड़ा वेतन वृद्धि विधेयक पारित कर दिया (Monsoon session of Chhattisgarh Vidhan Sabha) गया है. अब विधायकों का वेतन एक लाख 60 हजार रुपये हो (Wage hike bill passed in vidhansabha) गया है. छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2904.41 करोड़ रूपए का प्रथम अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया है. इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि राज्य में 10 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी. राज्य में हरेली से गौठानों में गौमूत्र की खरीदी होगी

बघेल सरकार का लगभग साढ़े 3 साल का समय बीत चुका है. इस बीच कई बार विधानसभा का सत्र आहूत किया गया (chhattisgarh assembly session) लेकिन इस सत्र के दौरान किस विधायक ने सबसे ज्यादा सवाल लगाए? किस विधायक ने सदन में चुप्पी साधी? कौन विधायक सबसे ज्यादा सदन में रहा उपस्थित? किसने सदन से बनाई दूरी?कौन स्मार्ट विधायक है और कौन लूजर?किस पार्टी के विधायक से ज्यादा सक्रिय और किस पार्टी के विधायक निष्क्रिय है?आखिर इसका निर्धारण किस तरीके से किया जाए? इसे लेकर आज हम कुछ आंकड़े पेश करने जा रहे हैं, जिसमें विधायकों के द्वारा पूछे गए सवाल और सदन में उनकी उपस्थिति का उल्लेख किया गया है. इन आंकड़ों से आप स्वयं आकलन कर सकते हैं कि कौन सा विधायक स्मार्ट है और कौन सा लूजर?

सीबीएसई 12वीं परीक्षा परिणाम जारी हो गए हैं. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की संभवी शर्मा को 99% मिला है. संभवी शर्मा की मेहनत रंग लाई. आइये जानते हैं उनकी कामयाबी का क्या राज है.

आईआईएम रायपुर में साल 2022-2024 के सेशन में ऐतिहासिक घटना हुई है. पहली बार यहां लड़कों से ज्यादा लड़कियों का एडमिशन हुआ है. जानकारों का कहना है कि पढ़ाई के प्रति ट्रेंड चेंज होने के साथ ही छत्तीसगढ़ की क्वॉलिटी ऑफ लाइफ भी इसका एक प्रमुख कारण है.

कोरबा में जल जीवन मिशन योजना दम तोड़ती हुई नजर आ रही है. यहां हालात ये है कि 703 गांव में से केवल 11 गांव में जल जीवन मिशन का काम पूरा हो पाया है. ऐसे में लोगों को घर तक साफ पानी पहुंचाने की योजना को कोरबा में ऑक्सीजन की जरूरत है.

