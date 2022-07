सूपेबेड़ा मौतों की चीखों से सिसक रहा है. यहां मौत दबे पांव नहीं बल्कि पहले से बताकर आ रही है. बावजूद इसके लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिल पा रहा है. 5 साल में यहां किडनी की बीमारी से 81 लोगों की मौत हो गई है. यानी हर 25 दिन में यहां एक घर से अर्थी उठती है.

सूपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से एक और मौत

शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले 16 जुलाई को छत्तीसगढ़ पहुंचेगी. इसके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं. चेस ओलम्पियाड टॉर्च रिले को स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में सुबह 8.40 बजे ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से लेकर आएंगे. माना विमानतल में स्वागत के बाद तेलीबांधा चौक में स्कूली बच्चों की तरफ से स्वागत किया जाएगा. इसके बाद नगर घड़ी चौक में ओलिंपिक खेल संघ के पदाधिकारी टॉर्च रिले का स्वागत करेंगे. (Chess Olympiad 2022 Torch Relay )

44th Chess Olympiad: शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले पहुंचेगा रायपुर

छत्तीसगढ़ के लोगों को जल्द ही पेट्रोल डीजल की महंगाई के बीच सस्ता परिवहन का साधन उपलब्ध हो पाएगा. छत्तीसगढ़ में जल्द ही ई व्हीकल पॉलिसी लागू होने जा रही है. इसका स्वरुप कैसा होगा. कैसे ई व्हीकल को प्रमोट करने के लिए छत्तीसगढ़ में काम होगा. इन सब विषयों पर ईटीवी भारत ने फेस टू फेस में छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क और परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा से खास बात की है.

महंगाई के दौर में ई व्हीकल पॉलिसी से जनता को होगा फायदा: दीपांशु काबरा

केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह कोरबा प्रवास पर हैं. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कोरबा में ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान आयकर छापों को लेकर कहा कि कानून अपना काम कर रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में केन्द्रीय योजनाओं का बंदरबाट हो रहा है. यहां केन्द्रीय योजनाओं का बुरा हाल है.

छत्तीसगढ़ में आयकर छापों पर बोले गिरिराज सिंह, कानून अपना काम कर रही

बालोद जिले के गुरुर ब्लॉक क्षेत्र में ग्राम कंवर में बाढ़ से हालत खराब है. जिसके कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है. खाने-पीने की सामग्री बर्बाद हो गई और घरों में बारिश का पानी घुस गया है. समस्याओं को देखते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधि और एसडीएम गांव पहुंचे. एसडीएम ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है. लगभग 25 परिवार बाढ़ से प्रभावित हुआ है.

बालोद के कंवर में बाढ़ से हालत खराब, 25 परिवार बेघर

बस्तर में तबाही की बारिश का दौर (Flood havoc in Bastar ) जारी है. बस्तर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सुकमा में ( Flood in Bastar Sukma) बाढ़ के हालात है. सुकमा के कोंटा में स्थिति और खराब हो (Public life disturbed in Bastar due to rain) गई है. सुकमा जिला प्रशासन बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों सुरक्षित स्थान पर (Flood in Bastar Sukma Public life disturbed) पहुंचाने का काम कर रहा है.

बस्तर के सुकमा में बाढ़ का कहर, कई गांव डूबे !