छत्तीसगढ़ में 16 अगस्त से फिर राज्य कर्मचारियों के तबादले शुरू हो जाएंगे. इसकी विस्तृत सिफारिश तबादला नीति बनाने के लिए मंत्रिपरिषद की उप समिति ने भेज दी है. बताया जा रहा है कि जिला स्तरीय तबादलों की प्रक्रिया 16 अगस्त से 15 सितम्बर तक चलेगी. वहीं राज्य स्तरीय तबादलों के लिए 16 सितम्बर से 30 सितम्बर तक का समय निर्धारित किया जा रहा है. तबादला नीति की घोषणा जल्दी ही कर दी जाएगी.

छत्तीसगढ़ में लंबे समय बाद हटेगा तबादले पर लगा बैन पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रायपुर में पिता ने दोनों बच्चों का गला दबाकर उतारा मौत के घाट उतार दिया है. खुद पिता ने कीटनाशक पीकर की आत्महत्या कर लिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

पिता ने दोनों बच्चों का गला दबाकर उतारा मौत के घाट, खुद कीटनाशक पीकर की आत्महत्या पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं. दिल्ली दौरे के दौरान आज राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की. राज्यपाल उइके ने प्रधानमंत्री को भाई-बहन के स्नेह के पर्व रक्षा बंधन की अग्रिम बधाई दी. उन्होंने प्रदेश की सभी बहनों की ओर से प्रधानमंत्री के कलाई पर प्रथम राखी बांधी और उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की. राज्यपाल ने प्रधानमंत्री जी को 'हर घर तिरंगा' अभियान शुरू करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया.

राज्यपाल अनुसुइया उइके ने पीएम मोदी को बांधी राखी पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव की जोड़ी को प्रदेश के लोग कई अन्य नामों से जानते हैं. "जय-वीरू" और "कका-बाबा" के नाम से भी इनकी पहचान है. विधानसभा चुनाव 2018 के पहले तो उनकी जोड़ी लोगों की जुबान पर रहती थी. लोग इनकी दोस्ती की मिसाल देते थे.

Happy Friendship Day 2022 : 'जय-वीरू' की दोस्ती की पहले लोग देते थे मिसाल, लेकिन अब दोस्ती में है दरार ! पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

एक और जहां आज भारत समेत अमेरिका और अन्य देशों में फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है. वहीं आज बहनों के लिए भी यह खास दिन. 7 अगस्त को राष्ट्रीय सिस्टर डे मनाया जाता है. एसएसएसए के खास मौके पर हम आपको छत्तीसगढ़ के ऐसी बहनों के बारे में बताने जा रहे हैं. जिनके बीच नासिर अटूट प्रेम है बल्कि गायकी के क्षेत्र में भी इन बहनों का बड़ा नाम है. जी हां हम बात कर रहे हैं जोशी बहनों की छत्तीसगढ़ की लोक गायिका जोशी बहनें. प्रदेश ही नहीं दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है...

National Sister Day: छत्तीसगढ़ की लोक गायिका जोशी सिस्टर्स पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देशभर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा (Azadi ka amrit mahotshav ) रहा है. इस खास मौके पर ETV भारत आपको ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घनश्याम सिंह गुप्त (Freedom Fighter Ghanshyam Singh Gupta) की. घनश्याम सिंह गुप्त का जन्म 22 दिसंबर 1885 को दुर्ग जिले में हुआ था. बचपन से ही उनमें देश सेवा और समाज सेवा की भावना भरी पड़ी थी.

आजादी का अमृत महोत्सव: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घनश्याम सिंह गुप्त...जिन्होंने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बस्तरवासियों की लंबे समय की एक मांग जल्द ही पूरी होने वाली है. रेल मंत्रालय ने बस्तर में रेल सुविधाओं में विस्तार करते हुए आजादी के अमृत महोत्सव में छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर के प्रमुख व्यवसायिक केंद्र अंतागढ़ वासियों को 13 अगस्त से रेल यात्री सुविधा की सौगात देने जा रही (Antagarh residents will get gift of passenger train) है.

बस्तर के अंतागढ़वासियों को मिलेगी पैसेंजर ट्रेन की सौगात पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में 3 हजार 141 सैंपलों की जांच में 213 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले हैं. प्रदेश के 20 जिलों से 213 कोरोना संक्रमित पाए गए. प्रदेश के बेमेतरा, गरियाबंद, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर, सुकमा, कांकेर और नारायणपुर में सभी जिलों में संक्रमित मरीज मिले है. प्रदेश में आज 1 की मौत कोरोना से हुई है. प्रदेश में कुल एक्टिव मरीज की संख्या 3,341 है.

छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिविटी दर 6 के पार पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP