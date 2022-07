चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना (Chief Justice of India NV Ramana) शनिवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे. सीएम भूपेश बघेल ने सीजेआई का स्वागत किया. इस मौके पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी और आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा मौजूद रहे. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रविवार को हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल (CM Bhupesh Baghel welcomes CJI NV Ramana) होंगे.

अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बयान दिया है. शशि थरूर ने रायपुर में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद कहा कि यह कोई बड़ा विषय नहीं है. इस मुद्दे को छोड़ना चाहिए, यह कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा तो नहीं था. जिसे तूल दिया जाए.

प्रदेश सरकार ने हड़ताल के पांचवे और अंतिम दिन शुक्रवार को शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन काटने और ब्रेक इन सर्विस का आदेश जारी कर दिया. बघेल सरकार के इस कदम से पूरे छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में खासी नाराजगी देखी जा रही है. कर्मचारियों ने इस कार्रवाई को अनुचित बताया है.

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहली बार महापौर अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है. यह आयोजन 27 और 28 अगस्त को रायपुर में होगा. इस बात का ऐलान अखिल भारतीय राष्ट्रीय महापौर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आगरा के मेयर नवीन जैन ने की है. नवीन जैन शनिवार को रायपुर के दौरे पर थे. पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने यह बातें कही है.

छत्तीसगढ़ में शनिवार को प्रशासनिक सर्जरी की गई (Administrative surgery in Chhattisgarh) है. इस बार 12 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया (12 IAS officers transferred in Chhattisgarh) है. आईएएस अधिकारी रेणु जी पिल्लै को छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी का महानिदेशक बनाया गया है. इसके अलावा उन्हें खेल एवं युवा कल्याण विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया ( Renu G Pillay appointed Director General of Chhattisgarh Administrative Academy) है

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने केन्द्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रह्लाद जोशी (Union Coal Minister Prahlad Joshi) को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के स्टील उत्पादकों को अनवरत रूप से एसईसीएल द्वारा कोयला आपूर्ति करने के लिए एसईसीएल अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया है.

