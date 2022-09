एक नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी होगी (paddy procurement in Chhattisgarh). सीएम भूपेश बघेल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि राज्य में एक नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू की जा रही है. धान उपार्जन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. धान खरीदी के दौरान किसान साथियों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए सभी धान खरीदी केन्द्रों में आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं

छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय हाईकमान पर छोड़ दिया गया है. कांग्रेस प्रदेश प्रतिनिधियों की सूची में कई नेताओं का नाम शामिल नहीं हुआ है. छत्तीसगढ़ निगम मंडल आयोग में नियुक्ति रूकी है. कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रमुख पदों पर जगह नहीं मिली है. ये सभी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं.

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है. उन्होंने कहा कि यदि थरूर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वह चुनाव लड़ सकते हैं. आज दिन में शशि थरूर ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अशोक गहलोत का भी नाम लिया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 58 फीसदी आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद रमन सिंह ने राज्य सरकार को घेरा है. वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया है

जांजगीर चांपा मर्डर केस में चाचा भतीजे को फांसी की सजा सुनाई गई है (Uncle nephew sentenced to death in Janjgir Champa). जिला सत्र न्यायालय के जज ने फैसला सुनाया है. पैसे के लेनदेन में दोनों ने गांव के पंच को दिनदहाड़े मौत के घाट उतार दिया था. साल 2021 के नवंबर में शिवरीनारायण के तुमसा गांव में यह वारदात हुई थी. हत्या के बाद गांव के पानी टंकी में चढ़कर आरोपियों ने वीडियो वायरल किया था. दोषी सोहित केवट और सुनील केवट को फांसी की सजा सुनाई गई है

राजधानी रायपुर के शगुन फार्म हाउस और ग्रैंड इंपीरिया में इंटरनेशनल ग्रैंडमास्टर चेस टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है. यह टूर्नामेंट 28 सितंबर तक खेला जाएगा. टूर्नामेंट में जीतने वाले खिलाड़ी को चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी से पुरस्कृत किया जाएगा. इस टूर्नामेंट के माध्यम से प्रदेश के रेटेड खिलाड़ियों को रेटिंग सुधारने और टाइटल हासिल करने का मौका मिलेगा.

मोक्ष की नगरी गया जी (Pind Daan in Gayaji) में पिंडदान के 11वें दिन ( Importance Of Eleventh Day Of Pitru Paksha) गया सिर और गया कूप नामक दो तीर्थों में पिंडदान ( Eleventh Day Of Pinddan In Gaya) होता है. गया सिर की ऐसी मान्यता है कि यहां पिंडदान करने से नरक भोग रहे पूर्वजों को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है. वहीं, गया कूप के बारे में कहा जाता है कि यहां पिंडदान करने से जो स्वर्गस्थ पितर हैं, उन्हें मोक्ष को प्राप्त होता है. दोनों तीर्थों की पौराणिक कथा भी प्रचलित है.

केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटाने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं. डीजल 7 रुपये और पेट्रोल 9 रुपये 50 पैसे सस्ता चल रहा है. छत्तीसगढ़ में डीजल के दाम में 6 रुपये 90 पैसे से 7 रुपये 43 पैसे की कमी आई है. पेट्रोल में 8 रुपये 60 पैसे से 9 रुपये 16 रुपये की गिरावट आई है. तेल के दामों में एक्साइज ड्यूटी घटाने से आम लोगों को कुछ राहत मिली है. छत्तीसगढ़ में आज पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है.

