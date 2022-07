रायपुर : हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी भवनों में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाने का आदेश जारी किया है. एक ओर सरकार राज की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर प्रमुखता से लगाने के निर्देश दे रही है. तो वहीं दूसरी ओर राज्य गठन से पहले घड़ी चौक में स्थापित की गई थी. लेकिन छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को वह सम्मान नहीं मिल पा रहा (Chhattisgarh Mahtari insulted in Raipur) है.

राजधानी के हृदय स्थल में हो रहा छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान

हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ महतारी की उस प्रतिमा के बारे में जो राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान आंदोलकारियों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बनीं थी. लेकिन आज उसी छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को सम्मान नहीं मिल रहा (statue is a witness to the Chhattisgarh movement) है. घड़ी चौक के पास स्थित यह प्रतिमा के आसपास गंदगी पसरी रहती है. प्रतिमा के आसपास इतनी गंदगी है कि इस प्रतिमा के आसपास खड़े होना भी मुश्किल है.

क्या है प्रतिमा का इतिहास : इतिहासकार रामेंद्र नाथ मिश्र ने बताया "छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन (chhattisgarh state building movement ) के समय दाऊ आनंद अग्रवाल धरना स्थल के तौर पर कलेक्ट्रेट के पास एक ही स्थान पर बैठते थे. जब आंदोलन बढ़ता गया. तब स्थान घड़ी चौक (Clock Chowk the heart of Raipur) के पास रखा गया. इस दौरान छत्तीसगढ़ महतारी का एक छोटा सा मंदिर बना कर धरना स्थल पर अखंड धरना प्रदर्शन करते थे. छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के समय लोगों के मन में यह कल्पना आई कि हम छत्तीसगढ़ महतारी के रूप में मूर्ति स्थापित करें. निश्चित रूप से लोगों के मन में भक्ति भाव के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में समर्पण के साथ लोगों का काम करेंगे. उस दृष्टिकोण से राजश्री महंत राम सुंदर दास स्वर्गीय आचार्य सरयू कांत झा के समक्ष विधिवत रूप से छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति स्थापित की गई थी. जब तक वह धरना स्थल पर लोग आते जाते थे. सभी राजनेता और आंदोलनकारियों से घर पर आकर बैठा करते थे."