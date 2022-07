रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को 1लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने जा रही (Chhattisgarh government gift to SCST UPSC candidates) है. यह प्रोत्साहन राशि सिविल सेवा परीक्षा 2022 में सफल होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों दी जाएगी. प्रोत्साहन राशि के लिए अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा सफल होने का सर्टिफिकेट जमा करना होगा. आवेदन सही पाए जाने पर आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग की ओर से राशि दी (Incentive amount for passing UPSC Prelims exam in chhattisgarh) जाएगी.



26 जुलाई तक लिए जाएंगे आवेदन : इस प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र अभ्यर्थियों से 26 जुुलाई 2022 तक आवेदन लिए जाएंगे.अभ्यर्थी आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग (Tribal and Scheduled Caste Development Department Chhattisgarh) की वेब साइट (www.tribal.cg.gov.in )से आवेदन का प्रारूप डाउनलोड कर सकते है. आवदेन पत्र समय सीमा में जमा करना होगा..



क्या है पात्रता की शर्तें : प्रोत्साहन राशि को प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को यह पात्रता होना आवश्यक है



अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो



अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी का स्थाई जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है.



अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थी के माता-पिता पालक की समस्त स्त्रोतों से आय आयकर की श्रेणी में नहीं आती है वह और आयकर दाता नहीं हो.



संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने का प्रमाण पत्र या अधिकृत दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा.



पूर्व में अभ्यर्थी ने प्रारंभिक परीक्षा में सफल होकर इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त किया है वह इसके लिए पात्र नहीं होंगे.





कहां आवेदन पत्र होंगे जमा : आवेदन पत्र कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लॉक डी ,भूतल इंद्रावती भवन ,नया रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में जमा किए जाएंगे.