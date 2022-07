रायपुर : अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन इंडिया ओरिजिन (American Association of Physicians India Origin) (एएपीआई) ने छत्तीसगढ़ को 75 लाख रूपए कीमत के छह नग 'एलाइड मेडिटेक विस्टा इंटेंसिव केयर वेंटिलेटर विद कंप्रेसर' दिए (Chhattisgarh gets expensive medical equipment from American Association) हैं. एसोसिएशन ने अपने कोविड राहत कार्यक्रम के तहत ये मशीनें राज्य को दी हैं. ये वेंटिलेटर्स राजनांदगांव और गरियाबंद के जिला अस्पतालों तथा रायपुर के गुढ़ियारी स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित किए जाएंगे.

सीएम ने दिया धन्यवाद : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel gave thanks) ने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन इंडिया ओरिजिन को इस सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है. उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. रवि कोल्ली, पूर्व अध्यक्ष डॉ. अनुपमा गोटीमुकुला और कोविड राहत समिति के अध्यक्ष डॉ. सुजीत पुन्नम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ''इन उपकरणों से प्रदेश में कोविड-19 के गंभीर मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी.''

किसने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग और एएपीआई के बीच समन्वय के लिए छत्तीसगढ़ एनआरआई नाचा के अध्यक्ष गणेश कार (Ganesh Kar president of Chhattisgarh NRI Nacha) को भी धन्यवाद दिया है. जिनकी पहल से प्रदेश को ये उपकरण मिले हैं. आपको बता दें कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन (एएपीआई) में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेक्टिस कर रहे 80 हजार से अधिक डॉक्टर सदस्य हैं. यह एसोसिएशन 1982 से काम कर रहा है.