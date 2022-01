Third wave of corona in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में 5 हजार से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित, ओमीक्रोन की चपेट में सिंहदेव

छत्तीसगढ़ में कोरोना की बेकाबू रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है. यहां एक दिन में बुधवार को 5 हजार से (five thousand people corona infected in Chhattisgarh) ज्यादा कोरोना केसों की पहचान हुई है. इसके साथ सूबे में ओमीक्रोन के 4 नए केस दर्ज किए गए हैं. स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी ओमीक्रोन (Health Minister ts Singhdeo Omicron infected) पॉजिटिव पाए गए हैं. click here

Third Wave of Corona In Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में कोरोना के तीसरी लहर का कहर, 10 दिनों में 19,246 नए मरीज, 19 की गई असमय जान

छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर ने कहर ढ़ाना शुरू कर दिया है. पिछले 10 दिनों के भीतर राज्य में कोरोना संक्रमण के 19, 246 नए मरीजों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. click here

Nandkumar Baghel demanded euthanasia: सीएम बघेल के पिता नंदकुमार बघेल ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छामृत्यु, जानिए वजह ?

सीएम भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Nandkumar Baghel demanded euthanasia) से इच्छामृत्यु की मांग की है. उन्होंने पत्र लिखकर राष्ट्रपति से देश में बैलेट के जरिए चुनाव कराने की मांग की है. मांग पूरी नहीं होने की सूरत में उन्होंने राष्ट्रपति (President Ramnath Kovind) से इच्छामृत्यु की अनुमति मांगी है click here

Suspended IPS GP Singh arrested: निलंबित आईपीएस जीपी सिंह दिल्ली से गिरफ्तार, EOW और ACB की कार्रवाई

निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को दिल्ली (Suspended IPS GP Singh arrested) से EOW और ACB की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है. अब उन्हें बुधवार को रायपुर कोर्ट में पेश किया जा सकता है.click here

Politics on PM security lapse in Chhattisgarh: पीएम सुरक्षा चूक मामले पर बीजेपी की सियासत, झीरम नक्सली अटैक केस में क्यों साध रखी है चुप्पी ?

छत्तीसगढ़ में पीएम सूरक्षा चूक केस (PM security lapse case) को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है. इस मामले को बीजेपी ने हाथों-हाथ लिया है. दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा कि झीरम नक्सली हमला (jhiram naxalite attack 2013) भी हुआ था. उस दौरान भाजपा पूरे मामले को लेकर चुप्पी क्यों साध रखी थी. click here

भिलाई में गाड़ी से लाखों उड़ाने वाले आरोपी गिरफ्तार, सराफा व्यवसायी की गाड़ी से की थी चोरी

भिलाई में सराफा व्यवसायी की गाड़ी से लाखों रुपए चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.click here

Police Family protest raipur: महिला पुलिसकर्मी से मारपीट करने वालों पर होगी कार्रवाई- आईपीएस रत्ना सिंह

रायपुर पुलिस परिवार प्रदर्शन (Police Family protest raipur) के दौरान पुलिसकर्मियों से मारपीट की घटना हुई है. अब पुलिस मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है. सोमवार को पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान आपा नहीं खोया और शांति से काम लिया. इस पूरे मुद्दे पर आईपीएस रत्ना सिंह (ips ratna singh) से ईटीवी भारत ने खास बात की है. click here

मिलिए धमतरी के ऐसे शिक्षकों से जिनकी शिक्षा ने आदिवासी बच्चों को नवोदय विद्यालय तक पहुंचाया

व्यवसायिक शिक्षा और तकनीकी हो चली जिंदगी के बीच लोगों का सरकारी स्कूलों से मानों विश्वास ही उठ चुका है. शिक्षा के इन्हीं विसंगतियों के बीच छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य इलाका धमतरी शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षकों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से हर साल बच्चों का चुनाव जवाहर नवोदय विद्यालय और एकलव्य विद्यालय के लिए हो रहा है. click here