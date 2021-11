कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन पर बोले सीएम, नए वैरिएंट वाले देशों से आवाजाही रोकी जाए

अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद (All India Mahatma Phule Samta Parishad) ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) को 'महात्मा फुले समता पुरस्कार' (Mahatma Phule Samta Award) से सम्मानित किया. सम्मान मिलने पर सीएम बघेल ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लोगों का सम्मान है. सीएम ने कोरोना के नए वैरिएंट पर कहा है कि जिन देशों में यह वायरस पाया गया है. वहां से आवाजाही रोकी जाए.

15 साल मैं सीएम रहा, एक दिन भी बारदाने का संकट आया क्या? दो साल में ही हांफ रही यह सरकार : रमन

पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव विधायक (Former Chhattisgarh Chief Minister Raman Singh) डॉ रमन सिंह रविवार को राजनांदगांव प्रवास पर रहे. इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की. साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार (Government of Chhattisgarh) पर जमकर निशाना साधा.

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारियां पूरी, खाद्य मंत्री ने लगाया केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप

इस साल भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार धान की खरीदी (Chhattisgarh state government purchase of paddy) करने जा रही है. सरकार ने इसकी तैयारी लगभग पूर्ण कर ली है. धान खरीदी के दौरान किसी तरह की किसानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए भी इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं.

world aids day 2021 : जानिये, कैसे 900 नए बच्चे दुनिया में हर दिन हो रहे एड्स का शिकार

एड्स, एचआईवी वायरस से फैलने वाली बीमारी है. इसका इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है, लेकिन इससे बचाव संभव है. असुरक्षित यौन संबंध इसकी सबसे बड़ी वजह है. कुछ सावधानियां बरती जाएं तो इसे रोका जा सकता है. विश्व एड्स दिवस पर इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं...

कांकेर में नक्सलियों का आतंकः निजी कंपनी का मोबाइल टावर फूंका

जिले के पखांजुर क्षेत्र के धुर नक्सल प्रभावित ताड़ावेली में नक्सलियों के हाथों मोबाइल टावर में आगजनी की खबर आ रही है. ताड़ावेली में एक निजी कंपनी की मोबाइल टावर में नक्सलियों ने आग लगा दी है. टावर का कंट्रोल यूनिट जलकर खाक हो गया है.

नक्सलियों पर नकेल : बस्तर के जंगलों में 24 घंटे लैंड होगा हैलीकॉप्टर, जवानों को राशन-एयर एंबुलेंस सुविधा मिलेगी

अब बस्तर के बीहड़ जंगलों (Forest Of Bastar) में भी नक्सलियों से लोहा ले रहे जवानों के लिए राशन-पानी आसानी से भेजी जा सकेगी. इतना ही नहीं मुठभेड़ में घायल जवानों को समय पर बेहतर उपचार के लिए एयर एंबुलेंस (Air Ambulance) की भी सुविधा मिल पाएगी. शासन-प्रशासन ने बस्तर में 24 घंटे नाइट लैंडिंग की सुविधा के लिए हैलीपैड बनवा रहा है.

छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया कोरोना का फिर से कहर, सामने आए 30 नए मरीज

धीरे-धीरे प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित मरीज (corona infected patient) की संख्या बढ़ रही है. रविवार को पूरे प्रदेश में 12 हजार 996 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया. इसमें से 30 लोग कोरोना पॉजीटिव पाए गए.

बिलासपुर में 13 लाख की नशीली दवा जब्त, तस्करी में शामिल दो महिला समेत 14 गिरफ्तार

बिलासपुर में पुलिस ने करीब 13 लाख रुपये की कीमत की प्रतिबंधित नशीली दवा (Banned Drug) जब्त की है. इसमें दवा के परिवहन में शामिल बाइक और कार भी शामिल है.

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों को दी प्राकृतिक खेती की सलाह

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत छत्तीसगढ़ दो दिवसीय दौरे पर हैं. इसी क्रम में वे धमधा ब्लाक के ग्राम धौराभाटा पहुंचे. उन्होंने किसानों को कीटनाशक और रसायनिक खाद रहित खेती (Farming without pesticides and chemical fertilizers) करने की सीख दी.

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव में यदुवंशियों ने जमाए रंग

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव Raut Nacha Festival in Bilaspur का आयोजन किया गया. जिसमें सैकड़ों मंडलियां शामिल हुई. नाचा देखकर दर्शक भी काफी आनंदित हुए.