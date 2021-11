Encounter in Gadchiroli: जिस जंगल में हुआ 26 नक्सलियों का सफाया, वहां से ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

महाराष्ट्र गढ़चिरौली (Encounter in Gadchiroli) जिले के जंगल में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 50 लाख का इनामी नक्सली नेता मिलिंद तेलतुंबडे सहित कुल 26 नक्सली मारे गए थे. इस मुठभेड़ के एक दिन बाद मौका वारदात पर पहुंची ईटीवी की टीम ने ग्राउंट रिपोर्ट को खंगाला तो नक्सलियों के कई सनसनीखेज कारनामों के खुलासे हो गए. आप भी जानिए...CLICK HERE

मोदी सरकार, राहुल गांधी के सच्चे सवालों से डरती है: गौरव वल्लभ

रायपुर (Raipur) में शिक्षा के क्षेत्र (Field of education) और नवाचार में नए उपयोग को लेकर बाल दिवस (Childrens Day) के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में शामिल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ (Congress national spokesperson Gaurav Vallabh) ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.CLICK HERE

सरकार जस्टिस से पूछे मुझे रिपोर्ट क्यों सौंपी, मैं राज्यपाल हूं कोई पोस्टमैन नहीं- अनुसुईया उइके

राज्यपाल अनुसुइया उइके (Governor Anusuiya Uikey) ने बड़ा बयान (Big statement) दिया है. उन्होंने कहा कि मैंने झीरम आयोग की रिपोर्ट (Report of the Jhiram Commission ) सरकार (government) को सौंप दी है. बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम (Birsa Munda Jayanti Celebrations)में वह हिस्सा लेने के लिए बिलासपुर (Bilaspur)पहुंची थी.CLICK HERE

अंबिकापुर में NSUI अध्यक्ष नीरज पांडेय के स्वागत में कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के अंबिकापुर (Ambikapur) में NSUI अध्यक्ष (NSUI President) के स्वागत कार्यक्रम (welcome ceremony) में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ (Congress workers clash with each other) गए. NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे (State President Neeraj Pandey) के अंबिकापुर (Ambikapur)आगमन के दौरान यहां दो गुटों में टकराव हो गया.CLICK HERE

PRS System Data Upgradation: पुराने ट्रेन नंबरों की फीडिंग के लिए 14 से 21 नवंबर तक बंद रहेगी पीआरएस

रेल मंडल बिलासपुर (Railway Division Bilaspur) में यात्री सेवाओं (passenger services) को सामान्य करने के साथ सेवा को पूर्व स्तरों पर चरणबद्ध तरीके से व्यवस्थित करने के लिए रेलवे के प्रयासों के रूप में रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम (Railway reservation system) यानी कि पीआरएस (PRS) को अगले 7 दिनों तक कम दबाव के घंटों के दौरान 6 घंटे के लिए बंद किया जाएगा.CLICK HERE

यहां टेलेंट की कोई कमी नही, जरूरत है तो बस अवसर कीः एक्टर सौरभ पटेल

टीवी एक्टर सौरभ पटेल (TV actor Saurabh Patel) कोरबा (Korba) पहुंचे तो उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान बताया कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभा (Talent in chhattisgarh) की कमी नहीं है, मौका दिया जाय तो यहां से कई नायाब टेलेंटेड (Talent) उभर कर सामने आयेंगे.CLICK HERE

सोशल मीडिया के सहारे अश्लील कमेंट करने वाले आरोपी को पुलिस ने राजस्थान से दबोचा

धमतरी में सोशल मीडिया व्हाट्सएप (social media whatsapp) के माध्यम से अश्लील व अभद्र टिप्पणी (obscene and indecent remarks) करने वाला आरोपी को धमतरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया (police arrested) है. आरोपी को काफी मशक्कत के बाद राजस्थान के राजसमंद से थाना रुद्री पुलिस ने धर दबोचा.CLICK HERE

हैदराबाद एयरपोर्ट पर बस्तर सांसद दीपक बैज का धरना

बस्तर सांसद दीपक बैज (Bastar MP Deepak Baij) हैदराबाद दौरे से जगदलपुर के लिए रवाना हो रहे थे. हैदराबाद एयरपोर्ट (Hyderabad Airport) पर एयर इंडिया की विमान (Air India aircraft) में तकनीकी खराबी (technical fault) आने पर फ्लाइट को कैंसिल (flight cancellation) कर दिया गया है. जिसके बाद बस्तर सांसद हैदराबाद एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए. उन्होंने एयर इंडिया प्रबंधन पर जवाबदेही से मुकरने का आरोप लगाया.CLICK HERE

आजादी पर घिरी कंगना: छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस ने कंगना रनौत का फूंका पुतला, दर्ज कराया केस

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कोतवाली थाना (Kotwali police station) में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मामला दर्ज (Case registered against actress Kangana Ranaut) कराया गया. साथ ही महिला कांग्रेस (Mahila Congress) ने कंगना का पुतला दहन ( burnt effigy Kangana Ranaut) किया. दरअसल कंगना के देश की आजादी पर दिए विवादित बयान (Controversial statement on the country independence) को लेकर पूरे देश भर में कंगना के खिलाफ रोष है.CLICK HERE

सीएम के भिलाई दौरे का बीजेपी ने किया विरोध, पेट्रोल-डजील पर वैट कम करने की मांग

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने महंगाई के खिलाफ जनजागरण पदयात्रा (Public awareness march against inflation) निकाली. पदयात्रा के दौरान भाजपा (BJP) ने बघेल सरकार (Baghel government) से पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने की मांग (Demand to reduce VAT on petrol and diesel) को लेकर विरोध किया.CLICK HERE