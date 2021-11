UP Assembly Election 2022: सीएम बघेल ने सोनिया गांधी और प्रियंका से की मुलाकात

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) दिल्ली दौरे (Delhi tour) पर हैं. वहीं, आज सीएम ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra) के साथ बैठक की. उसके बाद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनियां गांधी के साथ भी मुलाकात की. दोनों नेताओं के साथ सीएम की चर्चा यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई है.CLICK HERE

बीजेपी प्रवक्ता मांगें माफी, नहीं तो दर्ज होगा केस: किसान-मजदूर महासंघ

छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ (farmer labor union) के सदस्यों की बैठक रायपुर में सम्पन्न हुई. इसमें केंद्र सरकार की किसान, कृषि और आम उपभोक्ता विरोधी कानूनों (Anti-Farmer, Agriculture and Common Consumer Act of the Central Government) को रद्द करने की मांग तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य गारन्टी कानून (Minimum Support Price Guarantee Ac) बनाने के लेकर प्रदर्शन का निर्णय लिया गया. इस मौके पर भाजपा प्रवक्ता (BJP spokesperson) के एक बयान की निंदा करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज (register FIR) करवाने का भी निर्णय लिया गया.CLICK HERE

नारायणपुर में स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती में फर्जीवाड़े का आरोप

नारायणपुर में स्वास्थ्य विभाग की भर्ती (health department recruitment) में बीजेपी के नेताओं (BJP leaders) ने कई संगीन आरोप लगाए हैं. उन्होंने सवालों के द्वारा विभागीय अधिकारियों को कटघड़े में ला दिया है.CLICK HERE

Angarmoti temple: यहां लगने वाले मेले में निःसंतान महिलाएं लेटती है जमीन पर फिर भर जाती है सूनी गोद

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के धमतरी (Dhamtari) के अंगारमोती मंदिर (Angarmoti temple) में आने वाली निःसंतान महिलाओं (childless women) की गोद कभी सूनी नहीं रहती. यही कारण है कि साल के एक दिन लगने वाले विशेष मेले में भारी संख्या में महिलाओं(Women) का यहां जमावड़ा रहता है.CLICK HERE

भगोड़े कार्यकर्ताओं की घर वापसी पर कांग्रेस में फिर से बन रही रणनीति, भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप

पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल (Left the party and joined BJP) होने वाले नेताओं को साधने में कांग्रेस जुड़ गई है. दल-बदल कर दूसरे दल में गए पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को पार्टी में कैसे शामिल किया जाए, उसकी कांग्रेस रणनीति (Congress strategy) बना रही है. इसके बाद बड़े पैमाने पर पार्टी छोड़कर दूसरे दल में गए नेताओं और कार्यकर्ताओं (leaders and workers) को वापस कांग्रेस में प्रवेश दिलाया जाएगा.CLICK HERE

दपूम रेलवे के नागपुर रेल मंडल तिरोड़ा स्टेशन पर नान-इंटरलाकिंग कार्य, होगा कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल (Nagpur Railway Division) के तिरोड़ा स्टेशन पर राजनांदगांव-कलमना तीसरी रेल लाइन व ऑटो सिग्नलिंग कार्य के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक इंटरलाकिंग कमीशनिंग (Electronic Interlocking Commissioning) का कार्य किया जा रहा है. इस कार्य के फलस्वरुप कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित (train operation affected) रहेगा.CLICK HERE

कांकेर के कोयलीबेड़ा में नक्सलियों ने अपने ही साथी को उतारा मौत के घाट

कांकेर जिले में एक बार फिर नक्सलियों ने कायराना हरकत (cowardly act by naxalites) को अंजाम दिया है. कोयलीबेड़ा थाना के गट्टाकाल के जंगल में जन अदालत लगाकर नक्सलियों ने दिनेश नुरेटी की हत्या (murder of villager dinesh nureti) कर दी. मृतक नक्सलियों का साथी (accomplice of deceased naxalites) बताया जा रहा है.CLICK HERE

रोजगार के लिए 'अप्रेंटिस संघ, एसईसीएल मुख्यालय' पर करेगा धरना

भारतीय आईटीआई अप्रेंटिस संघ 16 नवंबर से कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) व उससे जुड़ी कंपनियों से ट्रेनिंग (training from companies) प्राप्त कर चुके युवाओं को नौकरी प्रदान करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करेगा.CLICK HERE

Baalveer: 5 साल की पर्वतारोही ने मलंग गढ़ फतह कर रचा इतिहास, हरिश्चंद्र गढ़, रामशेज किले पर भी की चढ़ाई

महाराष्ट्र के नासिक की 5 वर्षीय पर्वतारोही अरणा इप्पर ने मलंग गढ़ सहित तीन किलों पर चढ़ाई की. 5 साल की उम्र में नासिक के मलंग गढ़ पर चढ़कर 'बालवीर' अरणा ने इतिहास रच दिया. मलंग गढ़ पर चढ़ने वाली अरणा सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है. मलंग गढ़ पर चढ़ाई में अरणा के साथ-साथ उसके पापा और अन्य लोग भी थे. पढ़िए अरणा के मलंग गढ़ की फतह की कहानी...CLICK HERE

