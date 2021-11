sukma firing case: आरोपी जवान रितेश ने कहा-मेरी पत्नी को कहते थे 'कच्ची कली', इसलिए मार डाला

सुकमा जिले के लिंगनपल्ली कैम्प में हुए गोलीकांड के आरोपी जवान का एक वीडियो वायरल (video viral) हो गया है. इस वीडियो में आरोपी (accused) ने कई बड़े खुलासे किए हैं. आखिर वह कौन सी परिस्थिति बनी, जिसमें जवान को अपने साथियों के उपर ही गोली बरसानी पड़ गई, इस वीडियो में अधिकारियों के पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है. उसने अफसरों को बताया 'मेरी पत्नी को कहते थे कच्ची कली', इसलिए मार डाला. हालांकि अधिकारियों के स्तर पर इस वीडियो की कोई भी पुष्टि नहीं की जा रही है.

पेट्रोल-डीजल पर सीएम बघेल का बड़ा बयान, छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्यों से कम ही रहेंगे दाम

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेट्रोल-डीजल (petrol-diesel) को लेकर बड़ा ऐलान किया है. बघेल ने कहा है कि अभी तक किसी भी राज्य ने की है, इसका कोई आदेश जारी नहीं किया है. वह उसका इंतजार कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल के (Petrol and diesel prices will be lower than neighboring states ) दाम पड़ोसी राज्यों से कम ही रहेंगे.

Chhath Puja 2021: छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े घाट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, दिया पहला अर्घ्य

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बिलासपुर (Bilashpur) में संध्या अर्घ्य (Sandhaya arghya) अर्पित करने के लिए श्रद्धालु घाट पर पहुंचे और संध्या अर्घ्य अर्पण किया.

आगामी विधानसभा चुनाव के पहले 'बी टीम' बनाने में जुटी भाजपा!

कांग्रेस (Congress) में चल रहे विवाद और गुटबाजी को फायदा उठाने को लेकर विरोधी सक्रिय हो गए हैं. कांग्रेस के अंदर चल रहे विवाद और गुटबाजी का किस तरीके से लाभ उठाया जाये, यह रणनीति बनाने में भाजपा (B J P) जुट गई है.

वेस्ट से बेस्ट: धमतरी में इन महिलाओं ने कचरा से बना डाला घर का सजावटी सामान....

धमतरी में स्वच्छता (Cleanliness) की दीदियों ने कचरा अपशिष्ट (garbage waste) के माध्यम से अलग-अलग सजावटी सामान (decorative items) बनाने का काम शुरू कर दिया है. इससे एक तरफ जहां उनके लिए आमदनी का एक मार्ग प्रशस्त हुआ है वहीं वह इसके सहारे पर्यावरण सुरक्षा का भी बड़ा संदेश दे रही हैं.

Chath puja 2021: कोरबा में व्रतियों ने दिया डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कोरबा (Korba) जिला के छठ घाट (Chath Ghat) में व्रतियों (Vrati) ने संध्या अर्घ्य (Sandhya arghya) दिया. वहीं, घाट पर संध्या अर्घ्य के समय श्रद्धालुओं की काफी भीड़ दिखी.

जब तक बिका ना था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया...मेरे सतगुरु : पद्मश्री मदन सिंह चौहान

छत्तीसगढ़ संगीत के क्षेत्र में लगातार समृद्ध हो रहा है. इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है. संगीत के क्षेत्र में अनुकरणीय काम करने के लिए मदन सिंह चौहान (Madan Singh Chauhan Gets Padma Shri Award) ) को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है. उन्होंने न सिर्फ तबले की थाप से बल्कि अपने सुरों से भी इस क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम बनाया है.

गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में शेरों के आहार के लिए छोड़े जाएंगे 100 चीतल और 10 नील गाय

गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व (Guru Ghasidas Tiger Reserve) शेरों (Lion)के आहार (Food) के लिए 100 चीतल (100 cheetals) और 10 नील गाय (10 NilGai) छोड़े जाएंगे. वन विभाग (Forest department) ने सेंट्रल जू अथॉरिटी (Central Zoo Authority) से इसके लिए अनुमति (Permission) मांगी थी, जो कि विभाग को दे दी गई है.

Online betting: दुर्ग में ऑनलाइन सट्टेबाजी का भंडाफोड़, 12 आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के दुर्ग (Durg) में पुलिस (Durg Police) ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे (online cricket betting) का भंडाफोड़ करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार (12 accused arrested) किया है. बताया जा रहा है कि इनके बीच 4 करोड़ से अधिक के लेन-देन का खुलासा हुआ है.

ETV Bharat की खबर के बाद एसपी का एक्शन, बढ़ते चाकूबाजी केस में कोतवाली TI का ट्रांसफर

ईटीवी भारत की खबर का असर देखने को मिला है. खबर दिखाए जाने के दूसरे दिन एसपी ने सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक ली. देर रात हुई इस बैठक में एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बढ़ती चाकूबाजी की घटना पर नाराजगी जाहिर की है.