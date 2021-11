VAT पर बात : छत्तीसगढ़ में और घट सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम! जीएसटी मंत्री सिंहदेव ने दिये संकेत

दिवाली से ठीक पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर सरकार ने लोगों को दिवाली गिफ्ट दिया था. लेकिन अब इसमें अलग-अलग राज्यों में लगने वाले वैट को लेकर चर्चा हो रही है. वहीं जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने के संकेत दिये हैं. अगर ऐसा हो जाता है तो लोगों को काफी राहत मिल सकती है.CLICK HERE

PETROL-DIESEL: रेट घटने से राहत पर राज्य और केंद्र सरकार से स्थिर कीमत चाह रहे लोग

केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती कर आम जनता को थोड़ी राहत देने की कोशिश की है. लेकिन इस को राहत कौन कितना अच्छा मान रहा है और कौन पेट्रोल डीजल के दामों में और कटौती का पक्ष ले रहा है. आईये जानते हैं छत्तीसगढ़ की जनता की राय...CLICK HERE

बेमेतरा : छत्तीसगढ़ में 2800 रुपये क्विंटल की दर से होगी धान खरीदी, कृषि मंत्री ने दिये संकेत

बेमेतरा के बरगा गांव में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने लाखों रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया. इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में 2800 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी करने की भी बात कही. ऐसा हो जाने पर दीगर राज्यों से बिकने आ रहे धान पर शिकंजा कस जाएगा. CLICK HERE

भाजपा शासित राज्यों में रेट कम कांग्रेसी राज्य में ज्यादा, पेट्रोल-डीजल लेने बॉर्डर पार जा रहे लोग

दिवाली से ठीक पहले केंद्र ने पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में कटौती की. इसके बाद से ही राजनीति शुरू हो गई है. ऐसा देखा जा रहा है कि भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल-डीजल के दाम कम हैं तो कांग्रेस शासित राज्यों में ज्यादा हैं. इस कारण लोग छत्तीसगढ़ के सीमाई इलाके में बॉर्डर पार कर लोग दूसरे राज्यों से पेट्रोल-डीजल खरीद रहे हैं.CLICK HERE

POLITICS का भाई-दूज : सरोज पांडेय का कांग्रेस को खुला चैलेंज, नहीं जीत पाएगी कवर्धा सीट

भाई दूज के दिन कवर्धा जेल में बंद भाजपा कार्यकर्ताओं से सांसद सरोज पांडेय मिलने पहुंची. सरोज पांडेय ने कांग्रेस को किया चैलेंज कवर्धा सीट पर दोबारा नही जीत पाएगी कांग्रेस. CLICK HERE

राज्यपाल को सौंपी गई झीरम घाटी जांच आयोग की रिपोर्ट

राज्यपाल अनुसुईया उइके को झीरम घाटी जांच आयोग की रिपोर्ट (report of the commission of inquiry) सौंपी गई. यह रिपोर्ट आयोग के सचिव (secretary of the commission) एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (high Court) के रजिस्ट्रार (न्यायिक) संतोष कुमार तिवारी ने सौंपी.CLICK HERE

बिलासपुर में पीएम आवास के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला गिरफ्तार

बिलासपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister Housing Scheme) के तहत घर दिलाने के नाम पर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा करने वाले दूसरे आरोपी को सिविल लाइन पुलिस (Civil Line Police) ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी नगर निगम का कर्मचारी (municipal employee) है, जो निगम की रशीद देकर फर्जीवाड़ा कर रहा था.CLICK HERE

कार ने साइकिल सवार दो युवतियों को रौंदा, घटनास्थल पर दोनों की मौत

राजनांदगांव में तेज रफ्तार कार ने दो साइकिल सवार युवतियों को रौंद दिया. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस घटना की जांच कर रही है.CLICK HERE

घूमने गए थे तीन दोस्त फिर यूं हुई दर्दनाक मौत, नजारा देख सदमे में ग्रामीण

राजनंदगांव (Rajnandgaon) में तीन युवक (Three youth) मोटरसाइकिल (Motorcycle) पर सवार हो पास के गांव घूमने गए थे, उसी दौरान पास से आ रही पिकअप वाहन (pickup vehicle) से मोटरसाइकिल टकरा गई. घटना में तीनों युवकों की दर्दनाक मौत (Death) हो गई.CLICK HERE

मां की पिटाई नहीं सह पाया बेटा, पीट-पीटकर कर दी शराबी पिता की हत्या, गिरफ्तार

कोरिया (Koriya) जिले के पोड़ी थाना क्षेत्र (Poudi police station) में एक बेटे (Son) ने अपने पिता (Father) को पीट-पीटकर मार डाला. बताया जा रहा है कि अपनी मां (Mother) को बचाने के चक्कर में आरोपी ने अपने पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी. फिलहाल आरोपी (Accused) को पुलिस (Police) ने गिरफ्तार कर लिया है.CLICK HERE

बिलासपुर में चोरी के सामान के साथ आरोपी गिरफ्तार, लाखों की ज्वेलरी और नगदी लेकर भाग रहा था बदमाश

बिलासपुर की सिरगिट्टी थाना पुलिस ने आरोपी को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी घटना को अंजाम देकर दूसरे राज्य भागने की फिराक में था.CLICK HERE

नशे में धुत इवेंट मैनेजर ने भीड़ में घुसाई कार, कई घायल, लोगों ने जमकर पीटा

रायपुर में एमजी रोड पर तेज रफ्तार कार चालक (Drink and Drive case ) ने नशे की हालत में कई लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी. जिसके बाद भीड़ आक्रोशित हो गई और उसकी जमकर पिटाई कर दी. पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर लिया है.CLICK HERE