जगदलपुर में सड़क हादसा, 2 की मौत 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण घायल

स्थानीय सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण घायल हो गए. बताया जा रहा है कि ये सभी लोग साप्ताहिक बाजार से दिवाली की खरीदारी कर घर लौट रहे थे. स्थानीय पुलिस मामले की जांच और राहत कार्य में जुट गई है. CLICK HERE

गौरेला पेंड्रा में एसपी और उनकी पत्नी हाथी के हमले से घायल, एसपी बिलासपुर रेफर

हाथियों को देखने जंगल के अंदर गए जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल एवं उनकी पत्नी श्वेता बंसल (Superintendent of Police Trilok Bansal and his wife Shweta Bansal) हाथी के हमले (elephant attack) में गंभीर रूप से घायल हो गईं. इसके अलावा कुछ पुलिस कर्मी भी घायल हो गए. जिला अस्पताल में घायलों का उपचार जारी है. CLICK HERE



जशपुर में केवाइसी के नाम पर शातिर ठगों ने परियोजना अधिकारी के खाते से उड़ाए ₹115000

जिला पंचायत में उपायुक्त विकास परियोजना के पद पर कार्यरत पीड़ित प्रमोद कुमार हारीत से शातिर ठगों ने लाखों रुपये की ठगी कर ली. ठगों ने सिम की केवाईसी न होने पर सिम बंद होने का मैसेज उनके मोबाइल पर भेजा था. CLICK HERE

छत्तीसगढ़ महतारी की आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश, प्रयास को प्रशासन ने किया विफल

कोरबा जिला मुख्यालय (Korba District Headquarters) पर कलेक्ट्रेट कार्यालय के समीप स्थित जनपद पंचायत कार्यालय (Janpad Panchayat Office) के अधीन सरकारी जमीन (government land) पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा की आड़ में कब्जे का प्रयास हो रहा था. जिसे प्रशासन ने विधिवत पूजा-अर्चना के बाद प्रतिमा को सरकारी जमीन से हटाया. प्रशासन ने कब्जे के प्रयास को विफल कर दिया. CLICK HERE

इनोवेटिव सोच ने केक के कांसेप्ट को बदला और बना डाला काजू केक

केक का जिक्र होते ही सबसे पहले दिमाग में बर्थडे या न्यू ईयर (birthday or new year) का ख्याल आता है लेकिन इस बार दिवाली के मौके पर रायपुर के बाजार में ग्राहकों को मिठाई से बना हुआ केक काफी पसंद आ रहा है. इस बार दिवाली में लोगों की पसंद को ध्यान में रखते हुए मिठाई से केक (cake with sweets) बनाया गया है. CLICK HERE

कोल इंडिया के डेढ़ लाख कर्मचारी रिटायर, आईटीआई अप्रेंटिस संघ कर रहा स्थाई नियुक्ति की मांग

कोल इंडिया (Coal India) के 8 अनुषांगिक कंपनियों में लगभग डेढ़ लाख कर्मचारी रिटायर (1.5 lakh employees retire) हो चुके हैं. बीते 2 से 3 दशकों में खदानों का विस्तार भी 10 गुना तक हो चुका है, लेकिन अब ज्यादातर काम आउटसोर्सिंग (outsourcing) के जरिए लिया जा रहा है. जिसकी वजह से नियमित पदों पर भर्ती अटकी हुई है. CLICK HERE

कैसे मनेगी किसानों की दिवाली ?, 1 दिसंबर से धान खरीदी को किसान संगठन ने बताया सीएम का अड़ियल रवैया

इस बार किसानों की दिवाली फीकी रहेगी, यह कहना है किसान संगठनों का. किसान संगठनों का कहना है कि 1 दिसंबर से धान खरीदी होने से किसान किसानों के हाथ दिवाली जैसे पर्व पर भी खाली रहेंगे, जिससे उनकी दिवाली फीकी रहेगी. किसान संगठनों ने इसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अड़ियल रवैया करार दिया है. CLICK HERE

खुशियां बांटें-पर्व मनाएं : दीपावली के दिन छत्तीसगढ़ में नहीं होगी रोशनी की कमी, न होगी बिजली कटौती

दिवाली के त्योहार पर सजावट के लिए बिजली की जरूरत सबको होती है. ऐसे में विभाग का कहना है कि त्योहार पर बिजली कटौती को लेकर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है. पर्व पर भरपूर बिजली की उपलब्थता रहेगी. CLICK HERE

छठ पर्व 2021ः सरगुजा में छठ पर्व पर वैक्सिनेशन की अनिवार्यता पर लोगों में आक्रोश

दीपावली के 6 दिन बाद भगवान सूर्य की उपासना का पर्व छठ (Chhath festival of worship of the sun) मनाया जाता है. उत्तर भारत समेत बिहार, झारखंड में यह पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है लेकिन अब धीरे-धीरे इसकी व्यापकता (broadness) देश के अन्य शहरों में भी देखी जा सकती है. उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार की सीमा से लगे सरगुजा में तो यह पर्व बहुत ही वृहद रूप से मनाया जाता है. CLICK HERE

बस्तर के दिवाली बाजारों से घट रहा धान की बाली का चलन, प्लास्टिक तोरण और चाइनीज झालरों ने ली जगह

बस्तर में भी दिवाली त्योहार (festival of diwali) के लिए शहर का बाजार सजकर तैयार है. इस बार बस्तर में भी वह कल 4:00 लोकल को काफी महत्व (importance to local) दिया जा रहा है. हालांकि कई जगहों पर चाइनीज (Chinese) दिए हैं और झालर भी दिख रहे हैं लेकिन बस्तर वासियों के द्वारा बड़ी संख्या में दिए खरीदे जा रहे हैं. CLICK HERE

फिर बढ़ने लगा मौत का आंकड़ा, आज प्रदेश में 3 लोगों की कोरोना से मौत 25 संक्रमित मिले

बुधवार को प्रदेश में 14 हजार 939 लोगों का कोरोना टेस्ट (corona test) किया गया. जिसमें से 25 लोग संक्रमित मिले हैं. जबकि पाजिटिविटी दर 0.17% रही. CLICK HERE