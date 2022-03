रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर 12.30 बजे विधानसभा में छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट पेश करेंगे. भूपेश बघेल का चौथा वित्तीय बजट होगा. इस बार मुख्य बजट एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है. छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा. बजट के पहले प्रश्नकाल होगा. जिसमें विधायकों द्वारा लगाए गए सवालों का जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे. प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेंगे.

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र: विपक्ष की गैर मौजूदगी में 492 करोड़ का अनुपूरक बजट हुआ पास

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी में अनुपूरक बजट पास हुआ. इस बजट में नोनी सुरक्षा योजना के लिए राशि का आवंटन किया गया है. इसके तहत कर्मकार मंडल के मजदूरों की पहल दो बेटियों के बैंक खाते में पैसे जमा कराए जाएंगे. 492 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पास किया गया है. अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सीएम बघेल ने कहा कि सरकार प्रदेश के गांवों का विकास कर रही है. वहां सुविधा मुहैया कराई जा रही है. राज्य सरकार द्वारा 24 हजार करोड़ रुपए की लागत से सड़क और पुल-पुलिया निर्माण किया जा रहा है. इस अनुपूरक बजट में अमर जवान ज्योति की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है.

छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण पेश: प्रति व्यक्ति आय में हुआ इजाफा, जीडीपी दर 11.5 फीसदी

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र 2022 के दूसरे दिन आर्थिक सर्वेक्षण (Economic survey of Chhattisgarh) सदन में पेश किया गया था. खाद्य मंत्री अमरजीत भगत (Minister Amarjit Bhagat) ने यह सर्वेक्षण सदन में प्रस्तुत किया. आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक छत्तीसगढ़ का जीडीपी (According to the Economic Survey GDP of Chhattisgarh) दर 11.5 प्रतिशत है. जीएसडीपी में भी काफी बढ़ोतरी हुई है.

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का कितना योगदान