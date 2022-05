रायपुर: छत्तीसगढ़ रणजी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हरप्रीत सिंह भाटिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है. लेखा परीक्षा विभाग ने बुधवार को रायपुर के विधानसभा थाने में हरप्रीत सिंह भाटिया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है. लेखा परीक्षा विभाग के सीनियर अधिकारी की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है. विधानसभा पुलिस ने धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस की टीम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भेजी जाएगी. (Cheating case against Chhattisgarh Ranji cricket team captain )

नौकरी के लिए फर्जी मार्कशीट का उपयोग: विधानसभा थाना प्रभारी संजीव मिश्रा ने बताया कि 'लेखा परीक्षा विभाग के सीनियर अधिकारी ने खिलाड़ी हरप्रीत सिंह भाटिया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है. विभाग की ओर से की गई शिकायत में क्रिकेट खिलाड़ी हरप्रीत सिंह भाटिया ने नौकरी पाने के लिए फर्जी मार्कशीट का उपयोग किया था. जिसके बाद भारतीय लेखा परीक्षक कार्यालय ने उनके खिलाफ विधानसभा थाना में 420 का मामला दर्ज कराया है'.

लेखापाल पद भर्ती के लिए किया था आवेदन: विभाग की ओर से की गई शिकायत में बताया गया कि 'हरप्रीत सिंह भाटिया ने साल 2014 में क्रिकेट संवर्ग से परीक्षक लेखापाल पद भर्ती के लिए आवेदन किया था. आवेदन पत्र के साथ सत्यापित दस्तावेज और शैक्षणिक योग्यता मांगी गई थी. फील्ड ट्रायल के लिए हरप्रीत सिंह भाटिया का चयन भी किया गया था. खिलाड़ी हरप्रीत सिंह भाटिया मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित हुए थे. उन्होंने अपना स्वीकृति पत्र भी दिया था. (Application for recruitment to the post of Accountant)

बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की डिग्री निकली फर्जी: भारतीय लेखा परीक्षा कार्यालय की तरफ से चयनित उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जांच के लिए प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था को भेजा गया. जांच में पता चला कि हरप्रीत सिंह भाटिया ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की डिग्री दी थी. वह डिग्री फर्जी निकली. जिसके बाद उनके खिलाफ विधानसभा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया. (fake degree of bundelkhand university)

IPL के अलग-अलग सीजन में कई मैच खेल चुके हैं हरप्रीत सिंह भाटिया: छत्तीसगढ़ क्रिकेट रणजी टीम के पूर्व कप्तान हरप्रीत सिंह भाटिया इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए अलग-अलग सीजन में कई मैच खेल चुके हैं.