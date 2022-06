महासमुंद : महासमुंद नगरपालिका में इन दिनों भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद नगर की राजनीति मे भूचाल आ गया (Chair of Mahasamund Municipality President in danger) है. इसी कड़ी में भाजपा के दो पार्षद सरला गोलू मदनकार वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 04 की पार्षद कमला बरिहा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है. महासमुंद विधानसभा के कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चन्द्राकर (Parliamentary Secretary Vinod Sevenlal Chandrakar) ने अपने निवास कार्यालय में विधिवत दोनों पार्षदों को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई.

कैसे बदली महासमुंद पालिका की तस्वीर: आप को बता दें कि 30 वार्डोंं वाले महासमुंद नगरपालिका मे जनवरी 2020 मे भाजपा के प्रकाश चन्द्राकर( Prakash Chandrakar is the president of Mahasamund Municipality) ने अध्यक्ष पद की शपथ ली थी. उस समय भाजपा के 14 , कांग्रेस के 08 , आप का 01 , जोगी के 02 एवं निर्दलीय के 05 पार्षद थे. जैसे-जैसे समय बीतते गया समीकरण बदलते गया. वर्तमान मे कांग्रेस के 15 , भाजपा के 14 एवं 01 आप का पार्षद है.

क्यों बीजेपी पार्षदों ने छोड़ी पार्टी : कांग्रेस के पार्षदों ने 20 जून को नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्राकर ( भाजपा ) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत (No confidence motion against the chairman in Mahasamund Municipality ) किया. जिला निर्वाचन अधिकारी ने 23 जून को नगरपालिका महासमुंद में सम्मिलन के लिए 04 जुलाई की तारीख की घोषणा की. उसके बाद दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के पार्षदों को लुभाने में लगी है. इसी कड़ी में कांग्रेस ने भाजपा के दो पार्षदों को अपनी ओर खींच लिया है. कांग्रेस में प्रवेश की भाजपा के पार्षद का कहना है कि ''वार्ड में विकास नही हो रहा था, इसलिए कांग्रेस का दामन थाम ली. वहीं कांग्रेस के विधायक का कहना हैं '' दोनों भाजपा पार्षद कांग्रेस के विकास नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस मे प्रवेश किये हैं .आने वाले 04 जुलाई को कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होगा.''