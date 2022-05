रायपुर : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा , राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2021 के संबंध में सूचना जारी की गई है. राज्य सेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा 26 मई से शुरू (CGPSC main exam from twenty six ) होगी. आयोग ने 2021 में 20 सेवाओं के 171 पदों के लिए भर्तियां निकाली थी. आयोग के मुख्य परीक्षा के लिए बिलासपुर,अंबिकापुर, रायपुर ,जगदलपुर और दुर्ग -भिलाई जिलों में केंद्र बनाए गए हैं .

4 दिनों तक होगी परीक्षा : आयोग की सूचना के मुताबिक मुख्य परीक्षा 26 , 27, 28 ,29 मई को निर्धारित परीक्षा केंद्रों में ली (Seven papers will be taken in four days) जाएगी. बता दें कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 13 फरवरी को सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा ली थी. जिसमें प्रदेश भर के, हजारों की संख्या में परीक्षार्थी शामिल हुए थे. 4 दिनों में 7 पेपर लिए जाएंगे.

छब्बीस मई से सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा

आयोग द्वारा जारी किए गए सूचना के मुताबिक 4 दिनों में सात प्रश्न पत्र की परीक्षा ली जाएगी.

26 मई को सुबह 9:00 बजे से 12:00 बजे तक प्रश्नपत्र एक लैंग्वेज, 2:00 बजे से 5:00 बजे तक प्रश्नपत्र निबंध की परीक्षा.



27 मई को 9:00 बजे से 12:00 बजे तक प्रश्न पत्र 3 जनरल स्टडीज 1, और 2:00 बजे से 5:00 बजे तक प्रश्न पत्र चार जनरल स्टडीज 2 की परीक्षा होगी



28 मई सुबह 9:00 बजे से 12:00 बजे तक प्रश्नपत्र 5 जनरल स्टडीज 3, दोपहर 2:00 से 5:00 तक प्रश्न पत्र से जनरल स्टडीज 4 की परीक्षा ली जाएगी.



29 मई रविवार को सुबह 9:00 बजे से 12:00 बजे तक प्रश्न पत्र साथ जनरल स्टडीज 5 की परीक्षा ली जाएगी.