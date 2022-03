रायपुर: विधानसभा बजट सत्र (assembly budget session) के दौरान आज शून्यकाल जमकर हंगामा (Zero hour fierce ruckus during the assembly budget session today) देखने को मिला. भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में छत्तीसगढ़ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने का आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है . कश्मीरी पंडितो के ऊपर जुल्म (Atrocities on Kashmiri Pandits) को लेकर उनकी ऊपर बनी फ़िल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) को देखने से रोका जा रहा है।



थियेटर में नहीं बेचा जा रहा टिकट (tickets not being sold in the theater)

अग्रवाल ने कहा कि ''रायपुर की थियेटर्स में इस फ़िल्म का टिकट नहीं बेचा जा रहा है. बाहर हाउसफुल का बोर्ड (Housefull Board in theater) लगा दिया गया है . 10-10 , 15-15 टिकट बेचकर हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया गया है. लोगों को फ़िल्म देखने से रोका जा रहा है, वंचित किया जा रहा है.सरकार नही चाहती कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर किए गए ज्यादती को जनता देखे .लोग सत्यता देखें.''



कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी है ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files)

कश्मीरी पंडितों के पलायन की कहानी पर फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ बनी है. इस फिल्म की कहानी 1990 में जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय के नरसंहार के पीड़ितों की पहली पीढ़ी के वीडियो साक्षात्कार पर आधारित है. ‘द कश्मीर फाइल्स’ 11 मार्च को रिलीज हुई थी और इसमें अभिनेता अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी ने अभिनय किया है.