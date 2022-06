रायपुर : राजधानी रायपुर के संतोषी नगर इलाके में हुई हत्या का वीडियो सामने (raipur santoshi nagar hatya ) आया है. जिसमें दो आरोपी एक युवक को दौड़ाकर चाकू मारते नजर आ रहे हैं. वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भागते हुए भी दिख रहे हैं. चाकू लगने के बाद युवक खड़ा होता है. उसके बाद चंद सेकंड में वह जमीन पर गिर गया. जिससे उसकी मौत हो जाती है. फिलहाल इस घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है. उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई पुलिस कर रही है.



कब हुई थी हत्या : दरअसल पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र के संतोषी नगर इलाके का है. गुरुवार की देर रात मुख्य सड़क पर सरकारी स्कूल गेट के बाहर अमान नाम के युवक को इलाके के 2 बदमाशों ने दौड़ा-दौड़ाकर चाकू (CCTV footage of raipur murder) मारा. जिससे अमान की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पुरानी रंजिश के कारण अमान की हत्या की है. दोनों आरोपी महेंद्र बाघ और गोविंद जोशी मौके की तलाश में थे. गुरुवार की देर रात अमान खाना कर टहलने के लिए निकला था. इसी बीच आरोपियों ने बाइक से कट मार कर अमान को रोका. इसके बाद चाकू से हमला शुरू कर दिया.



कोई मदद के लिए नहीं आया सामने : सीसीटीवी में कैद तस्वीर (raipur murder live video ) में अमन को बदमाश दौड़ा दौड़ाकर चाकू मार रहे थे. लेकिन मौके पर मौजूद राहगीर तमाशबीन बने रहे. लोग वहां खड़े होकर लाइव मर्डर देख रहे थे. लेकिन किसी ने भी पुलिस को सूचना नहीं (victim did not get help in Raipur)दी. अमान के पिता के परिचित ने जब अमान को गंभीर हालत में देखा तो उसे अपनी कार से अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.