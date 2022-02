रायपुर: मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक (cabinet meeting in raipur) होनी है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक (Cabinet meeting chaired by Bhupesh Baghel in raipur ) होगी. बैठक में गणतंत्र दिवस के मौके पर की गई घोषणाओं का अनुमोदन किया जाएगा. इसके साथ ही बजट को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा की जाएगी. सरकारी दफ्तरों में फाइव डे वीक के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है. प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर भी चर्चा होगी. 3 फरवरी को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं. इसकी तैयारी को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है.

बैठक के बाद दोपहर 1 बजे भूपेश बघेल शंकर नगर स्थित राजीव भवन में पीसीसी की बैठक (PCC meeting at Rajiv Bhawan) में शामिल होंगे. दोपहर 2 बजे सीएम पुलिस ग्राउंड हेलीपैड से बालोद जिले के गुरुर के लिए निकलेंगे. वहां वे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे.

