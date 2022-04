रायपुर : राजधानी के उरला थाना क्षेत्र में गायब हुए बच्चे के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. इस मामले में बच्चे का शव पुलिस ने बरामद (Burning after kidnapping of child in Raipur ) किया है. उरला में दो भाईयों को उनका पड़ोसी बाइक में घुमाने के लिए ले गया था. लेकिन कुछ देर बाद बड़े भाई को उसके घर में छोड़ दिया. बच्चे के माता पिता जब शाम को घर आए तो पता चला कि उनका छोटा बेटा घर वापस नहीं आया है.जिसके बाद पुलिस में बच्चे के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. वहीं जो व्यक्ति बच्चे को ले गया था वो भी अपने घर पर नहीं था. लिहाजा पुलिस ने पहले उसकी तलाश शुरू की. आरोपी महाराष्ट्र के नागपुर में मिला. इसके बाद उससे बच्चे के बारे में पूछा गया. जो कहानी आरोपी ने पुलिस को बताई उसे सुनकर सभी के होश उड़ गए.

बच्चे को दे दी मौत : पुलिस के मुताबिक आरोपी पंचराम गेंद्रे (Accused Panchram Gendre) ने बच्चे हर्ष और उसके बड़े भाई दिव्यांश का अपहरण का प्लान बनाया था. लेकिन उसने कुछ देर बाद दिव्यांश को घर वापस छोड़ दिया. इसके बाद आरोपी पंचराम हर्ष को अपने साथ बेमेतरा लेकर गया. जहां पर उसने हसदा के पास स्थित श्मशान घाट में उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला (Burning after kidnapping of child in Raipur) डाला. इस हत्या के बाद आरोपी ने वापस दुर्ग आकर अपनी बाइक को बेच दिया. इस घटना के कबूलनामे के बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बच्चे का शव बरामद कर लिया है. वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए हैं.

दिव्यांश की भी हत्या करना चाहता था आरोपी : आरोपी पंचराम गेंद्रे, हर्ष चेतन के बड़े भाई की भी हत्या करना चाहता था. लेकिन आखिरी वक्त में अपना प्लान चेंज कर दिया. पुलिस से बचने के लिए आरोपी पंचराम लगातार अपना लोकेशन बदल रहा था. लेकिन पुलिस उसके मोबाइल नंबर से उसे ट्रैस कर रही थी. 7 अप्रैल को पुलिस ने पंचराम को महाराष्ट्र के नागपुर में ट्रैस किया. इसके बाद टीम एक्टिव हुई और आरोपी तक पहुंचकर उसे दबोच लिया. पंचराम से अब पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है कि उसने हत्या क्यों की. लेकिन दबी जुबान में ये बात सामने आ रही है कि नवरात्रि में देवी को प्रसन्न करने के लिए किसी तांत्रिक के कहने पर आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया है. वहीं आरोपी पंचराम के मृतक बच्चे की मां से प्रेम-प्रसंग की बात भी सामने आ रही है. फिलहाल सभी पहलुओं पर पुलिस की जांच चल रही है.