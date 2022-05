रायपुर : पिछले दिनों मुख्यमंत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में मुख्यमंत्री जनसभा में एक महिला को डांटते हुए नजर आ रहे हैं इस पर भाजपा ने मुख्यमंत्री को घेरना शुरू कर दिया है। रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा "मुख्यमंत्री अपना आपा खो चुके हैं और उन्होंने सिर्फ एक जनसभा में नहीं बल्कि 10 जनसभाओं में ऐसा ही व्यवहार आम जनता के साथ किया है. सरकार बस किसानों पर अत्याचार कर रही है , किसानों का शोषण कर रही है. सरकार ऐसा समझ रही है कि 2500 देकर उन्होंने किसानों को खरीद लिया है. किसानों को यूरिया ₹260 मिल रहा और 1000 रुपए देकर किसानों को वर्मी कंपोस्ट कहकर मिट्टी खरीदना पड़ रहा है.''

'किसानों को मजबूर करना गलत' : यह संविधान के विरुद्ध है कि आप किसी को मजबूर करें कि आपको 1000 देकर वर्मी कंपोस्ट खरीदना (It is wrong to force farmers in Chhattisgarh)होगा. सरकार जिस वर्मी कंपोस्ट को खरीदने की बाध्यता कर रही हैं वो किसी भी लैब में जांच नहीं की गई है. वह किसी भी लैब में सर्टिफाइड नहीं किया गया है. इस तरह का प्रेशर बनाना किसानों के साथ में अत्याचार है. आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बड़ा आंदोलन करेगी. हम तो किसानों को कहेंगे कि आप इसका खुलकर विरोध करें. एक तरफ मुख्यमंत्री और मंत्री कहते हैं कि ऐसी कोई आदेश नहीं है दूसरी तरफ सोसाइटी को आदेश जारी होता है. जरा सरकार बताए कि वह वर्मी कंपोस्ट है या गोबर खाद. और ये कौन सी लैब से सर्टिफाइड किया गया है. क्या वर्मी कंपोस्ट अमानक पाए जाने पर जो सरकार इसे खरीदने की बाध्यता कर रही है मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के खिलाफ जुर्म दर्ज करेंगे "

'किसी के जाने के वक्त निकलता है मुंह से राम' : प्रदेश में इन दिनों राम नाम कि गूंज सुनाई दे रही है. मुख्यमंत्री इसको लेकर भाजपा को घेरते हुए नजर आ रहे हैं. इस पर रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को लेकर कहा " जब किसी व्यक्ति के जाने का समय आ जाता है तो कहते हैं कि उनके मुख से राम निकले तो अच्छा होता है. मुझे लगता है कि सरकार का जाने का समय आ गया है. मुख्यमंत्री का जो आम जनता को डांटते हुए वीडियो वायरल हो( CM Bhupesh video goes viral) रहा है. मुख्यमंत्री ने खुद ने अपनी गलती स्वीकार की है. यह तो एक वीडियो है जो हमारी जानकारी में है. मुख्यमंत्री ने ऐसा व्यवहार 10 से ज्यादा जगहों पर किया है. मुख्यमंत्री ने अपनी विफलता और असफलता को अपनी आंखों से देखा है. और यही वजह है कि अब उनकी बौखलाहट सामने आ रही है. यह बौखलाहट दिखाती है कि सरकार के जाने का समय आ गया है.''

'कौन कर रहा निचले स्तर की राजनीति' : '' प्रदेश में कौन कर रहा निचले स्तर की राजनीति ये जनता देख रही है. प्रदेश में कौन किस स्तर की राजनीति करता है वह तो जनता जानती है. जो पत्रकार सरकार के खिलाफ लिखता हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है. विद्युत कर्मचारी आंदोलन करते हैं तो उनकी पिटाई कर दी जाती है. नई राजधानी में किसान आंदोलन करते हैं तो उनके पंडाल को उखाड़ दिया जाता है. जो पत्रकार सरकार के खिलाफ न्यूज बनाते हैं उनको चैनल से निकलवा दिया जाता है. हम तो विपक्ष में हैं हमें तो अधिकार है सरकार की गलतियों को उजागर करने का.''

'मुख्यमंत्री भूपेश का दौरा प्रायोजित' : ''हमारे समय में जब मंत्री जिलों का दौरा करते थे तो मंत्री मुख्यमंत्री गांव-गांव की धूल खाते थे. मुख्यमंत्री का यह तो फ्री प्लाइड और प्रायोजित प्रोग्राम है. प्रोग्राम में प्रायोजित लोगों को बैठाया जाता है जो प्रायोजित लोग नहीं होते हैं. मुख्यमंत्री उनको डांट के बैठा देते हैं. सरकार में बैठे हुए लोग सिर्फ यह कहते हैं कि पुरानी सरकार में ऐसा होता था , मोदी ऐसा करते हैं , रमन सिंह के जमाने में ऐसा होता था. आप सरकार में बैठे हुए हैं , आपके पास फाइलें हैं , आपके पास जानकारी है , आप पूरे आंकड़ों के साथ अपनी बात क्यों नही कहते.''