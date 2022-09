रायपुर: स्कूल शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.अब छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बोर्ड पैटर्न पर तिमाही परीक्षाएं (board pattern exam in Chhattisgarh ) होंगी.कोरोना के बाद फिर से उसी पैटर्न पर परीक्षाएं होंगी जो कोरोना से पहले हुआ करती थी. खास बात यह है कि तिमाही की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न में होगी. ये नवमीं से 12वीं तक की क्लासेस में लागू (exam from ninth to twelfth in Chhattisgarh ) होगा. हालांकि कोरोना से पहले भी तिमाही परीक्षा होती थी. लेकिन इस बार की तिमाही परीक्षा में प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल (CG Board of Secondary Education make paper) की ओर से भेजे जाएंगे. ऐसा पहली बार हो रहा है जब माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से तिमाही परीक्षा में प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे.





क्यों किया गया फैसला : शिक्षाविदों की माने तो 10वीं 12वीं की पढ़ाई करने वाले छात्र वार्षिक परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र को देखकर घबरा जाते हैं. कुछ लोग उत्तर पुस्तिका में भी गलत जानकारियां अंकित कर देते हैं. जिसकी वजह से उनको खासा नुकसान उठाना पड़ता है. इन सारी चीजों को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. ताकि छात्रों को मेन परीक्षा के दौरान जो भय का वातावरण बना रहता है उसे दूर किया जा सके.



परिजनों की क्या है राय : स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए इस निर्णय को लेकर परिजनों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है. उनका कहना है कि ''तिमाही और छमाही परीक्षाएं अगर बोर्ड पैटर्न में होगी तो बच्चों को बोर्ड परीक्षा में ज्यादा परेशानी नहीं होगी. क्योंकि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से प्रश्न पत्र भेजे जा रहे हैं. तो बच्चों को बोर्ड परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी जानकारी मिलेगी.''





सिलेबस समय पर होगा पूरा : परिजन राजेंद्र साहू ने बताया कि ''कई बार देखा गया है कि स्कूलों में समय पर सिलेबस पूरे नहीं हो पाते. अगर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से तिमाही और छमाही परीक्षा को लेकर प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे. तो स्कूल में भी समय पर सिलेबस पूरा होगा. पूरे प्रदेश के बच्चे एक जैसे प्रश्न पत्र को हल करेंगे. इससे बच्चों को भी आसानी होगी और समय पर भी उनकी पढ़ाई पूरी हो पाएगी.





बच्चों में होगा तनाव कम : राखी वर्मा ने बताया परीक्षा के दौरान बच्चों का तनाव बेहद रहता है. उन्हें बोर्ड परीक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जाने हैं उनका डर लगा रहता है. शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक कि सभी परीक्षाओं को बोर्ड पैटर्न में करने के इस फैसले से बच्चों में तनाव की स्थिति कम होगी. और बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे



अफसरों की क्या है राय : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वीके गोयल ने बताया कि ''सरकार की ओर से आदेश आया है. पूरे स्टेट में एक जैसा एग्जाम हो, एक जैसे प्रश्न पत्र रहे. कक्षा नवमी से कक्षा बारहवीं तक तिमाही और छमाही परीक्षा के प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से तैयार करके जिला शिक्षा अधिकारी को भेजे जाएंगे. यह प्रश्नपत्र सॉफ्ट कॉपी में भेजे जाएंगे. जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित स्कूलों में प्रश्न पत्र का वितरण करेंगे. इसका तात्पर्य यह है कि अगर माध्यमिक शिक्षा मंडल प्रश्नपत्र तैयार करके देता है तो बच्चों को या जानकारी हो जाएगी की बोर्ड परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं. तिमाही और छमाही परीक्षा में बोर्ड प्रश्न तैयार करेगा.इससे बच्चे वार्षिक परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी कर पाएंगे..

SCERT ने भी तैयार किए प्रश्नपत्र : SECRT के अतिरिक्त संचालक डॉ योगेश शिवहरे ने बताया कि " कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक तिमाही परीक्षा को लेकर एनसीईआरटी द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किया गया है. इसके अतिरिक्त स्वामी आत्मानंद स्कूलों में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के तिमाही परीक्षा के लिए एससीईआरटी द्वारा प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे. इस पैटर्न में बच्चे परीक्षा देंगे तो उनका मूल्यांकन करना आसान होगा. इसके साथ ही बोर्ड परीक्षा के लिए भी बच्चे तैयार हो पाएगे.''





किस पैटर्न में होगी परीक्षा : कक्षा नवमी से लेकर कक्षा बारहवीं तक प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में तिमाही की परीक्षा के लिए 2 घंटे निर्धारित किए गए हैं. परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के अलावा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, वास्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, रिक्त स्थानों की पूर्ति, जैसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे.



कब शुरु होगी परीक्षा : प्रदेश के 243 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम और हिंदी मीडियम स्कूलों में 19 सितंबर तिमाही की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं. वहीं प्रदेश के हिंदी मीडियम सरकारी स्कूलों में सितंबर के अंतिम सप्ताह से तिमाही की परीक्षा शुरू होने की संभावना है. जिसे लेकर शिक्षा विभाग द्वारा जल्दी टाइम टेबल जारी किया जाएगा. Raipur latest news