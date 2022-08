रायपुर : 24 अगस्त को बीजेपी बेरोजगारी के मुद्दे को जंगी प्रदर्शन किया जाने वाला है. जिसे लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में भाजपा प्रदेश सह प्रभारी के साथ-साथ पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल , पूर्व मंत्री राजेश मूणत , सांसद सुनील सोनी , रायपुर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी , भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू उपस्थित रहे. बैठक के बाद हल्ला बोल प्रचार रथ (BJP Halla Bol campaign rath) को भी भाजपा ने हरी झंडी ( BJP will perform big protest in Raipur) दिखाई.



बृजमोहन ने कांग्रेस पर लगाए आरोप : पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल (Former Minister Brijmohan Agarwal) ने कांग्रेस के किराए से लाने वाले कार्यकर्ताओं वाली बात पर पलटवार किया. बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि " प्रदर्शन के लिए किराए के लोग कौन लाता है? कौन बिकाऊ है? किन को हर महीने पैसा मिलता है? यह हमें बताने की जरूरत नहीं है. किसके-किसके घर में पैसा इकट्ठा होता है? वसूली कौन-कौन करता है? वह छत्तीसगढ़ का पान बनाने वाला और चाय वाला भी जानता है. हमने रायपुर में प्रदर्शन के परमिशन के लिए आवेदन दे दिया है अगर प्रशासन परमिशन देगी तो अच्छा है , नहीं देगी तो भी छत्तीसगढ़ का युवा ईट से ईट बजाने के लिए तैयार है."

बेरोजगारों के साथ किया विश्वासघात: पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा " राज्य सरकार ने सिर्फ प्रदेश के बेरोजगारों के साथ नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के पुलिस के साथ भी विश्वासघात किया है. पुलिस के लिए राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे अब तक उसे पूरा नहीं किया है. पुलिस परिवारों को राज्य सरकार ने मारा उनके परिवारों को जेल में डाला. छत्तीसगढ़ के पुलिस भी सरकार के साथ नहीं हमारे साथ है.



कर्मचारी आंदोलन को बीजेपी का समर्थन : पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा " प्रदेश का पूरे कर्मचारी आंदोलन पर है. यह सरकार कर्मचारियों पर अन्याय और अत्याचार कर रही है. कर्मचारियों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है वह सरकार के हाथ और पैर है. सरकार ने जो उनको वादे किए थे वह उन्हें पूरा नहीं कर रही है , सरकार उनके साथ विश्वासघात कर रही है. सरकार कर्मचारियों के बीच में फूट डालने का काम कर रही है. यह दुर्भाग्य जनक है , हम कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन देते हैं और उनसे यह आह्वान करते हैं कि उन्हें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार के पास समय और ज्यादा बचा नहीं है.सरकार पर अविश्वास का वातावरण आज प्रदेश भर में बन गया है. 22 अगस्त को प्रदेश के कर्मचारी सड़कों पर है. 24 अगस्त को प्रदेश का युवा सड़कों पर आने वाला है. छत्तीसगढ़ में आज सरकार नाम की कोई चीज बची नहीं है.''





सीएम के केंद्र पर आरोप लगाने पर नाराजगी : पूर्व मंत्री ने सीएम के बयान पर भी नाराजगी जताई है. बृजमोहन के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि "भोपाल में जो बैठक होनी है उसमें जो काम हमने किया है उस पर चर्चा करेंगे. फंड की समस्या रहती है. केंद्रीय कर का 11-12 हजार करोड़ नहीं मिल पा रहा है. कोंडागांव नक्सल मुक्त हुआ तो फंड रोक दिया गया जबकि हमें तो इनाम मिलना चाहिए था." इस पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा " मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया है. आपको जनता ने कटोरा लेकर घूमने के लिए नहीं कहा है आपको छत्तीसगढ़ के सरकार चलाने के लिए कहा है. आप आरोप लगाना बंद करिए और कटोरा लेकर घूमना बंद करिए."

रायपुर में होगा जंगी प्रदर्शन : भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने बताया " 24 अगस्त को युवा मोर्चा बेरोजगारी को लेकर रायपुर में हल्ला बोल रही है. इस प्रदर्शन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य भी हिस्सा लेंगे. 24 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन को लेकर बैठक आयोजित की गई थी. बैठक के बाद हल्ला बोल प्रचार रथ को भी हरी झंडी दिखाई गई. यह रथ पूरे रायपुर में घूमेगी और 24 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन को लेकर जिले भर में एक माहौल बनाइए. हल्ला बोल रथ रायपुर में घूम घूम कर यह बताएगा कि 15 साल में भाजपा ने जो काम किया है राज्य सरकार किस तरह उसे मटिया मेट करने में लगी है. जब खुद के घर शीशे के हो तो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकते. छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें सत्ता में लाया था. कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए किया क्या है.''