रायपुर : राजधानी रायपुर के भाजपा जिला कार्यालय परिसर में भाजपा नए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल (BJP Leader of Opposition Narayan Chandel) ने बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि " कांग्रेस ने अपने जन घोषणापत्र में बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही थी. जो कि अब तक पूरी नहीं हो पाया है. प्रदेश में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था. वह भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है. मुख्यमंत्री को बेरोजगारी पर श्वेत पत्र जारी करना (BJP will hold a big demonstration in Raipur against Congress on the issue of unemployment) चाहिए."





24 अगस्त को होगा जंगी प्रदर्शन : नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा " 24 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा राजधानी रायपुर में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जंगी प्रदर्शन करने वाली है. भारतीय जनता युवा मोर्चा 24 अगस्त को जंगी प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री निवास का घेराव (BJP will protest in Raipur) करेगी. पिछले साढे 3 सालों से प्रदेश के युवाओं के साथ सिर्फ धोखा हुआ है. राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था. लेकिन अब तक राज्य सरकार उसे पूरा नहीं कर पाई है. प्रदेश के बेरोजगारों को राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था.अब तक वह भी पूरा नहीं हो पाया है.मुख्यमंत्री को बेरोजगारी पर स्वेत पत्र जारी करना (raipur news ) चाहिए."



प्रदेश में चल रही सियासत और रियासत की लड़ाई : नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा " राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के साथ-साथ किसानों का भी अपमान किया है. अब तक किसानों को बोनस नहीं मिल पाया है. नकली बीज की समस्या से किसान जूझ रहे हैं. किसान सोसाइटी जाते हैं तो उनका अपमान किया जाता है. प्रदेश में सारे विकास के काम ठप पड़े हुए है. प्रधानमंत्री आवास का फायदा अब तक लाखों लोगों को नहीं मिल पाया (chhattisgarh bjp news ) है.छत्तीसगढ़ की निंदनीय दुर्दशा सरकार ने कर दी है. प्रदेश में सियासत और रियासत की लड़ाई चल रही है. जो सियासत में है वह रियासत पाना चाहते हैं जो रियासत में है वह सियासत पाना चाहते हैं."