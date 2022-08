रायपुर : भाजयुमो ने 24 अगस्त को सरकार की नीति और बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में हल्ला बोल का आयोजन किया (Politics on FIR registered after BJYM protest) था. इस प्रदर्शन के दौरान सरकार और पुलिस ने मिलकर भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मिले वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज की है.जिसके बाद बीजेपी पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है.पूर्व मंत्री और प्रवक्ता राजेश मूणत (Former Minister Rajesh Moonat) ने पुलिस प्रशासन पर इस मामले में गंभीर आरोप लगाए (BJP said action on the basis of fake video )हैं.

फर्जी वीडियो के आधार पर FIR का आरोप





फर्जी वीडियो के आधार पर हुई कार्रवाई : भाजपा के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि '' 24 अगस्त को राजधानी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन को रोकने के लिए पहली बार कंटेनर का इस्तेमाल किया गया था. प्रदर्शन के बाद पुलिस और प्रशासन के साथ ही सरकार ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बदनाम करने के लिए फर्जी वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज की. इसका भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है.''





पहली बार कंटेनर का इस्तेमाल : भाजपा के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि "जब तक सरकार बदल नहीं देते तब तक भाजपा का आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि राजधानी में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों और प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर 24 अगस्त को राजधानी में हल्ला बोला था.इस दौरान पहली बार लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा कंटेनर का उपयोग करने के साथ में 3 लेयर में पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी. बावजूद इसके भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धैर्य नहीं खोया. जहां तक झंडा लगाने का सवाल था. इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस में झंडा लगाया."







बीजेपी ने दिए अपराध के आंकड़े : राजेश मूणत ने कहा कि "भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शासन के जो वादे थे वे वादे पूरे नहीं हुए उसी को लेकर अपना हिसाब और हक मांगा था.इस दौरान कार्यकर्ताओं को पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी. राजेश मूणत ने कहा कि ना हम रुकेंगे ना झुकेंगे और आगे कदम बढ़ाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा का एक आंकड़ा भी प्रस्तुत किया है .इस आंकड़े के मुताबिक साल 2018 में हत्या के 78 मामले, आत्महत्या के 708 मामले, बलात्कार के 115 मामले, साल 2020 में हत्या के 76 मामले, आत्महत्या के 747 मामले, बलात्कार के 103 मामले, साल 2021 में हत्या के 82 मामले, आत्महत्या के 576 मामले, बलात्कार के 206 मामले, और रायपुर में 1 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक हत्या के 5 मामले आत्महत्या के 114 मामले और बलात्कार के 130 मामले दर्ज हुए हैं.''