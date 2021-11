रायपुरः कांग्रेस के द्वारा आज भाजपा पर एक बड़ा आरोप लगाया गया है. कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम कम करने को लेकर किए गए प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के एक बड़े नेता की गाड़ी पर हमला किया गया है. इस मामले में पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग भी कांग्रेस ने की है.

कांग्रेस नेता बालकृष्ण की गाड़ी पर हमले का आरोप

भाजपा ने प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए वैट को कम करने की मांग की है. इस मांग को लेकर आज भाजपा के द्वारा प्रदेश भर में चक्का जाम किया गया. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शास्त्री चौक पर भाजपा ने चक्का जाम किया. जब भाजपा के द्वारा चक्काजाम शुरू किया गया उसी दौरान छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष (President of the Plant Board of Health Traditions and Medicine) (कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त) बालकृष्ण पाठक की गाड़ी भी वहां से गुजर रही थी.

सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं मोहन भागवत- मोहन मरकाम

भाजपा कार्यकर्ताओं की वाहन पर हमले की कोशिश

जैसे ही बालकृष्ण की गाड़ी वह से गुजरी. वैसे ही भाजपा के सारे कार्यकर्ता उन पर टूट पड़े. सभी कार्यकर्ता बालकृष्ण गाड़ी के सामने आ गए. तो कुछ कार्यकर्ता गाड़ी पर जम जम कर हाथ पीटने लगे. कुछ ने गाड़ी की बोनट पर तो कुछ ने कांच पर जमकर हाथ साफ किया. इस दौरान ये कार्यकर्ता इतने आक्रोशित दिखे मानों गाड़ी को ही तोड़ देंगे. बालमुकुंद की गाड़ी पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कांग्रेस के नेता के ऊपर हमला किया गया है.

उससे भाजपा ने बता दिया है कि वह हिंसा के रास्ते पर आगे बढ़ रही है. भाजपा का मूल चरित्र ही हिंसात्मक है. भाजपा डरा, धमका और चमका कर अपनी राजनीति करना चाहती है. छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा देश अहिंसा के मार्ग पर चलता है. चक्का जाम के दौरान कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त नेता के साथ जो भाजपा के द्वारा गुंडागर्दी की गई है, इस पर पुलिस को उचित कार्रवाई करना चाहिए.