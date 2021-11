आज देश और छत्तीसगढ़ की वो खबरें जिन पर बनी रहेगी नजर

Chath puja 2021: नहाय खाय के साथ शुरू हुआ छठ व्रत, जानिए कैसे हुई इस महापर्व की शुरुआत

छठ (Chath) पर्व नहीं बल्कि महापर्व (Mahaparw) है. भगवान सूर्य (Lord sun) जो कि साक्षात देवता है उनकी पूजा का विशेष पर्व है छठ (Chath). इस पर्व में व्रती कठिन व्रत करती हैं, जो कि किसी तपस्या से कम नहीं. कार्तिक मास (Kartik month) की चौथ से ही इस पर्व की शुरुआत हो जाती है. पहला दिन नहाय खाय (Nahaay khaay) का होता है. फिर खरना (Kahrna)और संध्या अर्घ्य (Sandhya Arghya) के बाद सप्तमी को उषा अर्घ्य (Usha Arghya) के साथ व्रत की समाप्ति होती है. click here

प्रधानमंत्री मोदी पंढरपुर में दो राजमार्गों के विस्तार की रखेंगे आधारशिला

पीएम मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग के पांच खंड और श्री संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग के तीन खंड को चार लेन का करने की आधारशिला रखेंगे. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर

SC लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़े मामले पर आज करेगा सुनवाई

उच्चतम न्यायालय लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा से जुड़े मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगा. उस घटना में चार किसानों समेत आठ लोग मारे गए थे. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

सुकमा में 5 ग्रामीणों का नक्सलियों ने किया अपहरण, सर्च ऑपरेशन जारी

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के सुकमा (Sukma) में नक्सलियों (Naxalites) ने 5 ग्रामीणों (villagers) का अपहरण (kidnapped) कर लिया है. वहीं अब तक ग्रामीणों की कोई जानकारी नहीं मिली है.CLICK HERE

राज्यपाल को झीरम आयोग जांच की रिपोर्ट सौंपने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

राज्यपाल अनुसुईया उइके को झीरम घाटी जांच आयोग की रिपोर्ट (report of the commission of inquiry) सौंपी गई. यह रिपोर्ट आयोग के सचिव (secretary of the commission) एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (high Court) के रजिस्ट्रार (न्यायिक) संतोष कुमार तिवारी ने सौंपी. राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपे जाने के लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि जांच रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंपकर नियम का उल्लंघन किया गया है.CLICK HERE

पाकिस्तानी मरीन ने भारतीय नाव पर की फायरिंग, एक की मौत

पाकिस्तानी नौसेना ने एक भारतीय नाव पर फायरिंग कर दी है. जानकारी के मुताबिक, पाक नौसेना ने गुजरात तट के पास फायरिंग की है. इस घटना में एक भारतीय मछुआरे की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स घायल हो गया है. घायल को द्वारका के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर

सामान्य जन के मन के विश्वास का सेतु बनें भाजपा कार्यकर्ता : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं से सामान्य जन के मन के विश्वास का सेतु बनने का आह्वान किया और कहा कि देश की राजनीति में पार्टी ने आज जो मुकाम हासिल किया है, उसका बहुत बड़ा कारण जनता से उसका जुड़ाव ही रहा है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

नवाब मलिक पर मोहित कंबोज का पलटवार, पूछा- तीन हजार करोड़ की संपत्ति कैस बनाई ?

महाराष्ट्र क्रूज मामले में निजी आरोपों-प्रत्यारोपों का दौर जारी है. रविवार सुबह को महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने भाजपा नेता मोहित कंबोज पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. अब कंबोज ने मलिक को जवाब दिया है. उन्होंने मलिक को तीन हजार करोड़ की संपत्ति वाला व्यक्ति बताया है. कंबोज ने पूछा कि इतनी अधिक प्रोप्रटी उनके पास कहां से आई है. उन्होंने कहा कि मलिक की 22 संपत्तियां बच्चों के नाम हैं. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

विकास कार्यों की ओर बढ़ रहा है जम्मू-कश्मीर : निर्मला सीतारमण

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जम्मू कश्मीर विकास की ओर बढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद DDC, BDC चुनाव शांत माहौल में अच्छे से हुए.विस्तार से पढ़ें पूरी खबर

'बुआ-बबुआ' से यूपी चुनाव की कहानी 'बाबा-बबुआ' में बदली

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में 2019 में सपा और बसपा के बीच गठबंधन होने से नैरेटिव बुआ-बबुआ पर केंद्रित था लेकिन इस बार यह शिफ्ट होकर 'बाबा-बबुआ' पर केंद्रित हो गया है. यही वजह है कि एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव में सीएम योगी को बाबा तो सीएम योगी ने सपा प्रमुख बबुआ कहा था. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

सार्वजनिक होनी चाहिए झीरम घाटी नक्सली हमले की जांच रिपोर्टः धरमलाल

भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक (BJP National Working Committee Meeting) आज दिल्ली में आयोजित की गई. वर्किंग कमिटी की बैठक में पीएम नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (National President JP Nadda) सहित भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों का महत्वपूर्ण उद्वबोधन हुआ. इस बैठक में छत्तीसगढ़ के शीर्ष नेताओं ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया.CLICK HERE

बॉम्बे HC का निर्देश, 12 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे अनिल देशमुख

मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering cases) में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) अब 12 नवंबर तक ED की कस्टडी में रहेंगे. रविवार को ED की याचिका की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर

किसान आंदोलन में शहीद हुए 600 किसानों के लिए कोई शोक प्रस्ताव पारित नहीं हुआ : सत्यपाल मलिक

मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satya Pal Malik) राजस्थान दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कुतिया भी मरती है तो शोक संदेश आ जाता है लेकिन किसान आंदोलन (Kisan Andolan) में 600 लोग मारे गए. लेकिन दिल्ली से एक भी चिट्ठी नहीं आई. संसद में भी एक नेता नहीं बोला. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर

भारत में 33 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित, इनमें से 17.7 लाख अत्यंत कुपोषित

देश में 33 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं और इनमें 17 लाख से अधिक बच्चे अत्यंत कुपोषित की श्रेणी में आते हैं. उक्त जानकारी सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए प्रश्न के जवाब में दी गई है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर

पेसा एक्ट लागू है लेकिन नियम चिन्हांकित नहीं: टीएस सिंहदेव

देश के ऐसे कई अन्य हिस्सों के संरक्षण के उद्देश्य से बना 'पेसा कानून' जिसे अब भी कई राज्यों में ताकत नहीं मिल सकी है. उनमें से एक छत्तीसगढ़ भी है. कानून तो लागू है लेकिन इसके पालन के लिये अब तक नियम नहीं बनाये जा सके हैं. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता आने के बाद सरकार से वरिष्ठ मंत्री टी एस सिंहदेव पर इस नियम को बनाने की जिम्मेदारी है.CLICK HERE

AFG vs NZ: न्यूजीलैंड के 8 विकेट से मुकाबला जीतते ही भारत T20 वर्ल्ड कप से हुआ बाहर

टी-20 विश्व कप के सुपर 12 में रविवार को यहां शेख जायद स्टेडियम में खेले जा रहे अहम मुकाबले में अफगानिस्तान को 8 विकेट से हार मिली है. इसी के साथ अफगानिस्तान और भारत का टी-20 विश्व कप में सफर यहीं खत्म होता है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

क्या केंद्र सरकार ने जेलों, केंद्रीय जांच एजेंसियों का निजीकरण कर दिया है? संजय राउत

शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि भाजपा के नेता हर दिन राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को जेल में डालने की चेतावनी दे रहे हैं. राउत ने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सरकारी संपत्तियों का निजीकरण कर रहे हैं. क्या जेलों और केंद्रीय जांच एजेंसियों का निजीकरण कर दिया गया है? क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर..

'पटेल के बाद मोदी', यह साबित करने में कामयाब रहे पीएम : शशि थरूर

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की है. शशि थरूर का कहना है कि सरदार वल्लभभाई पटेल की राष्ट्रीय अपील और गुजराती मूल का होना नरेंद्र मोदी के हित के अनुकूल है. इसके साथ वही थरूर ने कहा कि पटेल के बाद मोदी का संदेश कई गुजरातियों को पसंद आता है. थरूर ने पीएम मोदी को चतुर राजनेता बताया है. थरूर ने अपनी नई किताब 'प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री: द एसेंशियल शशि थरूर' में ये टिप्पणियां की हैं. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

जानिए, बाल गंगाधर तिलक को क्यों कहा जाता है भारतीय अशांति का जनक?

देश को जल्द से जल्द से आजाद कराने के लिए तिलक ने केसरी और महरत्ता समाचार पत्रों में प्रकाशित अपने लेखों से योगदान दिया, जिसने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया. हम देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. ईटीवी भारत देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उग्र नेता लोकमान्य तिलक को नमन करता है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

ईटीवी भारत से बोले अमित मालवीय,'बंगाल के विकास के लिए भाजपा लगातार कर रही काम'

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अन्य मुद्दों के साथ-साथ बंगाल में चुनाव के बाद लगातार चल रही हिंसा पर भी चर्चा हुई. इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी आने वाले दिनों में जब भी बंगाल में चुनाव होगा भाजपा प्रजातांत्रिक तरीके से बंगाल को बचाने के लिए और बंगाल में प्रजातंत्र और संविधान को बहाल करने के लिए लड़ाई लड़ेगी. इस मुद्दे पर बंगाल के सह प्रभारी और भाजपा के आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय से ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना ने बातचीत की. पढ़िए पूरी खबर..

छात्रों ने बनाई सौर ऊर्जा से संचालित आकाश कैंडल, बिजली की हो गी काफी बचत

कोल्हापुर में डीकेटीई कॉलेज (DKTE College) के छात्रों ने सौर ऊर्जा से संचालित पर्यावरण के अनुकूल आकाश कैंडल (sky lanterns) तैयार किया है. इसकी खास बात यह है कि यह आकाश कैंडल ऑटोमैटिक है और धूप में 8 घंटे चार्ज करने के बाद ये आकाश कैंडल 2 से 3 दिनों तक जलती है. आकाश कैंडल डीकेटीई की आईईईई छात्र शाखा (IEEE Student Branch) और एआईसीटीई आइडिया लैब (AICTE Idea Lab) के तहत विद्युत विभाग के छात्रों द्वारा तैयार किया गया है. इसे इसे संस्थान के फैकल्टी के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है. आकाश कैंडल को बनाने में महज तीन सौ रुपये का खर्च आया है. छात्रों ने बताया कि इससे बिजली की काफी बचत होगी. क्लिक कर देखें वीडियो .