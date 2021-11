आज देश और छत्तीसगढ़ की वो खबरें जिन पर बनी रहेगी नजर

आज दिल्ली में होगी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर होगा मंथन

पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक रविवार को होने वाली है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

न्यूजीलैंड अफगानिस्तान मैच पर टिकी सेमीफाइनल की भारत की उम्मीदें

टीम इंडिया के साथ करोड़ों भारतीय भी इस मैच में अफगानिस्तान की जीत की दुआ कर रहे होंगे. न्यूजीलैंड के जीतने पर भारत के लिये सेमीफाइनल के दरवाजे बंद हो जायेंगे क्योंकि न्यूजीलैंड के आठ अंक हो जायेंगे और आखिरी मैच जीतकर भी भारत उतने अंक हासिल नहीं कर सकेगा. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर

देश और छत्तीसगढ़ की कल की वो बड़ी खबरें, जो बनी सुर्खियां

अहमदनगर : जिला अस्पताल के ICU में लगी आग, 11 की मौत, पीएम मोदी ने दुख जताया

महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल में आग लग गई है. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक अस्पताल के आईसीयू में भीषण आग में 11 लोगों की मौत की खबर है. आग में कई लोग चपेट में आ गए हैं. इस आग की वजह से 13-14 लोगों के जख्मी होने की खबर है. आईसीयू में 20 लोगों का इलाज शुरू था. ये लोग कोरोना संक्रमित हैं. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

केदारनाथ धाम के कपाट वैदिक मत्रोच्चार के साथ बंद

बारह ज्योतिर्लिंगों में शामिल भगवान केदारनाथ के कपाट भैयादूज पर्व पर वैदिक मंत्रोच्चार एवं पौराणिक विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद किए गए है.गौरतलब है कि उत्तराखंड चारधामों में श्री गंगोत्री धाम के कपाट कल 4 नवंबर शीतकाल हेतु बंद हुए जबकि श्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज दोपहर में बंद होंगे. वहीं, 20 नवंबर शनिवार भगवान बदरीविशाल के कपाट शीतकाल हेतु बंद होंगे. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

VAT पर बात : छत्तीसगढ़ में और घट सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम! जीएसटी मंत्री सिंहदेव ने दिये संकेत

दिवाली से ठीक पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर सरकार ने लोगों को दिवाली गिफ्ट दिया था. लेकिन अब इसमें अलग-अलग राज्यों में लगने वाले वैट को लेकर चर्चा हो रही है. वहीं जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने के संकेत दिये हैं. अगर ऐसा हो जाता है तो लोगों को काफी राहत मिल सकती है.CLICK HERE

PETROL-DIESEL: रेट घटने से राहत पर राज्य और केंद्र सरकार से स्थिर कीमत चाह रहे लोग

केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती कर आम जनता को थोड़ी राहत देने की कोशिश की है. लेकिन इस को राहत कौन कितना अच्छा मान रहा है और कौन पेट्रोल डीजल के दामों में और कटौती का पक्ष ले रहा है. आईये जानते हैं छत्तीसगढ़ की जनता की राय...CLICK HERE

बेमेतरा : छत्तीसगढ़ में 2800 रुपये क्विंटल की दर से होगी धान खरीदी, कृषि मंत्री ने दिये संकेत

बेमेतरा के बरगा गांव में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने लाखों रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया. इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में 2800 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी करने की भी बात कही. ऐसा हो जाने पर दीगर राज्यों से बिकने आ रहे धान पर शिकंजा कस जाएगा. CLICK HERE

भाजपा शासित राज्यों में रेट कम कांग्रेसी राज्य में ज्यादा, पेट्रोल-डीजल लेने बॉर्डर पार जा रहे लोग

दिवाली से ठीक पहले केंद्र ने पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में कटौती की. इसके बाद से ही राजनीति शुरू हो गई है. ऐसा देखा जा रहा है कि भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल-डीजल के दाम कम हैं तो कांग्रेस शासित राज्यों में ज्यादा हैं. इस कारण लोग छत्तीसगढ़ के सीमाई इलाके में बॉर्डर पार कर लोग दूसरे राज्यों से पेट्रोल-डीजल खरीद रहे हैं.CLICK HERE

नवजोत सिद्धू सरकार के कामकाज में बाधा डाल रहे, फैला रहे भ्रामक सूचना : देओल

पंजाब के पूर्व एडवोकेट जनरल (एजी) एपीएस देओल ने नवजोत सिंह सिद्धू पर सरकार कामकाज में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है. पढ़िए पूरी खबर..

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering) में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पढ़िए पूरी खबर..

राज्यपाल को सौंपी गई झीरम घाटी जांच आयोग की रिपोर्ट

राज्यपाल अनुसुईया उइके को झीरम घाटी जांच आयोग की रिपोर्ट (report of the commission of inquiry) सौंपी गई. यह रिपोर्ट आयोग के सचिव (secretary of the commission) एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (high Court) के रजिस्ट्रार (न्यायिक) संतोष कुमार तिवारी ने सौंपी.CLICK HERE

गुजरात : केमिकल फैक्ट्री में पानी की टंकी साफ कर रहे पांच मजदूरों की मौत

गुजरात के गांधीनगर जिले में फार्मास्यूटिकल कंपनी की एक ईकाई के भूमिगत टैंक की सफाई के दौरान पांच मजदूरों की शनिवार को मौत हो गई. अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मजदूरों की मौत जहरीली गैस की वजह से हुई. पढ़िए पूरी खबर..

पाकिस्तान की जीत का पत्नी ने मनाया जश्न तो पति ने दर्ज करा दी FIR

यूपी में एक अजीब मामला सामने आया है. यहां एक पति ने पत्नी और ससुरालवालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. दरअसल पत्नी ने T20 world cup में पाकिस्तान की जीत के समर्थन में स्टेटस लगाया था. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पढ़िए पूरी खबर..

सिएरा लियोन की राजधानी के पास तेल टैंकर विस्फोट, 92 लोगों की मौत

पश्चिम अफ्रीकी देश सिएरा लियोन में तेल टैंकर के फटने से बड़ा हादसा हो गया है. ऐसी जानकारी है कि इसमें अभी तक कम से कम 92 लोगों की मौत हो गई है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर एम्स के निदेशक की चेतावनी - गंभीर स्थिति में पहुंच सकता है कोरोना

दीपावली के बाद दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक रूप से बढ़ रहा है. ऐसे में फेफड़े संबंधित बीमारी से पीड़ित मरीजों की परेशानी बढ़ गयी है. दूसरी तरफ एम्स के डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया ने यह कहकर चिंता बढ़ा दी है कि प्रदूषण का कोरोना केस से सीधा संबंध है. कोविड मरीजों के लिए काफी खतरनाक बताया है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर.

बीजेपी नेता पर आंख उठाई तो आंखें निकाल लेंगे, हाथ उठे तो हाथ काट देंगे: भाजपा सांसद

रोहतक (Rohtak) में पूर्व राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर को बंधक बनाने के मामले में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों (Bjp Leaders Protest) पर आ चुके हैं. रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा ने इस पूरे प्रकरण को कांग्रेस की साजिश बताई है. पूर्व मंत्री को रोके जाने पर हरियाणा के भाजपा सांसद ने आंख निकालने और हाथ काटने की धमकी दे डाली है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

दुबई का दिल है हिंदुस्तानी, जहां इस बार खूब मनी दिवाली

दुबई में भी एक हिंदुस्तान बसता है, जो न सिर्फ देश को विदेशी मुद्रा भेजता है बल्कि हर मौकों पर दुनिया को अपनी मौजूदगी का अहसास कराता है. 4 नवंबर को घोषित तौर से मुस्लिम देश में दिवाली के त्योहार को जोश के साथ मनाया गया. करीब 10 साल पहले तक किसी मुस्लिम देश से ऐसी तस्वीरें नहीं आती थीं. क्लिक कर पढ़़ें रिपोर्ट

कोरापुट के शहीद क्रांतिकारियों के वंशज को आज भी सम्मान मिलने का इंतजार

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हजारों-लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को अंग्रेजों से आजाद कराया था. लेकिन उनमें से कइयों को भुला दिया गया है. शहीदों और उनके वंशज को जो सम्मान मिलना चाहिए था, उन्हें नहीं मिला. ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों की दास्तान एक बार दुनिया के सामने लाने की मुहिम ईटीवी भारत ने शुरू की है. आज हम ओडिशा के कोरापुट क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन हुए विद्रोह के आदिवासी क्रांतिकारियों के बार में बता रहे हैं. पढ़ें रिपोर्ट

ICC T20 world Cup 2021: सरल भाषा में जानिए हर टीम की सेमीफाइनल में जगह बनाने का समीकरण

ICC पुरुष T20 विश्व कप के सुपर 12 चरण के बाद सेमीफाइनल में जाने के लिए पांच मैच बचे हैं, लेकिन सेमीफाइनल में केवल एक टीम का स्थान अभी तक सुनिश्चित हो सका है. और वो टीम है पाकिस्तान. क्लिक कर पढ़ें रिपोर्ट.

बंगाल में तेजी से गिर रहा कृषि भूमि अनुपात, क्या भंग हो रहा खेती से मोह?

बंगाल में कृषि भूमि घटती जा रही है. पर्यावरण विभाग की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल में कृषि भूमि में करीब 52,000 एकड़ की कमी आई है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि कृषि भूमि और किसानों के मुद्दे उठाकर सत्ता हासिल करने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) के शासन में ऐसा क्या है कि खेती से लोगों का मोहभंग हो रहा है. सुमंत राय चौधरी और सुरजीत दत्ता की खास रिपोर्ट.

आर्यन खान केस से हटाए गए समीर वानखेड़े का सुर्खियों और विवादों से है पुराना नाता

समीर वानखेड़े को आर्यन खान ड्रग्स केस से हटा दिया गया है. दरअसल बीते एक महीने से उनपर कई आरोप लग रहे थे, जिसके चलते वो सुर्खियों में भी थे. आखिर कौन हैं समीर वानखेड़े ? क्या हैं उनसे जुड़े विवाद और उनपर बॉलीवुड को टारगेट करने का आरोप क्यों लगता रहता है. जानने के लिए पढ़िये पूरी ख़बर.

राजद सांसद ने जहरीली शराब से मौत को हत्या करार दिया, कहा- 'बड़ी मछलियों' को बचा रही है सरकार

बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौतों का मामला गहराता जा रहा है. पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी शुरू है. इस बीच राजद के सांसद मनोज झा ने सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाये हैं. उन्होंने कहा है कि यह मौत नहीं हत्या है. क्लिक कर देखें पूरा साक्षात्कार.