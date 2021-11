आज देश और छत्तीसगढ़ की वो खबरें जिन पर बनी रहेगी नजर

बाबा केदार का कपाट बंद

चारधाम में शुमार प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे. मंदिर के मुख्य कपाट सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर बंद कर दिए जाएंगे. जिसके बाद बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली केदारनाथ से रवाना होगी. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

Bhai Dooj: इस दिन भाई-बहन के यमुना में साथ स्नान का है महत्व

आज भाई-दूज का पर्व है. दीपावली (Dipawali) के दो दिन बाद भाई दूज (Bhai dooj) का त्यौहार मनाया जाता है. दरअसल, भाई दूज अनुराधा नक्षत्र शोभन योग बालवकरण और वृश्चिक राशि के चंद्रमा में मनाया जा रहा है. इस दिन यमुना (Yamuna) में स्नान का विशेष महत्व है.मान्यता है कि अभ्यंग करके यमुना में भाई (Brother) और बहन (Sister) स्नान करके शुद्ध होते हैं. आज के विशेष पर्व पर भगिनी के घर जाकर विधि-विधान से पूजन कराकर बहन के हाथों से बनाए हुए भोजन को ग्रहण करने का विधान है. CLICK HERE

राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे भाजपा अध्यक्ष नड्डा

रविवार को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एनईसी) की बैठक से पहले भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा शनिवार को होने वाली एक बैठक में एजेंडा और प्रस्ताव पर चर्चा के लिए पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

देश और छत्तीसगढ़ की कल की वो बड़ी खबरें, जो बनी सुर्खियां

स्कॉटलैंड पर धमाकेदार जीत के बाद भारत की उम्मीदें अफगानिस्तान पर

भारत ने हरफनमौला खेल का प्रदर्शन करते हुए टी20 विश्व कप के सुपर 12 चरण के मैच में स्कॉटलैंड को आठ विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश की उम्मीदें बरकरार रखी है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

केदारनाथ में पीएम मोदी बोले- ईश्वर की कृपा से हुआ विकास कार्य

पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने 130 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्धाटन किया. पीएम ने इस दौरान लोगों को संबोधित भी किया. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

दंतेवाड़ा में पुलिस-नक्सली मुठभेड़, 5 लाख का इनामिया ढेर

बारसूर इंद्रावती नदी क्षेत्र के गुमलनार वेगनार के जंगलों में डीआरजी जवानों व नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ (Encounter between DRG jawan and Naxalites) में एक नक्सली की डेड बॉडी रिकवर की गई. जिसकी पहचान मलेर डीवीसीएम प्लॉटुन नंबर 16 का दक्षिण कमांडर (south commander) के रूप में हुई है. CLICK HERE

2800 रुपए प्रति क्विंटल में किसानों से धान खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार, सीएम ने दिए संकेत

सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने कहा कि विधानसभा चुनाव आने तक किसानों के धान की कीमत 2800 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों की हितैषी सरकार (Congress farmer friendly government) है. देश में सबसे बेहतर समर्थन मूल्य (support price) छत्तीसगढ़ में सरकार (Government of Chhattisgarh) दे रही है.CLICK HERE

सिद्धू ने वापस लिया इस्तीफा, अपने को बताया सोनिया-राहुल का सिपाही

नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा वापस ले लिया है. सिद्धू ने कहा कि 'कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल और महासचिव प्रियंका गांधी के इस सिपाही ने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया है. जिस दिन नए एडवोकेट जनरल बनेंगे और नया पैनल आ जाएगा, उस दिन ऑफिस जाकर कार्यभार संभालूंगा.' उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

पावर प्लांट को नहीं मिल रहा पर्याप्त कोयला, क्या सिर्फ आंकड़ों में बढ़ा उत्पादन

छत्तीसगढ़ के पावर प्लांट्स (Chhattisgarh power plant ) के पास कोयला क्राइसिस (coal crisis) जैसी स्थिति बनी हुई है. SECL कोयला उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी की बात कह रहा है. लेकिन पावर प्लांट्स का कहना है कि उन्हें कोयला नहीं मिल रहा है. CLICK HERE

सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी घटाए सरकार, खुद ही कम हो जाएंगे डीजल-पेट्रोल के दामः भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर आज केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय पेट्रोल डीजल (petrol diesel) पर टैक्स 9 रुपए तक था, जो अब 27 रुपए से बढ़कर 32 रुपए तक पहुंच गया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार (central government) टैक्स में कमी लाए, हम उसका स्वागत करेंगे. CLICK HERE

कोविड की नई गोली से अस्पताल में भर्ती होने, मौत का जोखिम 90 प्रतिशत तक कम : फाइजर

दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंक. (Pfizer In) ने दावा किया है कि उसकी प्रायोगिक एंटीवायरल (विषाणुरोधी) गोली से अस्पताल में भर्ती होने और जान जाने का जोखिम 90 प्रतिशत तक कम हो जाता है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

दुर्ग: गौरा-गौरी पूजा में CM भूपेश ने खाए कोड़े, ऐसे झेला प्रहार

दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा पर सीएम भूपेश (Bhupesh baghel) कुम्हारी के जंजगिरी पहुंचे. वे यहां गौरी-गौरा पूजा में शामिल हुए. इस मौके पर उन्होंने सोटा (चाबुक) प्रहार सहने की परंपरा निभाई.CLICK HERE

लाल आतंक से निपटने को तैयार नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवा, बस्तर फाइटर्स में शामिल होने का दिख रहा क्रेज

लाल आतंक (Red terror) से निपटने के लिए बस्तर (Bastar) के स्थानीय युवा बस्तर फाइटर्स (Yuva Bastar Fighters) में शामिल हो रहे है. बताया जा रहा है कि लगातार नक्सल इलाके (Naxal areas) से भारी संख्या में युवाओं (youth) का आवेदन आ रहा है.CLICK HERE

केंद्र ने पेट्रोल-डीजल का दाम कम कर लोगों को दिया बड़ा तोहफा, अब राज्य सरकार की बारीः धरमलाल

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक (Leader of Opposition Dharamlal Kaushik) ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट लाकर लोगों को बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया है. अब राज्य सरकार की बारी है कि वह छत्तीसगढ़ में इनकी कीमतों में कमी लाकर पब्लिक (public) को कैसे राहत देती है?CLICK HERE

गोवर्धन तिहार में CM भूपेश ने किया राउत नाचा, कहा हरित क्रांति के साथ श्वेत क्रांति भी जरूरी

रायपुर स्थित भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) निवास में गोवर्धन पूजा (Govardhan Puja) पर गोवर्धन तिहार (Govardhan Tihar ) कार्यक्रम का आयोजन किया गया. गोवर्धन तिहार में सीएम भूपेश भी पारंपरिक वेश-भूषा में नजर आए. इतना ही नहीं उन्होंने ग्वालों और राउत के साथ नाचा भी किया.CLICK HERE

हरियाणा में किसानों ने पूर्व राज्यमंत्री को मंदिर में बनाया बंधक

रोहतक में किसानों ने हरियाणा के पूर्व सहकारिता राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर को बंधक (Manish Grover Hostage In Temple) बना लिया है. किसानों के गुस्से के सामने पूर्व मंत्री समेत भाजपा नेता बालकनी में हाथ जोड़े दिख रहे हैं. वहीं मंदिर के बाहर तनाव की स्थिति है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर

दिल्ली के प्रदूषण को लेकर SC के जज ने कही ये बात

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिवाली की शाम छह बजे पीएम 2.5 कणों की मात्रा 243 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी जो शुक्रवार सुबह नौ बजे बढ़कर 410 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गई. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एस रविंद्र भट ने कहा कि बाहर मौसम बिल्कुल ठीक नहीं. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

समीर वानखेड़े को आर्यन केस से हटाया गया, बने रहेंगे जोनल डायरेक्टर

आर्यन खान मामले की जांच एनसीबी की केंद्रीय (दिल्ली) शाखा करेगी. एजेंसी ने बताया कि आर्यन समेत छह मामले की जांच अब दिल्ली के अधिकारी करेंगे. समीर वानखेड़े मुंबई जोन के डायरेक्टर बने रहेंगे. वानखेड़े ने कहा कि उन्हें आर्यन मामले में हटाया नहीं गया है, बल्कि उन्होंने खुद ही कोर्ट में याचिका लगाकर इस मामले की जांच दिल्ली से करवाने की अपील की थी. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर

दिवाली पर इस साल ₹ 1.25 लाख करोड़ का हुआ कारोबार, 10 साल में सबसे ज्यादा : CAIT

दिवाली पर इस साल ₹ 1.25 लाख करोड़ का कारोबार हुआ. लगभग सात करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) का कहना है कि पिछले 10 साल में ये रिकॉर्ड व्यापार आंकड़ा है. क्लिक पर पढ़ें पूरी खबर.

धर्म और जाति के नाम पर भारत को बांटना बंद होना चाहिए : राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गोवर्धन पूजा के मौके पर शुक्रवार को सरकार पर इशारो-इशारों में निशाना साधा और कहा कि धर्म एवं जाति के नाम पर भारत को बांटना बंद होना चाहिए. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर

MUST READ :

EXPLAINER

कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी मिलने से क्या हैं फायदे ? देश-दुनिया के करोड़ों के लिए क्यों है सबसे बड़ी उम्मीद ?

कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है. आखिर इस मंजूरी से क्या और किसको फायदा होगा ? इस मंजूरी के बाद देश के लाखों लोग क्यों राहत की सांस ले रहे हैं ? जबकि दुनियाभर के करोड़ों लोगों को इस मंजूरी के बाद एक उम्मीद मिली है ? क्लिक कर पढ़ें रिपोर्ट.

पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने की लड़ाई में महंगी रसोई गैस को भूल गया विपक्ष !

पेट्रोल-डीजल के रेट में एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद बीजेपी शासित राज्यों ने वैट के रेट कम दिए. बताया जा रहा है कि यह उपचुनाव में हार और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की ओर से बनाए गए दबाव का नतीजा है. 9 राज्यों में वैट की कमी के बाद विपक्ष खासकर कांग्रेस पर यह दबाव बन गया है कि वह भी अपने राज्यों में वसूले जाने वाले टैक्स में कटौती करे. आरोप-प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां केंद्र पर रसोई गैस की कीमतों को लेकर दबाव नहीं बना रही है. राज्य सरकारें एलपीजी पर सिर्फ 2.5 फीसदी जीएसटी वसूलती हैं.क्लिक कर पढ़ें रिपोर्ट.

मंदिरों में जाने से नहीं चूकते पीएम मोदी, क्या अपनी हिंदुत्व वाली छवि को और मजबूत कर रहे हैं ?

पीएम मोदी शुक्रवार को केदारनाथ में थे. पीएम मोदी ने केदारनाथ दौरे से आगामी विधानसभा चुनावों का शंखनाद कर दिया. अगले साल की शुरुआत में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव होने हैं और पीएम मोदी ने केदार के द्वार से ही चुनावी माहौल सेट कर दिया. कैसे ? जानने के लिए पढ़िये पूरी ख़बर

टीम इंडिया के नए कोच राहुल द्रविड़ के सामने क्या हैं चुनौतियां ?

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ इंडियन मेन्स क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं. BCCI ने बुधवार को इसका ऐलान किया. टी-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज से राहुल अपनी शुरुआत करेंगे. वह 2023 तक टीम के कोच बने रहेंगे. जानिए इन दो सालों में द्रविड़ के सामने क्या-क्या चुनौतियां आएंगी.

EXCLUSIVE

कोरोना के कारण स्कूल खोलने में झिझक नहीं होनी चाहिए : डॉ. समीरन पांडा

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने शुक्रवार को दोहराया कि सभी राज्य सरकारों को स्कूल फिर से खोलने चाहिए. छात्र Covid19 वायरस के प्रमुख वाहक नहीं हैं. हालांकि ICMR ने कहा कि कई अन्य देशों में कोविड के मामलों का बढ़ना भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है. क्लिक कर देखें पूरा साक्षात्कार.

बाप-बेटे पटाखा लेकर लौट रहे थे घर, रास्ते में दोनों की हुई मौत

तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले से बहुत ही दुखद घटना सामने आई है. पुडुचेरी का रहने वाला कलैनेसन (32) और उनका बेटे(7) पटाखों की दो बोरियों के साथ घर लौट रहा था. तभी रास्ते में पटाखों में विस्फोट हो गया. पिता और पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वे बाइक से घर जा रहे थे. क्लिक कर देखें वीडियो