आज देश और छत्तीसगढ़ की वो खबरें जिन पर बनी रहेगी नजर

केदारनाथ दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी

आगामी 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं. दीपावली पर केदारनाथ धाम को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया है. पीएम मोदी के दौरे से पहले बुधवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया. वहीं, पीएम के कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दूर रखा जा रहा है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर.

स्कॉटलैंड के खिलाफ जीत के अभियान को जारी रखने उतरेगी टीम इंडिया

अफगानिस्तान पर 66 रन से मिली जीत के बाद भारत की नजरें उस लय को कायम रखने पर लगी होगी. भारत को न सिर्फ जीत दर्ज करनी होगी बल्कि रनरेट सुधारने के लिये विशाल अंतर से जीत और दूसरी टीमों के नतीजे अपने अनुकूल रहने की भी उम्मीद करनी होगी.विस्तार से पढ़ें पूरी खबर.

Govardhan puja 2021: इस दिन खुश रहना है जरूरी, जानिए क्यों

कार्तिक माह में अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा (Govardhan puja 2021) की जाती है. इस बार यह त्योहार 5 नवंबर शुक्रवार को है. इसी दिन अन्नकूट महोत्सव (Annakoot Festival) भी मनाया जाता है.कहते हैं कि इस दिन खुश रहने से काफी लाभ मिलता है. click here

देश और छत्तीसगढ़ की कल की वो बड़ी खबरें, जो बनी सुर्खियां

पंचतत्व में विलीन हुए देवव्रत सिंह, अंतिम यात्रा में शामिल हुए राजनीतिक दिग्गज

खैरागढ़ विधानसभा के विधायक देवव्रत सिंह (MLA Devvrat Singh) का अंतिम संस्कार खैरागढ़ के मुक्तिधाम में किया गया. उनकी अंतिम यात्रा में भाजपा और कांग्रेस (BJP and Congress) के कई दिग्गज पहुंचे.विधायक देवव्रत सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर (guard of Honour) दिया गया. उसके बाद विधायक देवव्रत सिंह पंचतंत्र में विलीन हो गए. click here

नौशेरा में जवानों से मिले पीएम मोदी, कहा- हर दीपावली परिवार के बीच आता हूं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के उपलक्ष्य पर जम्मू-कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में जवानों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर

स्वास्थ्य मंत्री टी.एस सिंहदेव ने की ETV भारत प्रबंधन और टीम की तारीफ

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव (Health and Panchayat Minister T.S. Singhdev) ने ETV भारत प्रबंधन सहित पूरी टीम के काम की तारीफ करते हुए दीपावली (Dipawali) की शुभकामना दी. CLICK HERE

पेट्रोल-डीजल के दाम में कमी से राजकोष पर ₹45,000 करोड़ का असर पड़ेगा : रिपोर्ट

जापानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने एक रिपोर्ट में कहा कि डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कटौती से मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के राजकोष पर एक लाख करोड़ रुपये का असर पड़ेगा, जो जीडीपी का 0.45 प्रतिशत होगा. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

पॉजिटिविटी दर 16% प्रदेश में आज कम हुए कोरोना टेस्ट, 8 नये संक्रमित मिले

गुरुवार को प्रदेश में 4 हजार 849 लोगों का कोरोना टेस्ट (corona test) किया गया. जिसमें से 8 लोग संक्रमित मिले हैं. जबकि पाजिटिविटी दर 0.16% रही. CLICK HERE

सत्ता के नशे में चूर कांग्रेस के 3 साल बीते 2 साल बाकी, खुद पर हुए अत्याचार का जनता लेगी हिसाब : रमन सिंह

दिवाली का त्योहार मनाने के लिए अपने परिवार के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कवर्धा के तीन दिवसीय प्रवास पर हैं. इस दौरान वे मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि जनता खुद पर हो रहे अत्याचार का जल्द ही कांग्रेस से हिसाब लेगी. CLICK HERE

पेट्रोल, डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती एक संवेदनशील निर्णय, मिलेगी राहत: शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिवाली पर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः पांच रुपये और दस रुपये की कमी करके आम जनता को बड़ी राहत दी है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर.

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ताई, वाणिज्य मंत्री गोयल द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों की करेंगे समीक्षा

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (US Trade Representative-USTR) के कार्यालय ने बैठक के बाद एक बयान में कहा कि राजदूत ताई और मंत्री गोयल नई दिल्ली में अपनी आगामी बैठक (22 और 23 नवंबर) के लिए उत्सुक हैं. उन्होंने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को विस्तार देने के तरीकों की समग्र समीक्षा करने और अमेरिका-भारत व्यापार नीति मंच की भावी सफलता सुनिश्चित करने पर सहमति जताई.विस्तार से पढ़ें पूरी खबर.

कैदी का जेल अधीक्षक पर आरोप, पिटाई के बाद पीठ पर लिखा आतंकी, जांच के आदेश

पंजाब के बरनाला जेल में बंद एक कैदी ने जेल अधीक्षक पर अत्याचार करने और शरीर पर आपत्तिजनक शब्द लिखने का आरोप लगाया है. उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने घटना का संज्ञान लेते हुए जांच के लिए आदेश दिए हैं. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर.

क्रूज ड्रग्स केस: शाहरुख खान की मैनेजर का CCTV फुटेज वायरल

शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है. जिसे मुंबई पुलिस ने जब्त कर लिया है. सीसीटीवी फुटेज मुंबई के लोअर परेल इलाके में वायरल हुआ है, जिसमें शाहरुख खान की मैनेजर पूजा से केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान को जेल से रिहा कराने के लिए 25 करोड़ रुपये की मांग कर रहा है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर.

ब्रिटेन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद में जारी किया जाएगा विशेष सिक्का

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ब्रिटेन ने सम्मान देते हुए उनके चित्र और संदेश को शामिल कर विशेष सिक्का जारी किया है.उक्त सिक्कों पर भारत का राष्ट्रीय फूल कमल और महात्मा गांधी का प्रमुख कथन ' मेरा जीवन ही मेरा संदेश है' को अंकित किया गया है. इस विशेष सिक्के को दिवाली संग्रह के तौर पर शामिल किया गया है,क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

बिग बैश लीग से जुड़ने वाले पहले भारतीय बने उन्मुक्त चंद, मेलबर्न टीम से किया करार

दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर उन्मुक्त चंद जल्द ही ऑस्ट्रेलिया की घरेलू टी-20 प्रतियोगिता बिग बैश लीग (BBL) में खेलते नजर आएंगे. उन्होंने गुरुवार को बीबीएल फ्रेंचाइजी मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ एक समझौता किया है. वह इस लीग से जुड़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. बता दें कि विदेशी लीग में खेलने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को अपने देश में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेना पड़ता है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

बाइडेन, बोरिस सहित दुनियाभर के कई नेताओं ने दी दिवाली की बधाई

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिश जॉनसन सहित दुनियाभर के कई नेताओं ने दिवाली की बधाई दी है. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दीपावली का प्रकाश हमें अंधकार से ज्ञान की, ज्ञान से सच्चाई की, विभाजन से एकता की, निराशा से आशा से की हमें याद दिलाता है. अमेरिका और दुनियाभर में मनाए जाने वाले हिंदुओं, सिखों, जैनियों और बौद्धों को पीपुल्स हाउस की तरस दीपावली की शुभकामनाएं. पढ़िए पूरी खबर

कैप्टन बनाम सिद्धू के बाद, चन्नी VS सिद्धू- इस संकट से कैसे निपटेगी कांग्रेस ?

पंजाब कांग्रेस में भी मतभेद दिखाए दे रहे हैं, राज्य के महाधिवक्ता (एजी) की नियुक्ति को लेकर विचारों के टकराव के मद्देनजर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पीसीसी प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के बीच कांग्रेस एक असहज संघर्ष देख रही है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

Petrol and Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी कटौती, जानें अपने शहर का दाम

पेट्रोल और डीजल के दामों में इस महीने लगातार वृद्धि हो रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने ईधन पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty Cut) में कटौती कर बड़ा तोहफा दिया है. सरकार के इस फैसले के बाद पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल पर 10 रुपये की कटौती रिकॉर्ड की गई है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

ड्रग्स केस पर अठावले बोले - दलित की वजह से समीर वानखेड़े पर लगे आरोप

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान पर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रग्स केस को लेकर काफी बातें सामने आई हैं. अठावले ने कहा कि आर्यन ड्रग्स केस में आरोप-प्रत्यारोप के कई दौर हुए. उन्होंने कहा कि ड्रग्स केस में आर्यन खान में कोई साजिश नहीं की गई है. एनसीबी को लेकर उन्होंने कहा कि आर्यन ड्रग्स केस में किसी भी तरह की बदले की कार्रवाई नहीं की जा रही है. क्लिक कर देखें पूरा साक्षात्कार..