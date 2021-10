आज देश और छत्तीसगढ़ की वो खबरें जिन पर बनी रहेगी नजर

न्यूजीलैंड के खिलाफ 'क्वॉर्टर फाइनल' जैसे मुकाबले में कोहली की कप्तानी की अग्निपरीक्षा

पाकिस्तान से मिली हार के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ आज टी20 विश्व कप सुपर 12 चरण का मुकाबला भारतीय टीम के लिये 'करो या मरो' का होगा और विराट कोहली की कप्तानी की भी यह अग्निपरीक्षा होगी जिसमें उन्हें अपनी टीम से अपेक्षाओं पर खरे उतर पाने की उम्मीद होगी. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे अमित शाह

गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास आयोजित होने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थान पर गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में गरजेंगी प्रियंका गांधी

बीजेपी के गढ़ यानी गोरखपुर में राहुल गांधी की खाट सभा के बाद आज प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा रैली आयोजित होेने जा रही है. कांग्रेस कांर्यकर्ताओं ने इसकी तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी है. यह रैली कितनी सफल रहेगी इसकी असली तस्वीर आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में ही साफ हो पाएगी.

कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार का रविवार को होगा अंतिम संस्कार

कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार की आखिरी झलक पाने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों शोकाकुल प्रशंसक शनिवार को कांतिराव स्टेडियम पहुंच रहे हैं जहां अभिनेता की पार्थिव देह रखी गई. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि अभिनेता का अंतिम संस्कार 31 अक्टूबर को किया जाएगा.

देश और छत्तीसगढ़ की कल की वो बड़ी खबरें, जो बनी सुर्खियां

राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का समापन, सीएम ने आयोजन को बताया आदिवासी संस्कृति का संगम

रायपुर में चल रहे तीन दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का समापन हो गया है. इस मौके पर सीएम बघेल ने आयोजन को सफल बताया. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज का नारा सेवा है. Click Here

आदिवासी नृत्य महोत्सव में राहुल गांधी सहित टॉप लीडर की अनुपस्थिति के क्या है मायने ?

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था. पंजाब के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Punjab) को भी छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनाया गया और कांग्रेस के कई टॉप लीडर को आयोजन में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया था. लेकिन इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव (National Tribal Dance Festival 2021) में राहुल गांधी नहीं पहुंचे और ना ही कांग्रेस के टॉप लीडर उपस्थित रहे. Click Here

धर्मांतरण आस्था पर चोट करती है इसलिए लोग इसे बर्दाश्त नहीं करते- बृजमोहन अग्रवाल

आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स से जिनके बारे में कहा जाता है कि चुनावी रणनीति (Election Strategy) बनाने के लिए प्रदेश में इनकी बराबरी का शायद ही कोई दूसरा नेता होगा. पार्टी की ओर से इस काम के लिए इन्हें कई बार जवाबदारी भी दी गई, जिसे इन्होंने बखूबी निभाया है. बात हो रही है भाजपा के दिग्गज नेता (BJP Leader) बृजमोहन अग्रवाल के संबंध में. ईटीवी ने उनसे खास बातचीत की तो उन्होंने अपने जीवन की यात्रा में क्या खुलासा किया? आप भी जानिए...Click Here

पीएम मोदी ने वेटिकन सिटी पहुंच कर पोप फ्रांसिस से की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पोप फ्रांसिस से मुलाकात करने के लिए वेटिकन सिटी पहुंचे, जो कैथोलिक चर्च के प्रमुख के साथ आमने-सामने उनकी पहली बैठक है. वेटिकन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मोदी के साथ थे. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर

जेल से रिहा होने के बाद पापा शाहरुख संग 'मन्नत' पहुंचे आर्यन, हुआ जोरदार स्वागत

ड्रग्स केस मामले में आर्यन खान और दो अन्‍य आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा आज तकरीबन 27 दिन बाद जेल से रिहा हो गए. इसके बाद पापा शाहरुख खान के साथ आर्यन खान अपने घर मन्नत पहुंच गए हैं. इस मौके पर फैंस ने उनका जोरदार स्वागत किया. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

गोवा में राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस के चुनावी वादे महज वादे नहीं बल्कि गारंटी हैं

गोवा में कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान का बिगुल फूंकते हुए राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी अपने चुनाव घोषणापत्र में जो वादे करती है, वे महज कोई प्रतिबद्धता नहीं है बल्कि एक गारंटी है. पढ़िए विस्तार से पूरी खबर.

CGPSC 2020 Result: दो दोस्तों ने किया टॉप, एक को मिला 5th रैंक और दूसरे को 8th

CGPSC 2020 में दो दोस्तों का सलेक्शन हुआ है. दोनों ने दोस्तों ने टॉप रैंक हासिल करते हुए डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी हासिल की है. दोनों दोस्तों ने ETV भारत से खास बातचीत की. Click Here

21 वर्षों में कोरबा बनी उर्जाधानी, जिले के कोयले से कई राज्य होते हैं रोशन लेकिन अब भी यहां है अंधेरा

एक नवंबर (1st November) को छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) 21 साल का हो जाएगा. साल 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था. इससे 2 वर्ष पहले 1998 में ही कोरबा (Korba) को जिला घोषित कर दिया गया था. दरअसल, राज्य बनने के बाद से ही कोरबा का विकास काफी तेजी से हुआ. हालांकि मौजूदा समय में जो जगह इस जिले को मिलनी चाहिए थी, वह उसे नहीं मिला है. जिसको लेकर लोगों में मायूसी है वह सरकार (Government) से जिले के विकास को लेकर और आशाएं रखते हैं. Click Here

अमित शाह का कांग्रेस पर हमला- कोरोना काल में नहीं दिखे, केवल चुनाव आने पर सामने आते हैं

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को देहरादून पहुंचे. इस दौरान उन्होंने 'घस्यारी कल्याण योजना' का शुभारंभ किया. इस मौके पर आयोजित रैली में अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि देवभूमि की रचना करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर..अमेरिका : घर में लूट के प्रयास के बाद भारतीय मूल के फार्मा सीईओ की हत्या

एक फार्मास्युटिकल कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ की कथित तौर पर एक व्यक्ति ने डकैती के प्रयास में हत्या कर दी है, जो लगभग 10,000 डॉलर जीतने के बाद कैसीनो से घर आए थे. अधिकारियों ने बताया कि ऑरेक्स लैबोरेट्रीज के प्रमुख 54 वर्षीय श्री रंगा अरवापल्ली की मंगलवार की सुबह उनके घर पहुंचने पर गोली मार कर हत्या कर दी गई. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर

भाजपा के आरोपों पर मलिक का पलटवार, बोले- हां मैं भंगारवाला हूं लेकिन चोर नहीं

भाजपा नेता मोहित कंबोज ने राक्रांपा नेता नवाब मलिक के परिवार के कबाड़ व्यवसाय पर तंज कसा था. लिहाजा नवाब मलिक ने भी मोहित कंबोज पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि हां मैं भंगारवाला हूं लेकिन चोर नहीं हूं. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

प्रतिबंधित पटाखों के इस्तेमाल पर राज्य एजेंसियों व अधिकारियों की तय होगी निजी जवाबदेही : SC

सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम आधारित रसायनों से बने पटाखों पर प्रतिबंध‌ लगाने के पहले के आदेश के कार्यान्वयन और केवल ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल के संबंध में कई निर्देश जारी किए हैं. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर...

फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में हारी पीवी सिंधू

भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पी वी सिंधू शनिवार को यहां महिला एकल सेमीफाइनल में जापान की सयाका तकाहाशी से तीन गेम तक चले संघर्षपूर्ण मैच में हारकर फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गयी. पढ़िए विस्तार से पूरी खबर..

राजौरी में LoC पर विस्फोट, सेना के एक अधिकारी समेत दो शहीद

जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले अंर्तगत नौशेरा के कलाल इलाके में शनिवार दोपहर नियंत्रण रेखा पर हुए एक विस्फोट में सेना का एक अधिकारी और एक जवान शहीद हो गया. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

उपचुनाव में जनता का उत्साह : पूर्वोत्तर राज्यों ने मारी बाजी तो बिहार रह गया सबसे पीछे

देश के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपचुनाव में मतदान प्रतिशत के मामले में पूर्वोत्तर के राज्यों ने बाजी मार ली है. जबकि राजनीतिक रूप से सक्रिय बिहार में मतदान का आंकड़ा 50 फीसदी भी पार नहीं कर सका. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

जानिए कौन थे कुमाऊं केसरी बद्री दत्त पांडे, जिनसे घबराते थे अंग्रेज

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी भारत लौटकर राष्ट्रीय राजनीति की बागडोर अपने हाथ में ले रहे थे वहीं उत्तराखंड की पहाड़ियों में आजादी का भूखा शेर अल्मोड़ा का बद्री दत्त पांडे दहाड़ रहा था. पढ़िए कुमाऊं केसरी की अनसुनी कहानी.

Dhokra Art: एक ऐसा परिवार जिसके सभी सदस्यों को मिल चुका है राष्ट्रीय पुरस्कार

ढोकरा आर्ट देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है. रायगढ़ के एकताल गांव में रहने वाले शिल्पकार धनीराम का परिवार अपने पुश्तैनी परंपरा यानी धातुओं में बारीक दस्तकारी कर अनोखी कलाकृतियां तैयार करने का काम करते हैं. इस कला को ढोकरा शिल्प कहा जाता है. Click Here

PCC चीफ मोहन मरकाम की मौजूदगी में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, हुई कार्रवाई

रायपुर कांग्रेस भवन में कांग्रेस कार्यकर्ता (Congress workers clash with each other) आपस में भिड़ गए. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे को गाली गलोच और धक्का मुक्की करते देखे गए. इसके बाद कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश सचिव सुनील सन्नी अग्रवाल को पार्टी से तत्काल निलंबित कर दिया है. इस मामले को पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने गंभीरता से लिया है. Click Here

क्या है लोन वर्राटू अभियान, जिसके तहत नक्सली लगातार कर रहे सरेंडर

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के दंतेवाड़ा (Dantewada) में लोन वर्राटू अभियान (Lone Verratu Campaign) के तहत लगातार नक्सली आत्मसमर्पण (Naxal surrender) कर रहे हैं. लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक जिले में 117 इनामी सहित 454 नक्सलियों ने पुलिस प्रशासन (Police administration) के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. Click Here

CGPSC का एग्जाम कैसे करें क्रैक, टॉपर आस्था बोरकर से जानिए

राजनांदगांव (Rajnandgaon) की बेटी आस्था बोरकर (Aastha Borkar) ने CGPSC 2020 की परीक्षा में पहला रैंक (first rank) हासिल किया है.साल 2019 की पीएससी (PSC) में उसे 125 वीं रैंक के साथ जिला पंचायत सीईओ (Zilla Panchayat CEO) का पद मिला था. Click Here

वॉट्सएप मैसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड है, तो फिर लीक कैसे हो जाती है चैट ?

जब आप वॉट्स एप से चैट करते हैं तो यह भरोसा होता है कि बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच हो रही है. कोई तीसरा पक्ष या मशीन इसे न तो पढ़ रही है और न ही रेकॉर्ड कर रही है. खुद वॉट्सएप दावा करता है कि चैट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं और कोई तीसरा पक्ष उन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है तो फिर ये वॉट्सऐप चैट लीक कैसे हो जाती हैं ? क्लिक कर पढ़ें रिपोर्ट

वीर सावरकर के नाम से क्यों भड़कती है कांग्रेस ? DU के कॉलेज का नाम रखकर बीजेपी उसे चिढ़ा रही है

दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज के नामाकरण के बहाने बीजेपी फिर सावरकर को सेंट्रल स्टेज पर ले आई है. पिछले दिनों राजनाथ सिंह के बयान के बाद कांग्रेस पहले से ही विनायक दामोदर सावरकर का इतिहास खंगाल रही है. अब उसे एक मुद्दा और मिल गया है. सच यह भी है कि करीब 50 साल पहले तक कांग्रेस नेतृत्व का रवैया ओवर रिएक्शन वाला नहीं था. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

जब गोवा में राहुल गांधी ने की बाइक की सवारी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गोवा में बाइक की सवारी करते दिखाई पड़े. दरअसल, राहुल गांधी ने गोवा में 'पायलट' टैक्सी का लुत्फ उठाया है. वह 'पायलट टैक्सी' पर सवार होकर बम्बोलिम से पणजी के आजाद मैदान तक पहुंचे. क्लिक कर देखें वीडियो

पंजाब विधानसभा चुनाव व्यक्ति विशेष के आधार पर, जिसने काम किया उसे वोट मिलेंगे : नाभा

पंजाब के कैबिनेट मंत्री काका रणदीप सिंह नाभा ने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत की. उन्होंने कहा कि किसानों को मजबूत करना बेहद अहम है क्योंकि मैं यह समझता हूँ कि जब तक किसान सुरक्षित नहीं है तब तक कोई सुरक्षित नहीं है. क्लिक कर देखें पूरा साक्षात्कार..