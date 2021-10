आज देश और छत्तीसगढ़ की वो खबरें जिन पर बनी रहेगी नजर

14 राज्यों में लोकसभा की तीन और विधानसभाओं की 30 सीटों पर उपचुनाव, दिलचस्प मुकाबला

14 राज्यों में लोकसभा की तीन और अलग-अलग राज्यों के विधानसभाओं की 30 सीटों पर शनिवार को उपचुनाव होंगे. तैयारी पूरी कर ली गई है. इनमें से कई मुकाबले काफी दिलचस्प हो गए हैं. भले ही इन परिणामों से किसी भी सरकार की सेहत पर कोई असर न पड़े, लेकिन अगले साल होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले विभिन्न पार्टियों को राजनीतिक खुराक जरूर मिल जाएगी. कहां-कहां हो रहे हैं उपचुनाव, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

National Tribal Dance Festival 2021 : तीसरे दिन अंतरराष्ट्रीय कलाकार बिखेरेंगे छटा, रात 8 बजे से होगा समापन नृत्य

राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव 2021 के तीसरे दिन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के नृत्य की प्रस्तुति से बहुरंगी छटा बिखरेगी. जबकि दोपहर से माली, उजबेकिस्तान, स्वाजीलैंड, श्रीलंका और युगांडा सहित देश के विभिन्न राज्यों के कलाकार अपने नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति देंगे. click here

पीएम मोदी आज पोप फ्रांसिस से मिलेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह शुरू हो रही यूरोपीय यात्रा के दौरान 30 अक्टूबर को कैथोलिक ईसाई धर्म के सर्वोच्च नेता पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

अमित शाह का उत्तराखंड दौरा आज, करेंगे इस योजना का शुभारंभ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं. इस दौरान वे मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे. वहीं, गृह मंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर ली है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर..

क्रूज ड्रग्स केस : आर्यन खान आज होंगे जेल से रिहा

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक और रात मुंबई की आर्थर रोड जेल में बितानी होगी, क्योंकि जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि आर्यन की रिहाई के कागजात तय समयसीमा के भीतर प्राप्त नहीं हुए. आर्थर रोड के जेल अधिकारी ने बताया कि आर्यन खान आज (शुक्रवार) जेल से रिहा नहीं होंगे. उन्हें कल (शनिवार) सुबह रिहा किया जाएगा. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

देश और छत्तीसगढ़ की कल की वो बड़ी खबरें, जो बनी सुर्खियां

CGPSC 2020 का फाइनल रिजल्ट जारी, 174 उम्मीदवारों का हुआ चयन

CGPSC 2020 का फाइनल रिजल्ट शुक्रवार को प्रकाशित हो गया. इसमें 174 उम्मीदवारों ने बाजी मारी है. आस्था बोरकर ने टॉप किया है. जबकि इस बार टॉप 10 में 4 महिला उम्मीदवारों ने जगह बनाई है.click here

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रायपुर दौरा, आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता

एनएसयूआई (NSUI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन (National President Neeraj Kundan) आज एक दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे. इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं (NSUI activists) ने उनका भव्य स्वागत किया. इसी बीच रायपुर के राजीव भवन में एनएसयूआई के छात्र एक दूसरे से ही आपस में भिड़ गए. इस दौरान छात्रों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. कुछ छात्रों ने बेल्ट निकाल कर उसे लहराया. बड़े नेताओं के बीच-बचाव के बाद मामला सुलझ पाया.click here

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR : 100 किमी की औसत रफ्तार से दौड़ेंगी मालगाड़ियां, बढ़ेगा कारोबार

देश में मालगाड़ियों के परिवहन की असुविधा को खत्म करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21-22 के रेल बजट में डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर की घोषणा हुई थी. इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय रेल मंत्रालय करेगा. यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियों के लिए ही समर्पित रहेगा. इस ट्रैक पर स्पेसियली मालगाड़ियों का ही परिचालन किया जाएगा. इसपर सिर्फ और सिर्फ माल लदान और ढुलाई ही हो सकेगी. click here

आदिवासी नृत्य महोत्सव का दूसरा दिन: नहीं पहुंचे पंजाब के सीएम चन्नी

राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव (National Tribal Dance Festival) में शुक्रवार को दूसरे दिन सुबह 9 बजे से पारम्परिक कार्यक्रमों (traditional program) की प्रस्तुति हुई. जिसमें त्यौहार, अनुष्ठान, फसल कटाई एवं अन्य पारम्परिक विधाओं (traditional methods) पर आधारित लोक नृत्य प्रतियोगिता की शुरुआत की गई. इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी रायपुर नई पहुंचे. वे आज राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने वाले थे लेकिन अचानक उनका यह दौरा रद्द हो गया. उनकी अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल हुए.click here

कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन

पुनीत राजकुमार कन्नड़ सुपरस्टार डॉ राजकुमार के सबसे छोटे बेटे एवं केएफआई के एक प्रमुख स्टार शिवराज कुमार के छोटे भाई हैं. एक बाल कलाकार के रूप में वे 12 फिल्मों में दिखाई दिए हैं. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

भाजपा ने सिद्ध किया, सरकारें सूबे के गरीबों के लिए होती हैं: शाह

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की सरगरमी बढ़ गई हैं. कांग्रेस और सपा के मेगा शो के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो गई है. लखनऊ में आयोजित 'मेरा परिवार-भाजपा परिवार' सदस्यता अभियान का अमित शाह ने शुभारंभ किया. इसी के सहारे बीजेपी यूपी चुनाव में अपनी रणनीतियों को धार के जुगत में लग गई. डिफेंस एक्सपो मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि यूपी में सरकार परिवार की नहीं होगी. गरीब की बनाई होगी, भाजपा एक बार फिर 300 के पार जाएगी. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

सरकार ने 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.5 प्रतिशत ब्याज दर को दी मंजूरी

सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधिन संगठन (EPFO) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए PF पर मिलने वाला ब्याज दर को 8.5 फीसदी करने की मंजूरी दी है. जल्द ही यह खाताधारकों के अकाउंट में क्रेडिट किया जा सकता है. पढ़िए विस्तार से पूरी खबर.

आर्यन खान का बेल ऑर्डर जारी, कोर्ट की इन शर्तों का करना होगा पालन

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आर्यन खान का बेल ऑर्डर जारी कर दिया है. हाईकोर्ट ने पांच पन्नों का बेल ऑर्डर जारी किया है. आर्यन खान को किसी भी वक्त जेल से रिहा किया जा सकता है. आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में पिछले 25 दिनों से मुंबई की सबसे बड़ी ऑर्थर जेल में बंद हैं. बृहस्पतिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीबी और आर्यन के वकील की दलीलें सुनने के बाद जमानत देने का फैसला सुनाया था. आर्यन खान को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

फेसबुक ने पैरेंट कंपनी का नाम 'मेटा' किया

फेसबुक ने कंपनी का नाम 'मेटा' कर दिया है. सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए डिजिटल रूप से हो रहे बदलाव को शामिल करने के प्रयास के तहत उनकी कंपनी को अब नये नाम 'मेटा' के तौर पर जाना जाएगा. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

JioPhone Next : दिवाली से शुरू होगी बिक्री, कितने कमाल का फोन, इतनी कीमत, जानें सब कुछ

रिलायंस के JioPhone Next की लांचिंग का ऐलान कर कर दिया गया है. दिवाली के दिन यानी 4 नवंबर से इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी. JioPhone Next की कीमत 6499 रुपये होगी. हालांकि ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि इसे आसान किस्तों में भी खरीदा जा सकेगा. इस रिपोर्ट से जानें कैसे JioPhone Next होगा आपका. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सवः उत्तराखंड से आए कलाकारों को भाया छत्तीसगढ़

राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव (National Tribal Dance Festival) का आज दूसरे दिन सुबह से अलग-अलग राज्यों से आए कलाकारों (artists from the states) द्वारा प्रस्तुति दी जा रही है. वहीं, अन्य राज्यों से आए कलाकार भी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य में आकर बहुत खुश हैं. उत्तराखंड से आए कलाकारों के साथ ईटीवी भारत ने खास बातचीत की.click here

जेल में भाजपाइयों से मिलने पहुंचे विष्णुदेव साय, बोले-कांग्रेस ने की राजनीति मामले की हो न्यायिक जांच

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय (Vishnudev Sai) शुक्रवार को जेल में बंद लोगों को मिलने कवर्धा पहुंचे. उनके साथ सांसद संतोष पांडेय और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी थे. साय कवर्धा जेल में बंद भाजपा महामंत्री विजय शर्मा व कैलाश चन्द्रवंशी से मुलाकात करने पहुंचे थे. इसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता भी की.click here

ऑनलाइन शॉपिंग के विरोध में बस्तर व्यापारी संघ ने चलाई ये मुहिम, वोकल-फॉर-लोकल को मिले बढ़ावा

ऑनलाइन खरीददारी (online shopping) के खिलाफ अब बस्तर के व्यापारियों ने आवाज उठाई है. इससे पहले प्रदेश के दूसरे हिस्सों के व्यापारियों ने ऑनलाइन खरीददारी का विरोध किया था. इन व्यापारियों का कहना है कि ग्राहकों के द्वारा ऑनलाइन खरीददारी की वजह से कई तरह की विसंगतियां पैदा हो रही हैं. व्यापारियों ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को भी एक पत्र भेजा है. click here

बड़ी सफलता : भारत ने किया स्‍वदेशी लॉन्ग रेंज बम का सफल परीक्षण

भारत ने स्‍वदेशी लॉन्ग रेंज बम का सफल परीक्षण किया है. लॉन्ग रेंज बम का परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय वायुसेना की टीम ने मिलकर किया है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर

पाक से बोल दिया है, जरूरत पड़ी तो सीमा पार भी होगी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई : राजनाथ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई न सिर्फ सीमा के इस ओर की जाएगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर उस ओर भी की जाएगी. पढ़िए विस्तार से पूरी खबर.

भारत ने अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर प्रतिबंध 30 नवंबर तक बढ़ाया

कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत के नागरिक उड्डयन नियामक ने शुक्रवार को अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर प्रतिबंध 30 नवंबर तक बढ़ा दिया. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड के टीके कोवोवैक्स के लिए डीसीजीआई की मंजूरी मांगी

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) ने आपात स्थिति में सीमित उपयोग के लिए कोविड-19 का टीके कोवोवैक्स का महाराष्ट्र में अपने मंजरी विनिर्माण स्थल पर उत्पादन करने को लेकर भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) की मंजूरी मांगी. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

Puneeth Rajkumar : जानें कैसे बने पुनीत राजकुमार कन्नड़ सिनेमा के 'पावर स्टार'

कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. पुनीत एक टैलेंट्ड अभिनेता थे, जिन्होंने छह माह की उम्र में ही सिनेमा में कदम रख दिया था. पढ़िए पुनीत राजकुमार के 'पावर स्टार' बनने की कहानी. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर

दिल की नहीं मस्तिष्क की बीमारी है 'स्ट्रोक'

किसी व्यक्ति को दिव्यांग बना सकने में सक्षम 'स्ट्रोक' सिर्फ पीड़ित के मस्तिष्क को ही नहीं, बल्कि उसके शरीर के कई अंगों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है. इस बीमारी के चलते हर साल दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवाते हैं. स्ट्रोक की गंभीर प्रकृति और इस समस्या की लगातार बढ़ती दर को लेकर वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 29 अक्टूबर को 'विश्व स्ट्रोक दिवस' मनाया जाता है. सिर्फ जागरूकता बढ़ाने के लिए ही नही, बल्कि यह एक मौका है जो लोगों को एक मंच देता है जहां वे वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्ट्रोक की रोकथाम तथा उसके उपचार को आमजन की पहुंचाने से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर सकें. क्लिक कर पढ़ें रिपोर्ट.

NCB ऑफिसर समीर वानखेड़े पर क्यों हमलावर हैं नवाब मलिक ?

आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में जैसे ही एनसीबी की कार्यशैली की आलोचना शुरू हुई, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक आरोपों का पुलिंदा लेकर जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर हमला बोल दिया. ट्विटर पर रोज फोटो, चिट्ठी और सर्टिफिकेट को वह बतौर सबूत पेश करते रहे. हालांकि एनसीबी का कहना है कि नवाब मलिक परसेप्शन बैटल लड़ रहे हैं. मगर मलिक इतने हमलावर क्यों हैं ? क्लिक कर पढ़ें रिपोर्ट.

रोम से लेकर ग्लास्गो तक G20 और COP26 की बैठकों में भारत के सामने होंगी कई चुनौतियां

G20 और COP26 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी 5 दिन के विदेश दौरे पर हैं. 2 नवंबर तक पीएम मोदी इन दो अंतरराष्ट्रीय स्तर की बैठकों के साथ कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात कर सकते हैं. इन दोनों मंचों पर भारत के सामने कौन-कौन सी चुनौतियां हैं जानने के लिए पढ़िये पूरी ख़बर

EXPLAINER

क्या है ये 'मेटावर्स', जिसके लिए फेसबुक ने बदला नाम ? आपके FB, Insta, WatsApp अकाउंट पर पड़ेगा असर ?

फेसबुक ने अपना नाम बदल लिया है, अब कंपनी को मेटा के नाम से जाना जाएगा. बहुत दिन से मेटावर्स की भी चर्चा हो रही है. आखिर क्या है ये मेटावर्स, जिसे इंटरनेट का भविष्य कहा जा रहा है. फेसबुक का नाम बदलने से आपके FB, Insta, WatsApp अकाउंट पर भी असर पड़ेगा ? इसके बारे में सबकुछ जानने कि लिए पढ़िये पूरी ख़बर

सिगरेट-गुटखा और खैनी के कारण 13 लाख लोग हर साल मरते हैं, सरकार तंबाकू पर ही बैन क्यों नहीं लगाती ?

एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में करीब 27.5 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं. हर साल करीब 5 लाख लोग मुंह के कैंसर का शिकार होते हैं. औसतन13 लाख भारतीय टोबैको से होने वाली बीमारियों को कारण मौत के मुंह में चले जाते हैं. देश के अरबों रुपये इसके इलाज में खर्च हो जाते हैं. देश के सभी राज्यों में गुटखा पर प्रतिबंध लगाया गया है. मगर सरकार तंबाकू के उत्पादन पर ही रोक क्यों नहीं लगाती है ? क्लिक कर पढ़ें रिपोर्ट.