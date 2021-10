आज देश और छत्तीसगढ़ की वो खबरें जिन पर बनी रहेगी नजर

National Tribal Dance Festival 2021: रायपुर मेंआदिवासी संस्कृति का महाकुंभ, जानिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम

रायपुर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य (National Tribal Dance Festival) महोत्सव आज से शुरू हो रहा है. इस महोत्सव में 7 देशों के नर्तक भाग ले रहे हैं. इसके अलावा 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 59 आदिवासी नर्तक दल (Tribal Dancers) इसमें नृत्य कला पेश करेंगे. इस उत्सव में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि हैं. CLICK HERE

National Tribal Dance Festival 2021: 7 देश, 27 राज्यों की आदिवासी संस्कृति की दिखेगी झलक-अमरजीत भगत

प्रदेश में तीन दिवसीय आदिवासी नृत्य महोत्सव (Tribal Dance Festival) का आयोजन किया जा रहा है. इस आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने आज संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत (Culture Minister Amarjit Bhagat) आयोजन स्थल पर पहुंचे. उन्होंने ईटीवी को बताया कि संस्कृति ही ऐसी है जो सभी वर्ग को जोड़ने का काम करती है. CLICK HERE

गुजरात दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, आवास योजना के लाभार्थियों को सौपेंगे चाबियां

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 से 30 अक्टूबर तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे, इस दौरान वह प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ लाभार्थियों को उनके आवास की चाबियां देंगे और रामकथा वाचक मुरारी बापू से मिलेंगे. गांधीनगर में राष्ट्रपति के आगामी दौरे की जानकारी देते हुए गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने बताया कि कोविंद आज दोपहर अहमदाबाद हवाई अड्डे पहुंचेंगे. पढ़िए पूरी खबर.

प्रधानमंत्री मोदी आज आसियान-भारत सम्मेलन में शिरकत करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोलकिया के आमंत्रण पर 18वें दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन, आसियान-भारत सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

अमरिंदर सिंह किसान आंदोलन पर चर्चा करने के लिए अमित शाह से मिलेंगे

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वह आज को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे. इस दौरान केंद्र के तीन कृषि कानूनों के विरूद्ध किसानों के वर्तमान आंदोलन के संभावित समाधान पर चर्चा होगी. विस्तार से पढ़िए पूरी खबर.

मुंबई हाईकोर्ट आज फिर आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई करेगा

मुंबई ड्रग मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाइकोर्ट आज फिर सुनवाई करेगा. जिला कोर्ट से उनकी जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है. वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी उनकी कानूनी पैरवी कर रहे हैं. पढ़िए पूरी खबर.

देश और छत्तीसगढ़ की कल की वो बड़ी खबरें, जो बनी सुर्खियां

छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से होगी धान खरीदी : सीएम बघेल

छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान की खरीदी (Paddy purchase from 1st December) की जाएगी. इसका एलान सीएम भूपेश बघेल ने किया है. CLICK HERE

Pegasus Snooping : सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच की मांग पर कहा- गठित होगी समिति

पेगासस जासूसी कांड में उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने इजराइली स्पाइवेयर पेगासस से की गई कथित जासूसी की स्वतंत्र जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि एक समिति का गठन किया जाएगा. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

कोर्ट के फैसले के बाद बोले राहुल- हमारी जीत हुई, पेगासस लोकतंत्र पर हमला

पेगासस मामले को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल ने कहा कि हमारी जीत हुई है. उन्होंने कहा कि पेगासस का इस्तेमाल किन लोगों पर किया गया था. क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ भारत सरकार के पास था. हमें जवाब नहीं मिला. विपक्ष मिलकर एक साथ खड़ा हुआ. ये देश के लोकतंत्र पर आक्रमण है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाएंगे, कार्यकाल का दिया पूरा हिसाब

पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी (Amarinder Singh New Party) बनाने की घोषणा की है. हालांकि, उन्होंने कहा कि अभी पार्टी का नाम तय नहीं हुआ है. चुनाव चिह्न का फैसला चुनाव आयोग करेगा. आज वे अपने कार्यकाल का ब्यौरा पेश करने के लिए मीडिया के सामने आए हैं. बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार ने गत 19 अक्टूबर को ट्वीट कर बताया था कि अमरिंदर सिंह नई पार्टी का गठन करेंगे.पढ़िए पूरी खबर.

वानखेड़े की शादी पर नवाब मलिक का सनसनीखेज दावा, बयानबाजी रोकने को हाईकोर्ट में पीआईएल

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री का टकराव थमता नहीं दिख रहा. ताजा घटनाक्रम में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) ने ट्वीट कर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) की शादी को लेकर सनसनीखेज दावा किया है. इसी बीच एक जनहित याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट से अपील की गई है कि मलिक को एनसीबी के खिलाफ टिप्पणी से परहेज करने का निर्देश दिया जाए. मलिक ने कहा है कि क्रूज जहाज पर हुई पार्टी के आयोजकों ने केन्द्र से अनुमति ली थी, महाराष्ट्र सरकार से नहीं. जानिए क्या है पूरा मामला

छह साल बाद लालू ने मंच से भरी हुंकार, नीतीश के बयान पर कहा- हम क्यों मारेंगे गोली, तुम खुद ही मर जाओगे

लालू यादव ने छह साल बाद मुंगेर के तारापुर विधानसभा उपचुनाव में एक रैली को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का बोरिया-बिस्तर बांध दिया है. अब वे नीतीश कुमार का विसर्जन करने पहुंचे हैं. लालू जितनी देर बोले, उतनी देर तक 'लालू जिंदाबाद' के नारे लगते रहे. इस दौरान उनका पुराना अंदाज बखूबी दिख रहा था. उन्होंने बीजेपी और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा. पढ़ें पूरी खबर..

वयोवृद्ध गांधीवादी विचारक डॉ. एसएन सुब्बाराव का निधन

गांधीवादी विचारक डॉ. एसएन सुब्बाराव का निधन हो गया है. 93 साल की उम्र में उन्होंने आखिर सांस ली. बीते छह दिनों से राजस्थान के जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर..

सिंधिया ने शुरू की 'कृषि उड़ान 2.0 योजना', किसानों की बढ़ेगी आय

केंद्र सरकार ने आज कृषि उड़ान 2.0 योजना शुरुआत की है. इस योजना पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है. पढ़िए विस्तार से पूरी खबर.

रेप पीड़िता के खाते से केयरटेकर पर लगा रकम निकासी और डील का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

कांकेर में एक नाबालिग (minor) पहले समाज के रक्षक पुलिस सब इंस्पेक्टर (Police Sub Inspector) की हवस की शिकार हुई. फिर पीड़िता की (Victim) सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे पदाधिकारी (Officer) पर रकम निकासी और डील का आरोप लगा है. इस केस में समाज के लोगों ने केयरटेकर अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है. CLICK HERE

राज्य में 70 फीसदी से अधिक प्राचार्य के पद खाली

छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार उच्च शिक्षा में गुणवत्ता (quality in higher education) बढ़ाने पर जोर दे रही है. इसके लिए नैक से अच्छी ग्रेडिंग हासिल करने के लिए भी जद्दोजहद किया जा रहा है. इतना ही नहीं. प्रदेश में कई शासकीय महाविद्यालय (government college) भी खोले जा रहे हैं लेकिन दूसरी ओर महाविद्यालयों में प्राचार्यों की बात की जाए तो 70 से अधिक फीसदी कॉलेजों में प्राचार्य (principals in colleges) के पद खाली पड़े हैं CLICK HERE

कोरबा में खंडहर हो रहे हैं करोड़ों के हॉस्टल, वर्षों बाद भी शुरू नहीं हो सका संचालन

कोरबा के शासकीय इंजीनियर विश्वेश्वरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय (Government Engineer Visvesvaraya Postgraduate College of Korba) में करोड़ों की लागत से हॉस्टल का निर्माण किया गया लेकिन इसका संचालन आज तक शुरू नहीं किया जा सका. जिसकी वजह से हॉस्टल का लाभ (Advantages of Hostel) छात्राओं को नसीब नहीं है. CLICK HERE

छत्तीसगढ़ में कोविड केसों में फिर उछाल ! महापौर ने कहा रायपुर में नहीं है किसी प्रकार का कोरोना

रायपुर (Raipur) में रोजाना 30 के आसपास संक्रमित मरीज (Infected patients) मिल रहे हैं. लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमित मरीजों की संख्या में धीरे-धीरे इजाफा हो रहा है. जो कि राज्य सरकार (State government) की चिंता बढ़ाने का काम कर सकती है. CLICK HERE

डिमरापाल अस्पताल में कोरोना विस्फोट, 10 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव

डिमरापाल अस्पताल (Dimrapal Hospital) में एक साथ 10 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive Of 10 Employees) आने से हड़कंप मच गया. यह सभी अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के कर्मचारी (Microbiology Department Staff) हैं. RTPCR जांच में सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव (Report Positive) आई है. वहीं, डिपार्टमेंट में मौजूद अन्य कर्मचारियों की भी जांच की जा रही है. डिमरापाल अस्पताल के अधीक्षक (Hospital Superintendent) ने कहा है कि यह आंकड़े और बढ़ सकते हैं. CLICK HERE

खेल रत्न के लिए नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, लवलीना बोरगोहेन सहित 11 के नाम की सिफारिश

भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, जो टोक्यो खेलों में व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय बने, और रजत पदक विजेता पहलवान रवि दहिया की खेल रत्न के लिए सिफारिश की गई है. साथ ही 11 और एथलीटों की इस सर्वोच्च सम्मान प्राप्ती के लिए सिफारिश की गई है. पढ़िए पूरी खबर.

शर्लिन चोपड़ा बोलीं- राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने दी अंडरवर्ल्ड की धमकी, भेजा मानहानि नोटिस

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था, 'शर्लिन चोपड़ा की ओर से राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप मनगढ़ंत, झूठे, तुच्छ, निराधार और बिना किसी सबूत के हैं. यहां तक कि शर्लिन चोपड़ा की जानकारी में होने के बावजूद उन्हें बदनाम करने और जबरन वसूली के लिए बनाए गए हैं.' पढ़िए पूरी खबर..

बड़ी सफलता : भारत ने किया बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण

भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने की क्षमता रखने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफल परीक्षण किया है. इस मिसाइल को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया. यह मिसाइल उच्च स्तरीय सटीकता के साथ 5,000 किलोमीटर दूरी तक के लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है. रक्षा मंत्रालय ने के मुताबिक, इस मिसाइल का परीक्षण आज शाम को 7 बजकर 50 मिनट पर किया गया. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

अब अधिकारी मुफ्त में नहीं ले पाएंगे 'महाराजा' का लुत्फ, एयर इंडिया ने बंद की क्रेडिट सुविधा

एयर इंडिया ने उन सरकारी एजेंसियों को क्रेडिट पर टिकट जारी करना बंद कर दिया है, जिन पर 10 लाख रुपये से अधिक का बकाया है. यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है. बकायेदार विभागों के अधिकारियों को हवाई यात्रा के लिए टिकट की राशि का भुगतान करना होगा. सरकारी विभागों पर एयर इंडिया का 220 करोड़ रूपये का बकाया है. पढ़िए विस्तार से पूरी खबर

MUST READ :

SPECIAL

अनीता आनंद ही नहीं, कई देशों में अहम ओहदों पर हैं भारतीय मूल के लोग

कनाडा की रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी एक भारतीय मूल की महिला को दी गई है. क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कितने देशों की सरकारों में भारतीय मूल के लोग इतने ऊंचे या इससे भी ऊंचे ओहदों पर हैं? शायद आप कमला हैरिस का नाम जानते होंगे लेकिन हम आपको बताएंगे कि और कहां-कहां, कितने देशों में किस-किस पद पर भारतीय मूल के लोग हैं. पढ़िए रिपोर्ट

ऑस्कर में नॉमिनेशन पाने से क्यों चूक जाती हैं भारतीय फिल्में, फिलहाल 'कूड़ांगल' से उम्मीद

भारत में औसतन 800 फिल्में हर साल बनती हैं. भारत करीब 65 साल से एक फिल्म आधिकारिक तौर से ऑस्कर के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी के लिए भेजता है. मगर अभी तक एक भी फिल्म को सफलता नहीं मिली है. जानिए ऐसा क्यों हैं. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

EXPLAINER

क्या है कैप्टन का गेम प्लान, जिसे पंजाब विधानसभा चुनाव में आजमाने वाले हैं ?

कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से इस्तीफे के बाद से ही नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का इरादा जाहिर करते रहे हैं. बुधवार को उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि पंजाब विधानसभा चुनाव में उनकी नई पार्टी उतरेगी. जानिए कैप्टन का गेम प्लान क्या है, जिसके सहारे वह कांग्रेस का सिरदर्द बनेंगे. पढ़िए रिपोर्ट

बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर चुनाव लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल क्यों जप रहे हैं राम का नाम ?

दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब तक काम के नाम पर वोट मांगने वाले अरविंद केजरीवाल यूपी में राम का नाम जप रहे हैं. सवाल है कि आखिर क्यों बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल ? ये केजरीवाल की मजबूरी है या सियासी चाल ? जानने के लिए पढ़िये पूरी ख़बर

VIDEO

बदरीनाथ धाम में बर्फबारी, श्रद्धालुओं में उत्साह

चमोली में मौसम बदलते ही बदरीनाथ धाम समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है. बर्फबारी से धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. हालांकि, धाम में देश-विदेश से श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है. कड़ाके की सर्दी पड़ने के बावजूद भी श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह नजर आ रहा है. क्लिक कर देखें वीडियो.