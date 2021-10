आज देश और छत्तीसगढ़ की वो खबरें जिन पर बनी रहेगी नजर

उत्तर प्रदेश में पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की मोदी करेंगे शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को उत्तर प्रदेश का एकदिवसीय दौरा कर रहे हैं. इस दौरान नौ मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करने के साथ ही वह प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत करेंगे. मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए 5200 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी उपस्थित रहेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

Drugs Case: एक्ट्रेस अनन्‍या पांडे से आज फिर पूछताछ करेगी NCB

व्हाट्सएप्प चैट्स को लेकर सवालों के घेरे में घिरीं अभिनेत्री अनन्या पांडे तीसरी बार आज एनसीबी दफ्तर पहुंचेगी. वहां एनसीबी की टीम उनसे अहम पूछताछ करेगी. click here

देश और छत्तीसगढ़ की कल की वो बड़ी खबरें, जो बनी सुर्खियां

भारत की करारी हार, पाकिस्तान ने रोका विजय अभियान

टी-20 विश्व कप 2021 के दूसरे दिन चौथे मुकाबले में पाकिस्तान ने इतिहास से उलट भारत को 10 विकट से हराया. इस दौरान भारतीय टीम के गेंदबाज फीके दिखाई दिए तो वहीं पाकिस्तान के कप्तान और बल्लेबाज बाबर आजम (79), मोहम्मद रिजवान (68) ने मैच को एक तरफा कर किया. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

आर्यन खान मामला : गवाह का सनसनीखेज दावा, समीर वानखेड़े को पैसे देने की हुई थी डील !

मुंबई ड्रग्स मामले में एक गवाह ने सनसनीखेज दावा किया है. उसका कहना है कि पूरे मामले में पैसे को लेकर डील हुई थी. उसके अनुसार 18 करोड़ में डील की गई. इसमें से आठ करोड़ एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को देने का फैसला किया गया था. एनसीबी ने इसे एजेंसी को बदनाम करने की साजिश बताया है. पढ़ें पूरी खबर.

जशपुर में कांग्रेस की बैठक में हंगामा, टीएस सिंहदेव के समर्थन में बोलने पर हुआ बवाल

जशपुर शहर के वशिष्ठ कम्युनिस्ट हाल में आयोजति कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन (Congress Workers Conference) में रविवार को हंगामा हो गया. पूर्व जिलाध्यक्ष (former district president) एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्य (Member of Board of Secondary Education) पवन अग्रवाल के भाषण के दौरान उनके हाथों से माइक छीन लिया गया. Click Here

युवाओं के विकास से आतंकी मंसूबे होंगे पस्त, अब यहां नहीं चलेगी तीन परिवारों की 'दादागिरी' : शाह

जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने व इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होने के बाद पहली दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि युवा विकास से जुड़ेंगे तो आतंकियों के नापाक मंसूबे ध्वस्त हो जाएंगे. उन्होंने सुरक्षा का सवाल उठाने वाले विपक्ष को भी आंकड़ों से जवाब दिया और कहा कि जम्मू कश्मीर में अब तीन परिवारों की 'दादागिरी' नहीं चलेगी. गृह मंत्री ने और क्या कहा, पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

पुराने अंदाज में लौटे लालू : कांग्रेस के भक्त चरण दास पर कसा तंज, गठबंधन पर कही ये बात

दिल्ली से पटना के लिए रवाना होने से पहले राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि उपचुनाव में उनकी पार्टी दोनों सीटें जीतेगी. उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास पर भी तीखा हमला किया. देखें पूरी खबर.

मन की बात' में बोले पीएम, 100 करोड़ टीकाकरण के बाद देश में नई ऊर्जा

पीएम नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में कहा कि देश नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है. 100 करोड़ टीकाकरण के बाद देश में नई ऊर्जा है. पढ़ें पूरी खबर.

कोरोना : वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद हुआ डेल्टा वेरिएंट संक्रमण

महाराष्ट्र के पुणे स्थित एक अस्पताल के 28 वर्षीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है. व्यक्ति पहले ही कोरोना से संक्रमित हो चुका था और उसे वैक्सीन के दोनों डोज भी लग चुके हैं. पढ़ें पूरी खबर.

साढ़े तीन साल बाद बिहार पहुंचे लालू, कार्यकर्ताओं का उमड़ा हूजूम, हरी टोपियों से पटा पटना

लगभग साढ़े 3 साल बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे हैं. राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया. पढ़ें पूरी खबर.

चीन को अगला दलाई लामा चुनने का कोई अधिकार नहीं है : तवांग बौद्धमठ के प्रमुख

चीन की सीमा से सटे करीब 350 साल पुराने बौद्धमठ के प्रमुख ग्यांगबुंग रिनपोचे ने कहा कि चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध करना जरूरी है तथा भारत को इस पड़ोसी देश से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए. पढ़ें पूरी खबर.

रायपुर में बढ़ा साइबर क्राइम का ग्राफ

राजधानी रायपुर में साइबर अपराध (Cyber ​​crimes) की लगातार बढ़ती घटनाएं पुलिस के लिए नई चुनौती है. कोरोना काल के बाद से खास कर नेट बैंकिंग, ई-वॉलेट (Net Banking, E-Wallet) का प्रचलन बढ़ने के साथ ही साइबर अपराधी (cyber criminals) भी अधिक सक्रिय हुए हैं. Click Here

दुर्ग में 18 हुक्का बार में छापामार कार्रवाई, हुक्का पीते मिले नाबालिग

राज्य सरकार के निर्देश के बाद पुलिस एक्शन मोड़ पर दिख रही है. पुलिस ने शनिवार को 20 से अधिक हुक्का बारों में एक साथ छापेमारी की. अलग-अलग टीम बनाकर छापेमारी की गई. सभी हुक्का बारों को सील कर दिया गया. Click Here

CM भूपेश के निर्देश पर अलर्ट मोड में बस्तर पुलिस, गांजा तस्करी रोकने के लिए बनाया ये प्लान

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने कलेक्टर कांफ्रेंस के दौरान गांजा समेत नशे के कारोबार पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया है. इसके बाद बस्तर पुलिस (Bastar Police) अलर्ट मोड पर आ गई है. Click Here

गरीब न हों न्याय से महरूम- चीफ जस्टिस

प्रदेश में सालसा के मेगा लीगल सर्विस कैंप (Mega Legal Service Camp) का शुभारंभ मुख्य न्यायाधीश (chief Magistrate) एके गोस्वामी के हाथों किया गया. राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण (State Legal Aid Authority) कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्याय और कानून को लेकर कई बातें कहीं. Click Here

बलरामपुर में दो टीचर्स नदी पार कर पहुंचा रहे मिड डे मील का राशन

बलरामपुर में दो शिक्षक पैदल ही मिड डे मील का राशन अपने कंधे पर रखकर स्कूल पहुंचा रहे हैं. इस बात से खुश जिला शिक्षा अधिकारी ने इन दोनों ही शिक्षकों के कार्य की तारीफ की है. Click Here

शूटिंग के समय शेड में रही पूरी यूनिट, सांप-तेंदुए की आहट के बीच 34 दिन में पूरी हुई 'भूलन द मेज: मनोज वर्मा

भूलन द मेज (Bhulan The Maze) फिल्म के निर्माता-निर्देशक मनोज वर्मा (Producer Director Manoj Verma) के साथ ETV भारत की खास बातचीत. Click Here

जानें विश्व पोलियो दिवस का इतिहास, कोरोना की वजह से पोलियो अभियान प्रभावित

पोलियो या पोलियोमेलाइटिस इंसान को विकलांग करने वाली एक संक्रामक बीमारी है. एक समय था जब यह बीमारी दुनिया के सामने एक चुनौती बन कर खड़ी थी. लेकिन पोलियो से लड़ने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर दुनिया के लगभग सभी देशों द्वारा एकजुट होकर कार्यक्रम चलाए गये और इसपर काफी हद तक काबू पाया जा सका. पोलियो के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 24 अक्टूबर को 'विश्व पोलियो दिवस' मनाया जाता है. पढ़ें पूरी खबर...

लोगों की सुरक्षा के लिए अजगर को खूंटे में बांधा, देखें वीडियो

ओडिशा के संबलपुर जिले (Sambalpur district) के मानेश्वर प्रखंड के तलपाली गांव में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां तलपली गांव (Talpali village) के निवासी भक्त पदन न ने अजगर को यह सोचकर एक खंभे से बांध दिया ताकि इससे गांव के किसी व्यक्ति को नुकसान न हो. देखें वीडियो.