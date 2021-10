आज देश और छत्तीसगढ़ की वो खबरें जिन पर बनी रहेगी नजर

टी20 विश्व कप: भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला आज

टी20 क्रिकेट विश्वकप में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी. इस मुकाबले का इंतजार पूरी दुनिया के फैन्स बेसब्री से कर रहे थे. टीम कोहली की टक्कर रविवार को बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम से होगी. क्या होगी जीत की रणनीति, जानने के लिए पढ़िये

करवा चौथ आज: पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिनें रखेंगी व्रत, जानिये शुभ मुहूर्त

करवा चौथ रोहिणी नक्षत्र में है जो अत्यंत शुभ माना जा रहा है. 24 अक्टूबर को सुहागिन महिलाओं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगी. करवा चौथ व्रत हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर किया जाता है. करवा चौथ का शुभ मुहूर्त जानने के लिए क्लिक करें

Karva Chauth 2021: करवाचौथ में दीये का क्या है महत्व?

करवा चौथ (karva chauth) पर आज सुहागिनें अपने पतियों की दीर्घायु (Longevity Of Husbands) के लिए व्रत करेंगी. इस व्रत के दौरान उनके द्वारा कई प्रकार के कठोर अनुष्ठान भी किया जाएगा. इसी में दीया जलाने का भी अपने आप में काफी बड़ा शास्त्रीय महत्व है. तो आज हम आपको बताएंगे करवाचौथ व्रत में दीया जलाने का क्या है महत्व (Importance Of Lighting A Lamp During Karva Chauth Fast)? click here

कांग्रेस सदस्य बनने के लिए शराब, ड्रग्स से दूर रहना होगा, नहीं करनी होगी पार्टी की सार्वजनिक आलोचना

कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को शराब और मादक पदार्थों से दूरी बनाए रखने का संकल्प लेना होगा और यह हलफनामा भी देना होगा कि वह सार्वजनिक मंचों पर कभी भी पार्टी की नीतियों एवं कार्यक्रमों की आलोचना नहीं करेगा. पूरी ख़बर पढ़ने के लिए क्लिक करें

दुर्ग में 20 से अधिक हुक्का बारों पर छापेमारी, पुलिस ने किया सील

दुर्ग में हुक्का बार संचालकों (Hookah Bar Operator) पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने शनिवार को छापेमारी की. टीम ने शहर में संचालित 20 से अधिक हुक्का बार-कैफे में जांच की. जहां पाया गया कि रेस्टोरेंट की आड़ में संचालक द्वारा हुक्का बारों का संचालन किया जा रहा था. जब टीम की छापेमारी (raid on hookah bar) में वहां बड़ी संख्या में नाबालिग हुक्का पीते मिले. पुलिस ने हुक्का बार शहर के पॉश इलाकों सुपेला, स्मृति नगर और मोहन नगर, दुर्ग और पुलगांव के क्षेत्र में एक साथ छापेमारी की.click here

आदिवासी चाहे जिस राज्य का हो, उसे दूसरे राज्य में भी आरक्षण मिले : भाजपा

झारखंड की राजधानी रांची में भाजपा एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक की शुरुआत हो गई. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसकी शुरुआत की. इस बैठक में देशभर के जनजातीय समुदाय के नेताओं के अलावा प्रदेश के कई आला नेता हिस्सा ले रहे हैं. पूरी ख़बर जानिये

कांग्रेस चाहे जिस प्रतिज्ञा का ढोंग करे, जनता उसे सत्ता से बाहर रखने का संकल्प ले चुकी है : भाजपा

भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा शुरू की गई प्रतिज्ञा यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस चाहे जिस प्रतिज्ञा का ढोंग करे, जनता उसे सत्ता से बाहर रखने का संकल्प ले चुकी है. पढ़िये कांग्रेस पर किसने ली कांग्रेस पर चुटकी ?

एक दिन जरूर आएगा जब कश्मीर लेने वाला नहीं, देने वाला राज्य बनेगा : अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के दौरे पर कश्मीर के युवाओं से जुड़े एक कार्यक्रम में कि आज मैं बैठे-बैठे सोच रहा था कि ढाई साल पहले जिस कश्मीर से पथराव, हिंसा, आतंकवाद के समाचार आते थे. आज उसी कश्मीर में युवा विकास, रोजगार, पढ़ाई की बात कर रहा है. कितना बदलाव आया है. उन्होंने और क्या-क्या कहा, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

गृह मंत्री के कश्मीर दौरे पर महबूबा मुफ्ती का रिएक्शन, सब कुछ ठीक दिखाने की 'चालबाजी'

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर दौरे पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सरकार सब कुछ ठीक ठाक दिखाने का नाटक कर रही है. महबूबा ने और क्या कहा, जानने के लिए क्लिक करें

पेट्रोल-डीजल के बाद माचिस पर भी महंगाई की मार : शशि थरूर

एक तरफ डीजल-पेट्रोल सहित खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ रही हैं, वहीं महंगी सब्जियों ने त्योहारी सीजन में आम आदमी का स्वाद फीका कर दिया है. अब सूचना है कि 1 दिसंबर से माचिस की कीमत भी बढ़ने जा रही है. इसे लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया है. इस ट्वीट में थरूर ने कैसे ली है चुटकी, पढ़िये पूरी ख़बर

छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला वैक्सीनेशन रेट में देश भर में अव्वल, सीएम ने दी बधाई

कोरोना महामारी (corona pandemic) से बचाव के लिए तेजी से हो रहे वैक्सीनेशन कार्य में छत्तीसगढ़ का रायगढ़ (Raigarh district of Chhattisgarh tops the country in vaccination rate) जिला देश में अव्वल आया है. छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की वैक्सीनेशन रेट 79.66 प्रतिशत है. एक निजी चैनल के सर्वेक्षण में जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. click here

कांग्रेस की 7 'प्रतिज्ञा' : प्रियंका गांधी ने बाराबंकी में यात्रा को दिखाई हरी झंडी, बोलीं- हम निभाएंगे वचन

उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी पूर्वांचल के प्रवेश द्वार बाराबंकी से विधानसभा चुनाव 2022 का चुनावी अभियान शुरू कर दिया है. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाई. आखिर कौन सी हैं कांग्रेस की 7 प्रतिज्ञा, पढ़िये

पश्चिम बंगाल के हालत प्रजातंत्र के लिए बड़ा खतरा : राज्यपाल जगदीप धनखड़

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि वर्तमान में बंगाल के जो हालात हैं वह इससे पहले किसी राज्य के नहीं हुए. आजादी के बाद से पहली बार किसी राज्य के हालात इस तरह हुए हैं. बाहर का मीडिया इससे अंजान है. पढ़िये पूरी ख़बर

चीन की आकांक्षाओं के कारण दक्षिण एशिया की स्थिरता पर 'सर्वव्यापी खतरा' : जनरल रावत

सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने शनिवार को कहा कि चीन की ताकत हासिल करने की विश्व स्तरीय महत्वाकांक्षाओं के कारण दक्षिण एशिया की स्थिरता पर 'सर्वव्यापी खतरा' है. चीन को लेकर बिपिन रावत ने और क्या कहा जानने के लिए क्लिक करें

सुप्रीम कोर्ट: यूपीएससी के लिए चयनित उम्मीदवार को अपना कैडर चुनने का अधिकार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि एक उम्मीदवार जिसका नाम यूपीएससी परीक्षा की मेरिट सूची में आता है, उसे अपना कैडर चुनने का अधिकार नहीं है क्योंकि वे अखिल भारतीय सेवा के लिए चुने जाते हैं. पढ़िये सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा

पेट्रोल डालकर ऑटो चालक को जिंदा जलाया, जलते हुए पहुंचा थाने

मध्य प्रदेश के अनूपपुर के जैतहरी थाना क्षेत्र में विचलित करने वाले सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. यहां पर थाने के सामने ही बदमाशों ने ऑटो चालक के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. चालक जान बचाने के लिए जलते हुए थाने पहुंच गया. पुलिसकर्मियों ने कंबल डालकर चालक की आग बुझाई. वीडियो देखने और खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

ऑस्कर के लिए गई तमिल फिल्म 'कूजंगल'

विनोथराज के निर्देशन में बनी फिल्म 'कूजंगल' ने इस साल की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम में प्रतिष्ठित टाइगर अवार्ड अपने नाम किया था. 'कूजंगल' दूसरी भारतीय फिल्म है, जिसने सनल कुमार शशिधरन की फिल्म 'सेक्सी दुर्गा' (2017) के बाद टाइगर अवॉर्ड जीता है. पढ़िये ख़बर

उत्तराखंड : केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी, दर्शन के लिए लगी लंबी कतार

उत्तराखंड स्थित प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है. हालांकि, इससे पहले भी बर्फबारी हुई थी, लेकिन वो चोटियों पर ही हुई थी. बारिश और बर्फबारी के बीच भी श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई है. श्रद्धालु ठंड में भी लाइन में लगकर दर्शन कर रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर...

स्टूडेंट का दिलचस्प जवाब : प्रियंका चोपड़ा मां हैं और पापा सनी देओल, बेवफा निकली 'बचपन का प्यार'

बिहार के रामलखन सिंह यादव कॉलेज (Ram Lakhan Singh Yadav College) के इंटरनल एग्जाम की कॉपी में एक छात्र ने बॉलीवुड एक्टर सनी देओल को अपना पिता और हीरोइन प्रियंका चोपड़ा को अपनी मां बताया है. वहीं दूसरे छात्र ने लिखा कि मेरी प्रेमिका ने हमको धोखा दे दिया है. पेपर में बच्चे के जवाब पढ़कर आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे, पढ़िये पूरी ख़बर

बीजेपी को मुश्किल में डालने वाले बयान क्यों दे रहे हैं गवर्नर सत्यपाल मलिक

मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयानों के कारण बीजेपी की मुश्किल बढ़ती जा रही है. आखिर वह पार्टी की भावना से अलग हटकर क्यों बयानबाजी कर रहे हैं ? पढ़ें स्टोरी

कौन है कैप्टन अमरिंदर सिंह की पाकिस्तानी दोस्त अरूसा आलम ? जिस पर पंजाब में छिड़ी है सियासी जंग

अरूसा आलम को लेकर पंजाब की सियासत में वार-पलटवार का दौर चल रहा है. कभी कैप्टन सिंह के अपने रहे मंत्री और नेता आज अरूसा के नाम पर उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं. सवाल है कि कौन है अरूसा आलम ? और पंजाब की सियासत में इस नाम के आने से अमरिंदर सिंह को क्यों देना पड़ा जवाब ? पढ़ें पूरी खबर.

दिवाली में आएगा पेटीएम का IPO, निवेश से पहले जान लें कंपनी की परफॉर्मेंस

देश की प्रमुख ई-वॉलेट कंपनी पेटीएम नवंबर के दूसरे सप्ताह में 16,600 करोड़ रुपये के आईपीओ लाएगी. अगर इस आईपीओ में आप निवेश के लिए उत्सुक हैं तो कंपनी की परफॉरमेंस समेत सारी जानकारी हासिल कर लें. एक क्लिक में जानिये

कांग्रेस ने सरकार से पूछा, अनुच्छेद 370 हटाने से क्या कश्मीर में शांति आई?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए जम्मू-कश्मीर के दौरे पर हैं. कांग्रेस ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि क्या अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से केंद्र शासित प्रदेश में शांति और सद्भाव आया है. कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल से ईटीवी भारत संवाददाता नियामिका सिंह ने की खास बातचीत

शेख हसीना और ओवैसी समाज को बांटने का काम कर रहे : इंद्रेश कुमार

बांग्लादेश में मंदिरों और दुर्गा पूजा स्थलों पर हुए हमले को लेकर संघ नेता इंद्रेश कुमार ने प्रधानमंत्री शेख हसीना (sheikh hasina) की आलोचना की है. संघ नेता ने कांग्रेस और एआईएमआईएम पर भी निशाना साधने के साथ ही कहा कि सावरकर के राष्ट्रवाद पर किसी को संदेह नहीं करना चाहिए. जानिए 'ईटीवी भारत' से खास बातचीत में उऩ्होंने क्या कहा.

खेत में काम कर रही महिलाओं से मिलीं प्रियंका गांधी, खाई जलेबी

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के पहले पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी खेत में काम कर रहीं महिलाओं से मिलीं. इस दौरान महिलाओं ने प्रियंका गांधी को जलेबी भी खिलाई. खबर पढ़ें

दुबई के बुर्ज खलीफा पर दिखी तेलंगाना के राजकीय उत्सव 'बथुकम्मा' की झलक, देखें वीडियो