रायपुर : छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के तहत प्रवेश लेने वाले गरीब बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश और लेखन सामग्री उपलब्ध कराने के विषय में आज लोक शिक्षण संचालनालय (Chhattisgarh Public Education Directorate issued order) द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और शिक्षा विभाग के संभाग संयुक्त संचालक को आदेश जारी किया गया (Right to Education in Chhattisgarh) है.बता दें कि कई प्राइवेट स्कूल में हितग्राही विद्यार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी. जिसके बाद संचालक लोक शिक्षण विभाग ने इसे कड़ाई से पालन कराए जाने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है.





मॉनिटरिंग करने के निर्देश : संचालक लोक शिक्षण विभाग ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिले में अधिनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया (Big decision for poor children in Chhattisgarh) है .जिलों में संचालित होने वाले प्राइवेट स्कूलों में जहां आरटीई के तहत छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उन स्कूलों की मॉनिटरिंग की जाए तथा शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाए.







नियम का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई : आदेश के मुताबिक संचालक लोक शिक्षण द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि यदि कोई प्राइवेट स्कूल इन नियमों का पालन नहीं करता है या उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित स्कूल पर कार्यवाही की (Private schools will not be able to do arbitrariness under RTE) जाएगी.