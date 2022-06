रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट-मुलाकात अभियान के तहत मंगलवार से कोरिया जिले के प्रवास पर रहेंगे. बघेल मंगलवार को कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बहरासी, रामगढ़ और रजौली में लोगों से रूबरू होंगे और जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर में रात्रि विश्राम करेंगे. निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार वे 28 जून को सुबह 11 बजे पुलिस ग्राउंड हेलीपेड रायपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए दोपहर 12 बजे कोरिया जिले के भरतपुर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम बहरासी पहुंचेंगे. (Bhupesh Baghel visit to Koriya )

जानिए भेंट मुलाकात करने कोरिया कब पहुंच रहे भूपेश बघेल

सीएम भूपेश बघेल बहरासी से दोपहर 1.25 बजे हेलीकॉप्टर से 1.55 बजे विकासखण्ड सोनहत अंतर्गत ग्राम रामगढ़ पहुंचेंगे. वे रामगढ़ में भेंट-मुलाकात के बाद शाम 4.15 बजे विकासखण्ड सोनहत अंतर्गत ही ग्राम रजौली पहुंचेंगे. रजौली में भेंट-मुलाकात के बाद शाम 5.40 बजे हेलीकॉप्टर से 5.55 बजे जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर पहुंचेंगे. वे इंदिरा पार्क बैकुण्ठपुर में शाम 6 बजे इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और 7.30 बजे से विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भेंट करेंगे. सीएम मंगलवार को रात्रि विश्राम जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर में करेंगे.

जशपुर में सीएम भूपेश का दौरा, टूरिज्म और चाय को लेकर कही बड़ी बात

भू माफियाओं पर कसेंगे नकेल: इससे पहले सीएम भूपेश बघेल जशपुर जिले के तीन दिवसीय दौरे पर थे. सोमवार को जशपुर के सरना एथनिक रिसोर्ट में सीएम ने कहा कि ''उन्हें खुशी है कि सरकार की सभी लाभकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है. लगातार भू-माफियाओं के सक्रिय रहने की शिकायत मिल रही है. इसके लिए कमिश्नर को 15 दिनों के भीतर सभी प्रकरणों की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं ताकि कार्रवाई की जा सके.''

गौ तस्करी पर भूपेश बघेल का बयान: गौ तस्करी को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि '' गौ तस्करी बड़ी समस्या है. पूरे देश की न केवल छत्तीसगढ़ की. पहले गौधन आर्थिक संबल का महत्वपूर्ण कारण रहता था. गौपालन अनार्थिक हो गया. अतिरिक्त जानवर को खुले मे छोड़ना प्रारंभ किए. ये समस्या राष्ट्रव्यापी है. गोधन न्याय योजना के माध्यम से हमने समाधान ढूंढा है. गोबर खरीदी की योजना से गौ पालन पुनः आर्थिक हो रहा है. गौठान योजना हम सबकी योजना है. इस पर अधिक से अधिक काम करने की आवश्यकता है. पशुओं को गौठानो में रखें गौमूत्र की खरीदी, बिजली बनाने की योजना से गौ- पालन आर्थिक रूप से उपयोगी रहेगा.''

जशपुर में चाय की खेती को लेकर सीएम गंभीर: सीएम ने जशपुर के स्थानीय फसलों, चाय के उत्पादन के संबंध में अध्ययन करके अधिकारियों को रिपोर्ट देने कहा . उन्होंने बताया कि ''कुनकुरी में सब्जी, फल मंडी और कोल्ड स्टोरेज की घोषणा की (Tea production will get a boost in Jashpur) है. चाय काफी और अन्य खेती के क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है. यहां की जलवायु सभी के खेती के लिये उचित है. मिट्टी परीक्षण कर खेती हेतु उचित रिपोर्ट पेश करने अधिकारियों को निर्देशित किया गया है.''