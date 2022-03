रायपुर: उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे के बाद सोमवार रात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वापस रायपुर पहुंचे. एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी से योगी सरकार जा रही है. साथ ही यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला. (Bhupesh Baghel return from up )

'बीजेपी से चौकन्ना रहने की जरूरत'

उत्तर प्रदेश में विधायकों के खरीद फरोख्त के सवाल पर बघेल ने कहा कि हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है. बीजेपी दूसरे दलों के विधायकों को धमकाकर खरीदने की कोशिश करती है.गोवा जैसे अन्य राज्यों में यही देखने को मिला है. बीजेपी लोकतंत्र का गला घोटने का काम करती है.

राज्यसभा जाने पर बोले महंत- जैसा सीएम और हाईकमान कहेंगे वैसा होगा

हाईकमान तय करेगा राज्यसभा कौन जाएगा

विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के राज्यसभा जाने की इच्छा (Charandas Mahant wishes to go to Rajya Sabha) पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि चरणदास महंत हमारे सीनियर लीडर है. हाईकमान तय करेगा कि राज्यसभा कौन जाएगा.

केंद्र सरकार की राजनयिक व कूटनीतिक चूक (Bhupesh Baghel statement on Indian students trapped in Ukraine )

यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर सीएम ने कहा कि 'केंद्र सरकार की राजनयिक व कूटनीतिक चूक हुई है. रूसी हमले से पहले हमारे छात्रों को लाना था.

यूपी से जा रही योगी सरकार

उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम को लेकर सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की सरकार जा रही है.