भिलाई : होली के मौके पर ट्रांसपोर्ट नगर भिलाई (Theft in Bhilai Transport Naga) से सरिया से लदा ट्रक चोरी करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया (Bhilai police arrested three in the case of theft) है. पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है. पुलिस ने ट्रेलर समेत 32 टन सरिया भी जब्त किया है. बताया जा रहा है कि चोरी किए गए सरिया की कीमत 26 लाख रुपए थी. तीनों आरोपियों को चोरी की धाराएं लगाकर न्यायिक रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया.

पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज के पास खड़ा किया था ट्रेलर

पुलिस के मुताबिक 17 मार्च की रात ट्रेलर के चालक अजय चौधरी ने रात नौ बजे पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज (Punjab Roadways Transport Nagar Hathkhoj) के पास सरिया लदा ट्रेलर खड़ा किया था. होली के कारण उसे दूसरे दिन ट्रेलर लेकर निकलना था. दूसरे दिन जब वो मौके पर पहुंचा तो ट्रेलर माल समेत गायब था. इसके बाद उसने थाने में ट्रेलर चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने टीम बनाकर आरोपियों की तलाश जारी की. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गुरप्रीत सिंह, गुरवेल सिंह और अमरीतपाल सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की. तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया.

चोरी के बाद सिमगा ले गए थे ट्रेलर

आरोपियों ने बताया कि उन्होंने ट्रेलर चोरी करने के बाद उसे छिपाने के लिए जगह तलाशी. लेकिन पकड़े जाने के डर से वो भिलाई की सीमा से दूर सिमगा (Simga away from the border of Bhilai) ट्रेलर को माल के साथ ले गए. सिमगा में ट्रेलर को छिपा दिया. तीनों का प्लान था कि मामला ठंडा होने के बाद वो ट्रक और माल को खपा देंगे. लेकिन इससे पहले ही पुलिस के हाथ चोरों की गर्दन तक पहुंच गए. आपको बता दें कि तीनों ही आरोपी कुछ दिन पहले ही पंजाब से लौटे हैं. ऐसे में पुलिस को शक है कि तीनों ने पंजाब में भी किसी बड़ी वारदात को तो अंजाम नहीं दिया. लिहाजा वो इनसे जानकारी ले रही है.