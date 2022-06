रायपुर : छत्तीसगढ़ में मानसून 16 जून को बस्तर और दुर्ग संभाग में दस्तक (Bastar and Durg division the onset of monsoon) देने के साथ ही 20 जून से पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है. लेकिन राजधानी सहित कई शहर ऐसे हैं जहां पर मानसूनी बारिश देखने को नहीं मिल रही है. रायपुर में पिछले 5 दिनों से उमस भरी गर्मी महसूस की जा रही है. रविवार और सोमवार के दिन कुछ घंटे तक हल्की से मध्यम वर्षा जरूर हुई थी. मौसम विभाग का कहना है कि ''बंगाल की खाड़ी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है जिससे छत्तीसगढ़ में व्यापक वर्षा होने लगे. पूरे छत्तीसगढ़ में 1 जून से 25 जून तक सामान्य से 25% कम बारिश हुई है. औसत बारिश 138 मिलीमीटर है लेकिन बारिश 104 मिलीमीटर ही हो (below average rain recorded in chhattisgarh) पाई.''

छत्तीसगढ़ में रूठा मॉनसून

प्रदेश में कैसा है मौसम : स्थानीय निवासियों ने बताया कि "राजधानी में पिछले 5 दिनों से बारिश नहीं होने के कारण लोग उमस भरी गर्मी से परेशान(Humidity increased during monsoon in Chhattisgarh) हैं. उमस भरी गर्मी की वजह से लोगों के काम धंधे भी प्रभावित हो रहे हैं. वैसे तो मानसून की शुरुआत पूरे प्रदेश में 20 जून से हो चुकी है. लेकिन रायपुर के साथ ही प्रदेश के दूसरे हिस्से में मानसूनी बारिश देखने को नहीं मिली है. पिछले 5 दिनों से पड़ रही है उमस भरी गर्मी के कारण लोगों को अपने काम धंधे में भी मन नहीं लग रहा है."





कितनी हुई है छत्तीसगढ़ में बारिश : वहीं छत्तीसगढ़ में व्यापक वर्षा होने को लेकर मौसम वैज्ञानिक बीके चिंधालोरे (Meteorologist BK Chhindalore) ने बताया कि "बंगाल की खाड़ी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है जिसके कारण छत्तीसगढ़ में व्यापक वर्षा हो. बंगाल की खाड़ी में तगड़ा सिस्टम नहीं बनने के कारण छत्तीसगढ़ में व्यापक वर्षा देखने को नहीं मिल रही है. शनिवार को प्रदेश के अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ ही दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई है. भारी वर्षा का क्षेत्र बस्तर और बिलासपुर संभाग रहेगा. 1 से 25 जून तक प्रदेश में औसत से अधिक बारिश 36% जांजगीर में दर्ज किया गया है. औसत से कम बारिश सरगुजा में 65% दर्ज किया गया(Meteorological Department Raipur) है."





अब तक जिलों में कितनी हुई है बारिश :



बालोद जिले में 152.4 मिलीमीटर

बलौदा बाजार जिले में 114.1 मिलीमीटर

बलरामपुर जिले में 56.6 मिलीमीटर

बस्तर जिले में 106 मिली मीटर

बेमेतरा जिले में 97.5 मिली मीटर

बीजापुर जिले में 27.2 मिलीमीटर

बिलासपुर जिले में 168.5 मिली मीटर

दंतेवाड़ा जिले में 102.5 मिली मीटर

धमतरी जिले में 111.7 मिलीमीटर

दुर्ग जिले में 83.9 मिलीमीटर



गरियाबंद जिले में 107.8 मिलीमीटर

जांजगीर जिले में 157.8 मिलीमीटर

जशपुर जिले में 51.6 मिलीमीटर



कवर्धा जिले में 151.5 मिलीमीटर



कांकेर जिले में 80.9 मिलीमीटर



कोंडागांव जिले में 71.4 मिलीमीटर



कोरबा जिले में 159.5 मिलीमीटर



कोरिया जिले में 67.5 मिलीमीटर

महासमुंद जिले में 76.7 मिलीमीटर



मुंगेली जिले में 161.7 मिलीमीटर

नारायणपुर जिले में 87.8 मिली मीटर

रायगढ़ जिले में 122.3 मिलीमीटर



रायपुर जिले में 54 मिलीमीटर



राजनांदगांव जिले में 108.2 मिलीमीटर

सुकमा जिले में 79.9 मिलीमीटर



सूरजपुर जिले में 94.6 मिलीमीटर



सरगुजा जिले में 59 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई ।