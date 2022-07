रायपुर : सावन मास में प्रकृति का अनुपम सौन्दर्य देखने को मिलता है. दरअसल इस पावन मास में चारों ओर हरियाली ही नजर आती है. इसलिए सावन मास के कृष्ण पक्ष में हरियाली अमावस्या (Hariyali Amavasya) मनाई जाती है. इस साल हरियाली अमावस्या 28 जुलाई, गुरुवार को है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हरियाली अमावस्या के दिन सुबह 7 बजकर 05 मिनट पर पुनर्वसु नक्षत्र और उसके बाद पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है. इसके अलावा इस दिन गुरु-पुष्य नक्षत्र का भी खास संयोग बन रहा (Freedom from Pitru Dosh in Hariyali Amavasya) है. ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक पुष्य नक्षत्रों का राजा है. ऐसे में गुरु-पुष्य नक्षत्र के शुभ योग में पितरों के निमित्त तर्पण करना अत्यंत शुभ फलदायी साबित होता है. आइए जानते हैं कि हरियाली अमावस्या के दिन क्या करना शुभ(Beliefs related to Hariyali Amavasya) रहेगा.

हरियाली अमावस्या का महत्व :ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार, इस दिन नीम का पौधा लगाने से सेहत अच्छी रहती (Plantation on Hariyali Amavasya) है. संतान सुख की प्राप्ति के लिए केले का पौधा लगाना अच्छा रहता है. साथ ही सुख-समृद्धि की प्राप्ति के लिए तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना गया है. वहीं मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आंवले का पौधा लगाना उत्तम होता है. हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पेड़-पौधों में देवी-देवताओं का वास होता है. इसके अलावा पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी का वास माना गया है.



हरियाली अमावस्या पर राशि अनुसार पौधे : हरियाली अमावस्या के दिन आप अपनी राशि के अनुसार पौधे लगा सकते हैं.



मेष राशि: इस राशि के जातकों को हरियाली अमावस्या के दिन आंवले का पौधा लगाना चाहिए. इनसे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी.

वृष राशि: वृष राशि के लोगों को हरियाली अमावस्या के दिन जामुन का पौधा लगाना चाहिए. ऐसा करने से​ पितर आप पर प्रसन्न रहेंगे. उनकी कृपा सदैव आप पर रहेगी.

मिथुन राशि: ग्रह दोष दूर करने और पितृ दोष से मुक्ति के लिए मिथुन राशि वालों को चंपा का पौधा लगाना चाहिए.

कर्क राशि: आपकी राशि के जातकों को पीपल का पौधा लगाना चाहिए. पीपल के पौधे में देवों का वास होता है. आपको सभी देवों का आशीष प्राप्त होगा.

सिंह राशि: सिंह राशि के लोगों हरियाली अमावस्या के दिन बरगद या अशोक का पौधा लगाना चाहिए. इससे आपको पुण्य लाभ होगा. ग्रह दोष भी दूर होंगे.

कन्या राशि: हरियाला अमावस्या के दिन आप बेल का पौधा लगाएं. यह शिव जी को अत्यंत प्रिय है. इसके अलावा आप जूही का भी पौधा लगा सकते हैं.

तुला राशि: इस राशि के जातकों को हरियाली अमावस्या के अवसर पर अर्जुन या नागकेसर का पौधा लगाना चाहिए.



वृश्चिक राशि: हरियाली अमावस्या पर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए इस राशि के लोगों को नीम का पौधा लगाना चाहिए.

धनु राशि: धनु राशि के जातकों को कनेर का पौधा लगाना चाहिए. यदि आपके ग्रह दोषपूर्ण हैं, तो वे ठीक हो जाएंगे और आपको शुभ फल प्रदान करेंगे.

मकर राशि: आपकी राशि के लोगों को शमी का पौधा लगाना चाहिए. आपकी राशि के स्वामी ग्रह शनि देव हैं और सावन शिव जी को प्रिय है. शिव जी को भी शमी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं.

कुंभ राशि: आपकी भी राशि के स्वामी शनि देव हैं. आपको हरियाली अमावस्या पर कदंब या आम का पौधा लगाना चाहिए.

मीन राशि: हरियाली अमावस्या के दिन मीन राशि वालों को बेर का पौधा लगाना चाहिए. इस राशि के स्वामी ग्रह देव गुरु बृहस्पति हैं.