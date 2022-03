रायपुर : भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक् संवत (National Calendar Shaka Samvat) माना गया है. इसका आरंभ 78 ईस्वी से माना गया है. यह पंचांग कंबोडिया और बौद्ध देशों में उपयोग में लाया जाता है. बौद्ध संप्रदाय इस पंचांग को बहुत अच्छे से उपयोग करता है. वराह मिहिर ने भी इसे मान्यता प्रदान की थी. यह ग्रेगोरियन कैलेंडर (Gregorian calendar) से मिलता जुलता है . इसमें भी लगभग 365 दिनों का वर्ष होता है . यह 22 मार्च 2022 चैत्र कृष्ण पक्ष से प्रारंभ हो रहा है. शालिवाहन शक 1944 नूतन शक् संवत है. यह लगभग प्रतिवर्ष इसी समय प्रारंभ होता है.

बाइस मार्च को शक संवत वर्ष की शुरुआत

What is the effect of Shaka Samvat on zodiac signs?मेष राशि / आय के स्रोत बढ़ने की संभावना है. कार्य व्यापार से लाभ मिलेगा. पुराना जमा धन मिलने के योग बन रहे हैं. वृषभ राशि/ संघर्ष और सामर्थ्य से आपका विकास होगा. निर्माण संबंधी कार्य पूर्ण होंगे. आय के स्रोत बढ़ेंगे. मिथुन राशि / अध्यात्म में मन लगेगा धर्म-कर्म सैलाब यात्रा के योग हैंकर्क राशि/ रिस्क से बचें अनावश्यक तनाव दबाव से दूर रहें. स्वास्थ्य में कोई लापरवाही ना करें सिंह राशि / साथियों का समर्थन और सहयोग आपको प्राप्त होगा. देवी कृपा से कार्य सिद्ध होंगे. अध्यात्म से लाभ होगा.



कन्या राशि / यदि आपने कोई लोन लिया है तो उसे चुकाने का प्रबंध करें . स्वास्थ्य संबंधी कोई भी लापरवाही ना बरतें . शत्रुओं को कमजोर ना समझे, कूटनीति से काम करें.









तुला राशि / अध्ययन-अध्यापन से लाभ मिलेगा. लेखन में रुचि संतान संबंधी कार्य बनने के योग हैं. विवाद से बचें .



वृश्चिक राशि / सुख बढ़ेगा, यात्रा से लाभ ,मातृशक्ति का सम्मान करें, सुख के साधन बनेंगे.



धनु राशि / कार्य सिद्धि से लाभ, पुराना पैसा वसूल होगा ,धर्म और नीति से चलें, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.





मकर राशि / हनुमान चालीसा की साधना करें. श्री हनुमान जी को चोला चढ़ाना श्रेष्ठ होगा. आत्मीय जनों से निकटता बढ़ेगी.



कुंभ राशि / कार्य क्षेत्र में वातावरण सकारात्मक होगा. ऊर्जा का स्तर विकसित रहेगा .समाज का विकास होगा.



मीन राशि / खर्च की अधिकता परेशान कर सकती है. खिन्नता से बचें, ध्यान योग आदि से लाभ मिलेगा. मनोहर व्यक्तित्व से मुलाकात के योग बन रहे हैं.