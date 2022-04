रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे धरसींवा थाना क्षेत्र में कांग्रेस महामंत्री भावेश बघेल पर जानलेवा हमला हुआ है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के महामंत्री के दोस्त वैभव शुक्ला ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट दर्ज (attack on Congress leader in Dharsiwa) कराई है. कांग्रेस महामंत्री ने बदमाशों पर उनकी कार के सामने पेट्रोल बम फेंकने का भी आरोप लगाया है. पुलिस अपराध दर्ज कर मामले की जांच कर रही है. फिलहाल बदमाशों के बारे में पुलिस अब तक कोई जानकारी नहीं जुटा पाई है.









छह से अधिक बदमाशों ने किया हमला : पुलिस के मुताबिक कांग्रेस नेता भावेश बघेल के दोस्त वैभव शुक्ला ने जानलेवा हमले की शिकायत दर्ज कराई है. हमले के वक्त कार में भावेश भी था. वैभव के मुताबिक वो सिलयारी के रास्ते रायपुर आ रहा था. तभी दो बाइक में आधा दर्जन बदमाशों ने उनका रास्ता रोका. बदमाशों ने वैभव और भावेश को कार से बाहर निकलने को कहा. लेकिन जब वो नहीं निकले तो कार पर लाठियों और रॉड से तोड़फोड़ की. जिसमे वैभव और भावेश (deadly attack on bhawesh baghel) घायल हो गए.







निजी संयंत्र पर आरोप : भावेश ने बताया कि धरसीवां इलाके में एक निजी इस्पात संयंत्र कंपनी नियम विरुद्ध उद्योग लगा रहा है. ग्रामीणों के आग्रह पर वे फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं. भावेश ने निजी कंपनी के संचालकों द्वारा उन्हें डराने के उद्देश्य से जानलेवा हमला कराने का आरोप लगाया है. वहीं इस मामले पर उरला सिटी एएसपी तारकेश्वर पटेल (City ASP Tarakeswar Patel)ने बताया कि कार चालकों के साथ हुई मारपीट की घटना पर पीड़ितों के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.

पेट्रोल बम की पुष्टि नहीं : पेट्रोल बम फेंके जाने की पुष्टि नहीं हुई है. पेट्रोल बम फेंके जाने की बात विवेचना के बाद ही साबित हो पाएगी. पीड़ितों से विस्तृत पूछताछ के बाद बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.