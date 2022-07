रायपुर: हर साल अमरनाथ बाबा बर्फानी के दर्शन (Amarnath Baba Barfani) के लिए देशभर से हजारों-लाखों श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं. लेकिन इस साल अमरनाथ गुफा के पास 8 जुलाई को बादल फटने से आई अचानक बाढ़ में सभी को दहला के रख दिया (Amarnath pilgrims return to Raipur) है. मिली जानकारी के अनुसार अचानक आई बाढ़ से करीबन 15 लोगों की मौत हुई है. वहीं 40 तीर्थयात्री अभी लापता हैं. इसी कड़ी में रविवार रात छत्तीसगढ़ से अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्री रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे. रायपुर एयरपोर्ट पर अमरनाथ यात्रा कर वापस लौटे यात्रियों का स्वागत किया गया.



कैसे हुआ हादसा : अमरनाथ से लौटे यात्री ने अपनी आपबीती बताते हुए यात्री नवरत्न माहेश्वरी ने कहा " हमारा 20 सदस्य टीम बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए गए थे. हमने बाबा बर्फानी के दर्शन सुबह 11:00 बजे किया उस समय मौसम हल्का-हल्का खराब हो रहा (Passengers returned safely from Amarnath Yatra in Raipur) था. जैसे हम नीचे उतरे मौसम खराब होने लग गया था और बारिश तेज होने लगी थी. जैसे ही हमें मौसम खराब होने की जानकारी मिली हम एक 1:30 बजे अपने कैम्प के तरफ पैदल यात्रा चालू कर दी. 7:30-8:00 बजे हम अपने कैंप पहुंचे. जब हम अपने कैंप पहुंचे तो पता चला 5-5:30 बजे बादल फटा है. अच्छी बात यह रही कि तबतक हम सभी सकुशल अपने कैंप पहुंच गए थे।"



हादसे का आंखों देखा हाल : यात्री नवरत्न माहेश्वरी ने कहा " जहाँ हादसा हुआ वो समतल जगा था. दिन होने की वजह से टेंट में काफी कम लोग रुके हुए थे इस वजह से जनहानि का नुकसान कम हुआ. अगर यह हादसा रात में होता तो जनहानि काफी ज्यादा होती. हम जब श्रीनगर से बालटाल जा रहे थे तब रास्ते में एक जगह बादल फटा था जिस वजह से 7-8 घंटा हमें ट्रैफिक जाम में बिताना पड़ा. हमने देखा जिस जगह बादल फटा (Accident due to cloudburst in Amarnath) था. आधे से ज्यादा मकान पानी में डूब चुके थे.बालटाल का जो रास्ता है वह काफी सकरा और मुश्किलों भरा है. भगवान की कृपा रही कि हमने भगवान का दर्शन किया और हम सही सलामत वापस अपने घर लौट आए हैं. "



भगवान की कृपा से सभी सही सलामत : छत्तीसगढ़ संगवारी संघ समिति अध्यक्ष राजकुमार राठी ने बताया " नवरत्न महेश्वरी की अगुवाई में करीब 20 यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन में लिए गए थे. अमरनाथ गुफा के पास जो बादल फटा इस वजह से करीबन 15 व्यक्तियों की मौत हुई है, 40 व्यक्ति लापता है. जहां पर लंगर था टेंट था वह सभी बह गया. हमारी यह कामना है कि जो भी छत्तीसगढ़ का व्यक्ति हो वहां पर कुशल मंगल (cloudburst in Amarnath) हो. अभी अमरनाथ यात्रा कर जो यात्री पहुंचे हैं उनका हम ने स्वागत किया है.''



सरकार ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर : अमरनाथ हादसे में फंसे छत्तीसगढ़ के तीर्थ यात्रियों की सहायता के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. इसमें छत्तीसगढ़ सदन का हेल्पलाइन नंबर 01146156000 और नई दिल्ली स्थित आवासीय आयुक्त कार्यालय के अधिकारी का नंबर 9997060999 , 9868977921 है. अमरनाथ में फंसे तीर्थ यात्रियों और उनके परिजनों के लिए सरकार ने यह नंबर जारी किया है.